Calciomercato 6 agosto 2025: le ultime trattative in tempo reale

Il 6 agosto 2025 si conferma una giornata cruciale per il calciomercato italiano. Tra ufficializzazioni attese e trattative che entrano nel vivo, ecco tutte le ultimissime notizie di calciomercato aggiornate in tempo reale con le indiscrezioni più calde del momento.

Milan: Jashari alle visite mediche, oggi la firma

È il Jashari-day a Milano

Ardon Jashari sta svolgendo le visite mediche con il Milan. Il centrocampista svizzero è arrivato a Milano nella tarda serata di ieri, atterrando a Linate alle 22:45, e oggi mercoledì 6 agosto si sottoporrà ai controlli fisici presso la clinica “La Madonnina” prima di firmare il contratto quinquennale.

I dettagli dell’operazione conclusa:

Costo totale : 34 milioni di euro più 3 di bonus al Club Brugge

: 34 milioni di euro più 3 di bonus al Club Brugge Contratto : 5 anni fino al 30 giugno 2030

: 5 anni fino al 30 giugno 2030 Ingaggio : 2,5 milioni di euro a stagione più bonus

: 2,5 milioni di euro a stagione più bonus Numero di maglia: 30

La lunga trattativa ha avuto una svolta decisiva dopo l’incontro tra l’entourage del giocatore, il presidente del Brugge Bart Verhaeghe e il CEO Bob Madou. Jashari aveva chiarito che non avrebbe accettato nessun’altra offerta se non quella del Milan.

Prime dichiarazioni del nuovo acquisto

Jashari ha già rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero: “Ciao rossoneri, sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di vedervi“. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore dopo la conclusione di tutti i dettagli burocratici.

Torino-Napoli: Simeone in viaggio, domani le visite

Simeone (depositphotos)

Il Cholito saluta Castel di Sangro

Giovanni Simeone è atteso stasera a Torino. L’attaccante argentino ha salutato commosso i tifosi del Napoli durante l’allenamento mattutino a Castel di Sangro, facendo il giro del campo a piedi scalzi per ringraziare i supporters azzurri presenti.

Le ultimissime sull’operazione:

Arrivo a Torino : stasera 6 agosto

: stasera 6 agosto Visite mediche : domani giovedì 7 agosto

: domani giovedì 7 agosto Formula : prestito oneroso a 1 milione più obbligo di riscatto a 6-7 milioni

: prestito oneroso a 1 milione più obbligo di riscatto a 6-7 milioni Contratto: triennale con opzione per il quarto anno

Secondo l’esperto di mercato Orazio Accomando (Mediaset): “Torino ha anticipato i tempi: Simeone sarà in città stasera. Domani visite mediche e firma“.

Atalanta: Lookman continua la protesta

Terzo giorno senza allenamenti

Ademola Lookman non si presenta agli allenamenti dell’Atalanta per il terzo giorno consecutivo. Il nigeriano, secondo Sky Sport, non sarebbe nemmeno in Italia e starebbe lavorando individualmente per “recuperare da un problema al polpaccio”.

La situazione di stallo:

Inter : offerta da 42 milioni più 3 di bonus respinta

: offerta da 42 milioni più 3 di bonus respinta Atalanta : richiede almeno 50 milioni di euro

: richiede almeno 50 milioni di euro Giocatore: ha chiesto ufficialmente la cessione

Le alternative che l’Inter sta valutando includono Christopher Nkunku del Chelsea e Nico González della Fiorentina, mentre l’Atalanta apre canali con Arsenal, Atletico Madrid e anche Napoli.

Napoli: doppio colpo spagnolo in arrivo

Gutierrez sempre più vicino

Il Napoli accelera per Miguel Gutierrez del Girona. Il terzino sinistro spagnolo classe 2001 è il profilo individuato da Antonio Conte per rinforzare la fascia sinistra.

I dettagli della trattativa:

Valutazione Girona : circa 20 milioni di euro

: circa 20 milioni di euro Offerta al giocatore : 2,5 milioni di euro a stagione

: 2,5 milioni di euro a stagione Tempistica: si punta a chiudere entro 48 ore

Juanlu Sanchez dall’Andalusia

Contemporaneamente, il Napoli lavora per Juanlu Sanchez del Siviglia. Il giovane esterno, attualmente nella sede del club andaluso per definire la cessione, preferirebbe il Napoli nonostante un’offerta più alta del Wolverhampton.

Roma: caccia all’esterno sinistro

Gosens in pole position

Con Angelino sempre più vicino all’Al-Hilal (accordo da 25 milioni per il cartellino e 10 milioni all’anno per il giocatore), la Roma di Gian Piero Gasperini cerca il sostituto.

I candidati principali:

Robin Gosens della Fiorentina (circa 10 milioni)

della Fiorentina (circa 10 milioni) Rafa Marin del Genoa come alternativa

del Genoa come alternativa Claudio Echeverri del Manchester City per la trequarti

Juventus: situazione Vlahovic in evoluzione

Contatti esplorativi con il Milan

Si registrano primi contatti indiretti tra Juventus e Milan per Dusan Vlahovic, secondo l’esperto Alfredo Pedullà. La trattativa sarebbe ancora in fase embrionale, ma rappresenterebbe una novità importante.

I nodi da sciogliere:

Ingaggio : 12 milioni di euro annui di Vlahovic

: 12 milioni di euro annui di Vlahovic Valutazione : la Juventus vorrebbe almeno 60 milioni

: la Juventus vorrebbe almeno 60 milioni Volontà giocatore: da valutare l’interesse per il progetto Milan-Allegri

Altre trattative del giorno

Mercato giovani e prestiti

Matteo Malasomma (Napoli): ufficiale il trasferimento al Feyenoord Under 21

(Napoli): ufficiale il trasferimento al Feyenoord Under 21 Gabriel Zaic (Triestina): passa all’Athletic Club Palermo

(Triestina): passa all’Athletic Club Palermo Mattia Liberali (Milan): il Torino offre 1 milione, ma anche il Catanzaro resta interessato

Situazioni da monitorare

Udinese: tentativo per Axel Witsel, contatti già avviati con il belga dell’Atletico Madrid

Pisa: in arrivo Mariano Troilo dal Belgrano, operazione in chiusura

Cremonese e Sassuolo: duello per Fali Candé

Focus tattici

Le operazioni del 6 agosto evidenziano strategie precise:

Milan: completamento centrocampo con qualità internazionale (Jashari) Napoli: rinforzo delle fasce per il 3-4-2-1 di Conte (Gutierrez, Juanlu) Torino: nuovo terminale offensivo per il 4-2-3-1 di Baroni (Simeone) Roma: sistemazione delle corsie esterne per Gasperini