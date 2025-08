Battle Royale e Chief of War guidano lo streaming in Italia

Settimana ricca di novità nelle classifiche streaming di JustWatch, con due titoli che debuttano direttamente ai vertici: Battle Royale tra i film e Chief of War tra le serie. La piattaforma continua a monitorare l’andamento dei contenuti più cercati in Italia tra Netflix, Prime Video, Disney+, Now e altri servizi.

Battle Royale conquista il primo posto tra i film

Al vertice della classifica film c’è una nuova entrata potente: “Battle Royale”, cult giapponese ambientato in un futuro distopico. In un Giappone totalitario, ogni anno viene organizzato un gioco crudele: una classe di studenti viene abbandonata su un’isola e costretta a combattersi a vicenda fino alla morte. Solo uno sopravvive.

Un film diventato simbolo del genere survival, che ancora oggi colpisce per il suo linguaggio crudo e la riflessione sociale che propone.

Al secondo posto, in crescita di due posizioni, troviamo “Anora”, vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2024. Diretto da Sean Baker, il film è una commedia drammatica che racconta la storia di Mikey Madison, una spogliarellista newyorkese che si sposa all’improvviso con il figlio di un oligarca russo. Il regista, già noto per “The Florida Project” e “Red Rocket”, torna a raccontare vite ai margini con sensibilità e ironia.

Scivola al terzo posto “La città proibita”, che per due settimane ha dominato la classifica. Protagonista Mei, una giovane arrivata a Roma in cerca della sorella scomparsa. Durante la sua ricerca incontra Marcello, un cuoco che la accompagna in un viaggio tra mistero e umanità.

Untamed e Chief of War guidano le serie TV

Tra le serie, si conferma al primo posto “Untamed”, thriller ambientato nel Parco nazionale di Yosemite, dove un agente federale indaga sulla morte misteriosa di una donna. La serie gioca sui contrasti tra natura selvaggia e giustizia, in un racconto che oscilla tra istinto e razionalità.

Al secondo posto troviamo ancora “Sandman”, trasposizione dell’omonimo fumetto, che segue le vicende di Morfeo, il Signore dei Sogni. Dopo essere stato imprigionato per anni, Morfeo inizia un viaggio per riacquistare i suoi poteri e riportare equilibrio al mondo onirico.

Debutta al terzo posto “Chief of War”, serie ambientata nelle antiche Hawaii. I quattro regni dell’arcipelago sono in conflitto, e solo il guerriero Kaʻiana sembra avere la forza e la visione per riunificarli. Ma mentre le guerre interne proseguono, una minaccia esterna ancora più pericolosa incombe.

Focus della settimana: Eric Bana

Questa settimana, JustWatch ha dedicato un approfondimento a Eric Bana, protagonista di “Untamed”. La piattaforma ha raccolto i migliori film e serie dell’attore australiano, da ruoli drammatici a thriller psicologici, mostrando tutta la sua versatilità.