Buell: il ritorno del costruttore motociclistico statunitense

Oltreoceano è tornato operativo il costruttore motociclistico statunitense Buell, la cui ultima novità è la sportiva Hammerhead da 190 kg di peso a secco grazie alla carrozzeria in fibra di carbonio. Condivide il motore V2 a benzina da 185 CV di potenza con la naked 1190 SX e la granturismo 1190 ST, affiancate dalla custom Buell 1190 Super Cruiser da 175 CV di potenza.
La storia di Buell inizia nel 1986, con la sportiva RR 1000 Battletwin mossa dal propulsore V2 da 77 CV di potenza. Grazie ad Harley-Davidson, il brand Buell debutta sul mercato italiano nel 1997 con la Thunderbolt 1200 da 95 CV nelle versioni S3 ed S3T, affiancata dalla Lightning nelle declinazioni S1 prima da 86 CV ed X1 poi da 95 CV. Inoltre, nel 1999 è introdotta la Cyclone M2. Al 2001 risale il debutto della Buell Firebolt nelle configurazioni XB9R da 82 CV ed XB12R da 91 CV, mentre la gamma dell’aggiornata Lightning prevede le varie versioni XB9S da 84 CV, XB12S da 95 CV, XB9SX ed XB12SX note anche come CityX, XB12STT nota anche come Super TT ed XB12SS Long da 100 CV di potenza.
Le ultime novità di Buell sono la Ulysses del 2006 nelle declinazioni XB12X ed XB12XT Adventure, più la 1125R del 2007 con l’unità V2 da 146 CV di potenza condivisa con la 1125CR introdotta l’anno seguente. Dopodiché, nel 2011 Buell esce definitivamente di scena. Torna sul mercato italiano nel 2014 con il brand EBR, acronimo di Erik Buell Racing. La gamma prevede la naked 1190RS e la sportiva 1190RX, ma l’avventura termina nuovamente già l’anno successivo.