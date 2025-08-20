Cadillac XT5: allo studio la versione europea?

Cadillac XT5: allo studio la versione europea?

di 20 Agosto 2025

Nel corso del 2027, stando alle indiscrezioni, dovrebbe debuttare la nuova Cadillac XT5. Potrebbe rappresentare la versione europea dell’omonimo modello già commercializzato sul mercato cinese, nonché destinato anche oltreoceano. Infatti, è previsto l’assemblaggio presso l’impianto statunitense di Spring Hill.

Lunga all’incirca 490 centimetri, la prossima Cadillac XT5 sarà proposta con la motorizzazione a benzina 2.5 Turbo da 333 CV di potenza e 442 Nm di coppia massima, dotata della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Inoltre, non è esclusa la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

Sul mercato europeo, la futura SUV di medie dimensioni Cadillac XT5 affiancherà gli altri modelli Optiq, Lyriq e Vistiq a propulsione elettrica. Infine, potrebbe essere allestita anche la XT5-V, ovvero la declinazione in chiave sportiva.

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

