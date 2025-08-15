Bologna, punto sul mercato: Heggem e Zanoli in chiusura, si cerca il sostituto di Ndoye

Il Bologna continua a muoversi attivamente sul calciomercato per completare la rosa di Vincenzo Italiano in vista dell’esordio stagionale. Dopo i colpi Immobile e Bernardeschi, i rossoblù sono vicini a chiudere per Torbjørn Heggem e Alessandro Zanoli, mentre prosegue la ricerca del sostituto di Dan Ndoye.

Gli acquisti già ufficializzati: esperienza e qualità

Il Bologna di Giovanni Sartori ha già messo a segno alcuni colpi importanti per la stagione 2025/26. La strategia del club emiliano è chiara: mixare esperienza internazionale con giovani talenti per affrontare al meglio il triplo impegno tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Ciro Immobile: il bomber di esperienza

Ciro Immobile è stato il primo grande colpo estivo. L’attaccante ha risolto consensualmente il contratto con il Besiktas e si è legato al Bologna con un contratto di un anno più opzione. La sua esperienza internazionale e i gol garantiti rappresentano un valore aggiunto per l’attacco di Italiano.

Federico Bernardeschi: il ritorno in Serie A

Federico Bernardeschi ha firmato un contratto di due anni fino al 2027 con opzione per un terzo anno. L’ex Juventus e Toronto FC ha scelto di tornare in Italia per rilanciarsi in Europa e avrà la maglia numero 10. L’infortunio al ginocchio destro lo terrà fuori per le prime settimane, ma rappresenta un rinforzo di qualità per la fascia.

Martin Vitik: giovane talento per la difesa

Il Bologna ha anche acquisito Martin Vitik dallo Sparta Praga, giovane difensore ceco che ha già mostrato buone cose nelle amichevoli estive, trovando anche il gol decisivo contro lo Stoccarda.

Le trattative in chiusura: Heggem e Zanoli

Due operazioni sono molto vicine alla conclusione e potrebbero essere annunciate a breve.

Torbjørn Heggem: il centrale norvegese

Torbjørn Heggem, difensore centrale norvegese del West Bromwich Albion, è l’obiettivo principale per la difesa. Il Bologna è disposto a investire circa 10 milioni di euro (8 per il cartellino più 2 di bonus) per assicurarsi il classe 1999.

Il giocatore ha continuato a giocare in Championship con il West Bromwich, ma questo non rappresenta un ostacolo alla trattativa. Gli inglesi sono aperti alla cessione per la cifra richiesta.

Alessandro Zanoli: l’esterno dal Napoli

Alessandro Zanoli è praticamente un nuovo giocatore del Bologna. L’accordo con il Napoli è stato trovato sulla base di 5 milioni di euro più 1 milione di bonus, per un totale di 6 milioni. L’operazione è strutturata come prestito con obbligo di riscatto.

L’ex Genoa andrà a rinforzare la fascia destra, dove attualmente Italiano può contare su Holm e De Silvestri.

L’emergenza Ferguson: serve un centrocampista

Un problema inaspettato è arrivato dall’infortunio di Lewis Ferguson. Lo scozzese ha riportato una lesione al polpaccio che lo terrà fuori per circa tre settimane, saltando l’esordio contro la Roma e rischiando di perdere anche la sfida con il Como.

I nomi per il centrocampo

Con Ferguson out, il Bologna lavora su più piste:

Lennon Miller del Motherwell : era la prima scelta ma è andato all’Udinese

del : era la prima scelta ma è andato all’Udinese Matteo Pessina del Monza : profilo esperto che si aggiungerebbe al trio Azzurro con Immobile e Bernardeschi

del : profilo esperto che si aggiungerebbe al trio Azzurro con Immobile e Bernardeschi Rolando Mandragora: alternativa valida per esperienza e qualità

La ricerca del sostituto di Ndoye: tanti nomi in lista

Dopo la cessione di Dan Ndoye al Nottingham Forest per oltre 20 milioni di euro, il Bologna cerca un esterno offensivo di livello.

I nomi caldi per l’attacco

Le opzioni principali sono diverse e includono profili giovani e di prospettiva: Bryan Gil del Tottenham (in prestito), Wesley Gassova dell’Al-Nassr, Pepê del Porto e Andreas Schjelderup del Benfica.

