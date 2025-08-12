Bonus psicologo 2025 INPS: domande dal 15 settembre, guida completa

Il bonus psicologo 2025 rappresenta un’importante misura di sostegno per il benessere mentale dei cittadini italiani. L’INPS ha ufficialmente comunicato che le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 14 novembre 2025, aprendo nuovamente le porte a chi necessita di supporto psicologico professionale.

Cos’è il bonus psicologo INPS 2025

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (comunemente chiamato Bonus psicologo) è una misura volta a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Questo strumento di welfare permette ai cittadini di accedere a percorsi psicoterapeutici presso specialisti privati qualificati.

Finalità del bonus

Il contributo è destinato specificamente a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia e rappresenta un investimento concreto nella salute mentale della popolazione italiana. La misura è stata resa strutturale, garantendo continuità nel tempo per rispondere alle crescenti esigenze di supporto psicologico.

Requisiti per accedere al bonus psicologo 2025

Per poter richiedere il bonus psicologo è necessario soddisfare specifici criteri di ammissibilità:

Requisiti economici

ISEE in corso di validità : è necessario possedere un ISEE con valore non superiore a 50.000 euro

: è necessario possedere un ISEE con valore non superiore a 50.000 euro In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta

Requisiti soggettivi

Cittadinanza italiana o equiparata

Residenza sul territorio nazionale

Condizioni di disagio psicologico che possano beneficiare di un percorso psicoterapeutico

Chi può presentare domanda

Il bonus può essere richiesto direttamente dal cittadino maggiorenne oppure:

Dai genitori per i figli minorenni

Dagli amministratori di sostegno per le persone di cui si occupano

Importi del bonus psicologo 2025

Il contributo riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario. L’importo varia in base alla fascia di reddito ISEE:

Fasce di contributo

ISEE fino a 15.000 euro : importo massimo di 1.500 euro

: importo massimo di ISEE da 15.001 a 30.000 euro : importo massimo di 1.000 euro

: importo massimo di ISEE da 30.001 a 50.000 euro: importo massimo di 500 euro

Il sistema a fasce garantisce che il supporto maggiore vada alle famiglie con redditi più bassi, assicurando equità nell’accesso alle cure.

Come presentare domanda per il bonus psicologo 2025

Date e modalità di presentazione

Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS.

Procedura step by step

Accesso al portale: Collegarsi al sito www.inps.it Autenticazione: Utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) Ricerca del servizio: Accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionare “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” Compilazione: Completare tutti i campi richiesti nel modulo di domanda Invio: Confermare l’invio della richiesta

Modalità alternative

Per chi ha difficoltà con la procedura online, è possibile:

Utilizzare il Contact Center INPS : numero 803164 (da telefono fisso) o 06 164164 (da telefono mobile)

: numero 803164 (da telefono fisso) o 06 164164 (da telefono mobile) Rivolgersi ai Patronati convenzionati per assistenza nella compilazione

Funzionamento del bonus psicologo

Assegnazione e graduatorie

Il bonus viene assegnato in base all’ordine di presentazione delle domande, ma il Ministero della Salute ha chiarito che verrà data priorità ai richiedenti con ISEE più basso. L’INPS elabora le graduatorie su base regionale considerando i criteri di reddito e l’ordine di arrivo delle domande.

Codice univoco e utilizzo

Una volta accettata la domanda, ogni persona ammessa riceverà un codice identificativo, chiamato codice univoco, necessario per usufruire del contributo. Questo codice deve essere comunicato al professionista prescelto per ogni seduta di psicoterapia.

Tempi di utilizzo

Validità del codice : il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda

: il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda Prima seduta obbligatoria: a partire dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio

Professionisti aderenti e dove utilizzare il bonus

Requisiti dei professionisti

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente presso:

Psicologi e psicoterapeuti regolarmente iscritti all’Albo degli Psicologi

regolarmente iscritti all’Albo degli Psicologi Professionisti che hanno comunicato la loro adesione all’iniziativa al CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi)

al CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi) Specialisti che operano sia in presenza che online

Come trovare i professionisti

L’elenco aggiornato degli psicologi aderenti è consultabile su:

Portale INPS nella sezione dedicata

Sito del CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi)

Siti degli Ordini regionali e provinciali degli psicologi

Novità e finanziamento 2025

Risorse disponibili

I fondi messi a disposizione per il bonus psicologo 2025 sono pari a 9,5 milioni di euro, da distribuire tra le varie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di un incremento rispetto agli anni precedenti, che tuttavia rimane insufficiente a coprire tutte le richieste.

Prospettive future

A partire dal 2028 il bonus non avrà più bisogno di essere confermato di anno in anno, poiché il governo ha previsto lo stanziamento di 8 milioni di euro annui, rendendo la misura permanente e strutturale.

Scorrimento graduatorie precedenti

Il 15 aprile 2025, l’INPS ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie esistenti, grazie a un nuovo stanziamento di 5 milioni di euro, beneficiando chi aveva già fatto richiesta negli anni precedenti senza rientrare tra i beneficiari.

Modalità di pagamento e rimborso

Erogazione diretta

L’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, viene erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate. Il cittadine non deve anticipare l’importo coperto dal bonus.

Differenze di costo

Se la tariffa dello psicologo supera i 50 euro a seduta, la differenza rimane a carico del paziente. È importante concordare preventivamente con il professionista le modalità di pagamento per la parte non coperta dal bonus.

Come verificare l’esito della domanda

Controllo online

Per verificare lo stato della propria richiesta:

Accedere nuovamente al portale INPS Utilizzare le stesse credenziali usate per la domanda Controllare lo stato della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti” del portale INPS

Comunicazioni automatiche

L’esito sarà inoltre comunicato tramite email o SMS ai recapiti indicati al momento della domanda. È fondamentale fornire contatti aggiornati e controllare regolarmente la propria casella di posta.

Domande frequenti sul bonus psicologo 2025

Il bonus è rinnovabile ogni anno?

Sì, è possibile richiedere il bonus annualmente, ma sempre rispettando i requisiti di reddito e presentando una nuova domanda nella finestra temporale prevista.

Posso utilizzare il bonus per terapie di coppia o familiari?

Il bonus è personale e individuale. Per terapie che coinvolgono più persone, ciascun componente deve avere il proprio bonus.

Cosa succede se non utilizzo tutto l’importo?

Al termine del periodo di validità di 270 giorni, se non utilizzato completamente, il codice viene automaticamente annullato e le risorse residue non utilizzate sono riassegnate.

Conclusioni

Il bonus psicologo 2025 rappresenta un’opportunità concreta per accedere a cure psicologiche qualificate senza sostenere interamente i costi. La finestra di presentazione delle domande dal 15 settembre al 14 novembre 2025 offre un periodo sufficientemente ampio per organizzarsi e presentare la richiesta.

È fondamentale preparare in anticipo la documentazione ISEE aggiornata e valutare preventivamente i professionisti aderenti nella propria zona. La misura, pur con i suoi limiti numerici, costituisce un importante passo verso la democratizzazione dell’accesso alle cure per il benessere mentale.

Per rimanere aggiornati su eventuali comunicazioni o modifiche, si consiglia di monitorare regolarmente il sito INPS e le comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute.