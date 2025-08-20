Cadillac XT5: allo studio la versione europea?

Nel corso del 2027, stando alle indiscrezioni, dovrebbe debuttare la nuova Cadillac XT5. Potrebbe rappresentare la versione europea dell’omonimo modello già commercializzato sul mercato cinese, nonché destinato anche oltreoceano. Infatti, è previsto l’assemblaggio presso l’impianto statunitense di Spring Hill.
Lunga all’incirca 490 centimetri, la prossima Cadillac XT5 sarà proposta con la motorizzazione a benzina 2.5 Turbo da 333 CV di potenza e 442 Nm di coppia massima, dotata della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Inoltre, non è esclusa la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.
Sul mercato europeo, la futura SUV di medie dimensioni Cadillac XT5 affiancherà gli altri modelli Optiq, Lyriq e Vistiq a propulsione elettrica. Infine, potrebbe essere allestita anche la XT5-V, ovvero la declinazione in chiave sportiva.