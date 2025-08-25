Cagliari-Fiorentina 1-1, Luperto gela Pioli al 94′

Esordio agrodolce per la Fiorentina di Stefano Pioli che si fa raggiungere al 94° minuto dal Cagliari di Fabio Pisacane. All’Unipol Domus di Cagliari finisce 1-1 con i viola che passano in vantaggio al 68° con Rolando Mandragora ma vengono beffati in pieno recupero da Sebastiano Luperto. Un punto che sa di vittoria per i sardi, alla prima assoluta in Serie A per l’allenatore Pisacane, mentre per Pioli al ritorno in panchina dopo l’esperienza araba è una doccia fredda nell’esordio stagionale.

CRONACA DETTAGLIATA

Primo Tempo: Cagliari più vivo, Fiorentina timida

Il Cagliari di Pisacane scende in campo senza timori reverenziali, mostrando fin dai primi minuti grande intensità e pressing alto. La Fiorentina appare ancora in fase di rodaggio, con molti automatismi da oliare e una condizione atletica non ancora ottimale.

Al 7° prima occasione per i padroni di casa: Folorunsho si libera bene in area ma il suo tiro viene bloccato da un attento De Gea. Il Cagliari continua a spingere e al 22° va vicinissimo al vantaggio: sugli sviluppi di un corner Folorunsho colpisce di testa impegnando seriamente il portiere spagnolo, poi Gosens spazza via sulla linea.

La Fiorentina fatica tremendamente a trovare spazi contro un Cagliari ben organizzato tatticamente. Kean viene annullato dalla coppia centrale Mina-Luperto, mentre Gudmundsson non riesce a incidere come vorrebbe.

Al 34° i viola costruiscono la prima azione degna di nota: cross di Dodò per Gosens che non ci arriva, poi va al tiro Kean ma il gioco è fermo per fuorigioco dell’esterno tedesco.

Nel finale di primo tempo ancora Cagliari pericoloso: Esposito manda un cross interessante in area che però non viene sfruttato dai compagni. Si va al riposo sullo 0-0 con i sardi che meriterebbero il vantaggio per quanto mostrato.

Secondo Tempo: Mandragora illude, Luperto beffa

Pioli prova a scuotere la squadra con due cambi all’intervallo: dentro Viti e Mandragora per Ranieri e Ndour. Le mosse sembrano dare frutti perché la Fiorentina imprime un ritmo diverso alla partita.

Al 55° arriva la prima vera occasione per il Cagliari nella ripresa: Obert arriva sul fondo e mette dentro per Borrelli che calcia a lato da posizione favorevole.

Al 65° Mandragora perde un brutto pallone e reclama un fallo inesistente, ne nasce un contropiede del Cagliari che costringe De Gea a un altro intervento decisivo.

Al 68° arriva il vantaggio viola: cross fantastico di Gudmundsson dalla destra, Mandragora svetta più alto di tutti e di testa batte Caprile per l’1-0. È il primo tiro in porta della Fiorentina in tutta la partita.

La viola sembra aver risolto la pratica, ma al 75° sprecare una clamorosa occasione per il raddoppio: Sohm mette un pallone perfetto per Kean che a pochi passi dalla porta alza incredibilmente sopra la traversa.

Nei minuti finali il Cagliari si riversa in attacco alla disperata ricerca del pareggio. De Gea si supera all’83° su una conclusione ravvicinata di Gaetano, poi all’89° compie un altro miracolo su Luvumbo.

Ma al 94° arriva la beffa: Gaetano mette un cross perfetto in area su calcio piazzato, Luperto svetta più alto di tutti e di testa batte un De Gea non irreprensibile per l’1-1 finale.

GOL E MARCATORI

68′ FIORENTINA – Rolando Mandragora: Cross fantastico di Gudmundsson dalla destra, il centrocampista ex Torino svetta in area piccola e di testa batte Caprile per il vantaggio viola. Primo tiro in porta della Fiorentina.

94′ CAGLIARI – Sebastiano Luperto: Cross di Gaetano su calcio piazzato, il difensore svetta in area e di testa batte De Gea che non trattiene la sfera per il pareggio in extremis.

PAGELLE DEI PROTAGONISTI

TOP CAGLIARI

LUPERTO 7 : Eroe della serata. Difesa attenta per 90 minuti, poi la zampata del pareggio al 94° che vale oro. Prestazione maiuscola del centrale.

: Eroe della serata. Difesa attenta per 90 minuti, poi la zampata del pareggio al 94° che vale oro. Prestazione maiuscola del centrale. FOLORUNSHO 6,5 : Ovunque in campo, grande dinamismo e presenza costante. Sfiora il gol nel primo tempo, crea sempre pericoli alla difesa viola.

: Ovunque in campo, grande dinamismo e presenza costante. Sfiora il gol nel primo tempo, crea sempre pericoli alla difesa viola. PISACANE (all.) 6,5 : Esordio perfetto in Serie A. Il suo Cagliari gioca senza paura, con intensità e organizzazione tattica. Meritava anche qualcosa di più.