Wesley Gassova: il sogno brasiliano

Wesley Gassova dell’Al-Nassr rappresenta l’obiettivo principale. Il Bologna ha già presentato un’offerta da 12 milioni respinta dai sauditi, e ora è pronto a rilanciare con 15 milioni per convincere il club arabo.

Il brasiliano classe 2005 cerca il rilancio europeo dopo l’esperienza poco soddisfacente in Arabia Saudita.

Bryan Gil: l’opzione spagnola

Bryan Gil del Tottenham resta una pista valida. Il talento spagnolo, reduce da un infortunio al ginocchio, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna ha già visionato il giocatore ottenendo report positivi.

Il caso Karlsson: conferma o cessione?

Jesper Karlsson sta vivendo un precampionato di rilancio. L’esterno svedese, pagato 10 milioni due anni fa, non si era ancora espresso al meglio in Serie A, ma quest’estate ha impressionato per intensità e qualità.

Le sue prestazioni potrebbero convincere il Bologna a puntare ancora su di lui, permettendo al club di prendersi più tempo per scegliere il sostituto di Ndoye.

Le cessioni: El Azzouzi e Erlic salutano

Il Bologna ha già perfezionato alcune uscite:

Oussama El Azzouzi è stato ceduto all’Auxerre in prestito fino al 2026

è stato ceduto all’Auxerre in prestito fino al 2026 Erlic è passato al Midtjylland per circa 10 milioni di euro

Situazione contratti: il nodo Lucumi

Una delle priorità della dirigenza rossoblù è il rinnovo di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro che preoccupa il club, che vorrebbe eliminarla con un nuovo contratto.

Le richieste di Italiano: quattro rinforzi ancora necessari

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano ha fatto il punto con Sartori e Di Vaio: servono ancora quattro innesti per completare la rosa. Dopo gli arrivi già ufficializzati, mancano un terzino destro, un difensore centrale, almeno un centrocampista e un esterno offensivo.

Europa League: l’obiettivo è chiaro

Il Bologna affronterà la sua prima stagione europea dopo anni e l’obiettivo è fare bella figura. La costruzione della rosa tiene conto dei tre fronti da affrontare: campionato, coppa nazionale e competizione europea.

Il fattore esperienza

La scelta di puntare su giocatori esperti come Immobile e Bernardeschi non è casuale. Entrambi hanno vinto l’Europeo 2021 con l’Italia e portano quella mentalità vincente necessaria per affrontare palcoscenici importanti.

Situazione infortuni: Bernardeschi ko

Un problema inaspettato è arrivato dall’infortunio di Bernardeschi. L’esterno ha riportato una distorsione al ginocchio destro che lo terrà fuori per circa tre settimane. Salterà l’esordio contro la Roma e probabilmente anche la sfida con il Como.

Tempi stretti: meno di due settimane alla chiusura

Con il campionato che inizierà a breve e il mercato che chiuderà il 30 agosto, il Bologna deve accelerare per completare la rosa. Le prossime due settimane saranno decisive per definire gli ultimi tasselli.

Le priorità immediate

Chiusura per Heggem: completare l’operazione per il difensore norvegese Ufficializzazione Zanoli: firmare definitivamente l’accordo con il Napoli Centrocampista: trovare il sostituto di Ferguson per l’emergenza Esterno offensivo: scegliere tra le varie opzioni per sostituire Ndoye

Budget e sostenibilità

Il Bologna sta operando nel rispetto dei parametri economici, bilanciando acquisti onerosi con cessioni importanti. La vendita di Ndoye ha garantito liquidità, mentre le cessioni di Beukema e altri giocatori hanno permesso di reinvestire sul mercato.

Conclusioni: un mercato ambizioso ma ragionato

Il mercato del Bologna riflette l’ambizione di una società che vuole consolidarsi ai vertici della Serie A e fare bella figura in Europa League. La strategia è chiara: mix di esperienza e gioventù, con investimenti mirati per ogni reparto.

Sartori e Di Vaio stanno lavorando per consegnare a Italiano una rosa competitiva per tutti gli obiettivi stagionali. Le prossime settimane saranno decisive per completare il progetto e presentarsi al via della stagione con tutte le carte in regola per sorprendere.