: Esordio perfetto in Serie A. Il suo Cagliari gioca senza paura, con intensità e organizzazione tattica. Meritava anche qualcosa di più. CAPRILE 6: Debutto positivo tra i pali. Attento su Kean, incolpevole sul gol di Mandragora.

FLOP CAGLIARI

BORRELLI 5 : Troppo timido quando ha l’occasione per colpire. Spreca una buona chance nella ripresa.

: Troppo timido quando ha l’occasione per colpire. Spreca una buona chance nella ripresa. DEIOLA 5,5: Prestazione opaca del centrocampista, sostituito nell’ultima parte di gara.

TOP FIORENTINA

MANDRAGORA 7 : Entra e cambia la partita. Gol splendido di testa che sembrava decisivo, cala il ritmo della squadra.

: Entra e cambia la partita. Gol splendido di testa che sembrava decisivo, cala il ritmo della squadra. DE GEA 6,5 : Parate decisive su Folorunsho, Gaetano e Luvumbo. Sul gol di Luperto poteva fare qualcosa di più.

: Parate decisive su Folorunsho, Gaetano e Luvumbo. Sul gol di Luperto poteva fare qualcosa di più. GUDMUNDSSON 6,5: L’assist per Mandragora è una perla. Qualche forzatura di troppo, ma resta il più pericoloso dei suoi.

FLOP FIORENTINA

KEAN 5 : Partita di grande sofferenza fisica contro Mina. Spreca clamorosamente il 2-0 al 75°, errore che costa carissimo.

: Partita di grande sofferenza fisica contro Mina. Spreca clamorosamente il 2-0 al 75°, errore che costa carissimo. SOHM 5 : Mai in partita nel primo tempo, cresce leggermente nella ripresa ma non basta.

: Mai in partita nel primo tempo, cresce leggermente nella ripresa ma non basta. PIOLI (all.) 6: Se avesse vinto sarebbe stato da 7, ma il pareggio al 94° lascia l’amaro in bocca. Cambi azzeccati, ma la squadra non è ancora quella che ha in mente.

STATISTICHE DI GIOCO

Possesso palla: Cagliari 42% – Fiorentina 58%

Tiri totali: Cagliari 12 – Fiorentina 8

Tiri in porta: Cagliari 5 – Fiorentina 3

Corner: Cagliari 6 – Fiorentina 4

Falli commessi: Cagliari 15 – Fiorentina 12

Cartellini gialli: Cagliari 3 – Fiorentina 2

Parate: Caprile 2 – De Gea 4

Passaggi riusciti: Cagliari 334/421 (79%) – Fiorentina 456/538 (85%)

Nonostante il maggior possesso palla della Fiorentina, il Cagliari ha creato più occasioni e ha mostrato maggiore concretezza sotto porta.

PROSSIMI IMPEGNI

Nel prossimo turno il Cagliari sarà di scena a Napoli contro i campioni d’Italia per cercare continuità, mentre la Fiorentina tornerà al Franchi contro il Venezia per conquistare la prima vittoria stagionale.

Pisacane può sorridere per un esordio da sogno che testimonia il grande lavoro fatto in estate. La sua squadra ha mostrato carattere, organizzazione e qualità, ingredienti fondamentali per una tranquilla salvezza. Pioli invece deve ancora lavorare molto per vedere la sua Fiorentina: troppi automatismi da registrare e una condizione fisica ancora deficitaria.

EPISODI CHIAVE

22′ : Folorunsho di testa impegna De Gea, Gosens salva sulla linea

: Folorunsho di testa impegna De Gea, Gosens salva sulla linea 68′ : Primo tiro in porta della Fiorentina che vale il vantaggio con Mandragora

: Primo tiro in porta della Fiorentina che vale il vantaggio con Mandragora 75′ : Kean spreca il 2-0 clamorosamente dal dischetto del rigore

: Kean spreca il 2-0 clamorosamente dal dischetto del rigore 83′ : Miracolo di De Gea su Gaetano in diagonale

: Miracolo di De Gea su Gaetano in diagonale 94′: Luperto beffa tutti con il gol del pareggio su cross di Gaetano

CURIOSITÀ E STATISTICHE

Fabio Pisacane esordisce in Serie A da allenatore a 44 anni

esordisce in Serie A da allenatore a 44 anni Stefano Pioli torna in panchina dopo l’esperienza all’Al-Nassr

torna in panchina dopo l’esperienza all’Al-Nassr Il Cagliari è la squadra contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie in Serie A (14 su 23 sfide)

Sebastiano Luperto segna il suo primo gol in questa Serie A

segna il suo primo gol in questa Serie A La Fiorentina ha effettuato solo un tiro in porta nel primo tempo

FORMAZIONI INIZIALI

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati (61′ Mazzitelli), Deiola (75′ Gaetano); Esposito (61′ Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (81′ Kilicsoy). All. Pisacane

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (62′ Marì), Pongracic, Ranieri (46′ Viti); Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens (77′ Parisi); Ndour (46′ Mandragora), Gudmundsson (72′ Fazzini); Kean. All. Pioli

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)

VAR: Francesco Meraviglia

Spettatori: 16.412