Basilicata montana: scopri il Pollino tra borghi antichi e natura selvaggia

Nel cuore dell’Italia meridionale si estende uno dei tesori naturalistici più preziosi del nostro paese: il Parco Nazionale del Pollino, con i suoi 192.565 ettari, è la più grande area protetta d’Italia. Questo straordinario territorio, che si sviluppa tra Basilicata e Calabria, offre un’esperienza unica dove borghi di pietra arroccati sui monti si alternano a paesaggi di straordinaria bellezza, creando un perfetto equilibrio tra patrimonio culturale e natura incontaminata.

Il fascino senza tempo dei borghi lucani del Pollino

Castelsaraceno: il borgo a forma di cuore tra due parchi

Castelsaraceno, un borgo millenario dal nome che richiama la guerra, ma dall’animo romantico per le atmosfere suggestive e la sua forma perfettamente a cuore, rappresenta una delle perle della Basilicata montana. Situato in posizione strategica tra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, questo affascinante centro è famoso per ospitare il ponte tibetano più lungo al mondo.

Il borgo offre numerose attività all’aria aperta:

Trekking attraverso faggete e pascoli lungo il Sentiero Italia CAI

Arrampicate sulle falesie del bosco Favino

Mountain bike sui sentieri panoramici

Rafting lungo i fiumi del Pollino

San Severino Lucano: il paese delle stelle e della Madonna del Pollino

Definito dai suoi visitatori come “paese dell’acqua, delle montagne, della natura, dell’aria limpida, della cortesia e persino delle stelle”, San Severino Lucano è un borgo che incanta per la sua posizione privilegiata nel cuore del Parco del Pollino. Situato a 877 metri di altitudine, il borgo è considerato la porta d’accesso del Parco nazionale del Pollino.

Il paese è famoso per il Santuario della Madonna del Pollino, meta di uno dei pellegrinaggi più sentiti della Basilicata. La festa dedicata alla Madonna del Pollino si articola in tre eventi significativi: la processione di giugno, la festa di luglio al Santuario e quella di settembre per il ritorno della statua.

Castelluccio Superiore: un balcone naturale sulla Valle del Mercure

Castelluccio Superiore è un borgo arroccato sulle pendici scoscese del Cozzo Pastano, monte che domina l’ampio e verde bacino fluviale della Valle del Mercure. Questo piccolo gioiello medievale offre un elevato valore scenografico con il suo cumulo di case assiepate sulle pendici, regalando panorami mozzafiato sulla valle sottostante.

La natura incontaminata del Pollino lucano

Il simbolo del parco: il pino loricato

Simbolo del territorio e del parco è il possente pino loricato (Pinus leucodermis), il cui nome deriva dall’inconfondibile disegno della corteccia, che evoca le corazze dei soldati romani. Questi alberi straordinari, dai profili contorti a causa del peso della neve e dei forti venti, possono essere considerati per la loro rarità quasi un “monumento”.

Biodiversità eccezionale e paesaggi variegati

Il Parco del Pollino ospita una fauna ricchissima:

Mammiferi : lupo, capriolo, lontra, istrice, gatto selvatico

: lupo, capriolo, lontra, istrice, gatto selvatico Rapaci : aquila reale, falco pellegrino, grande gufo reale

: aquila reale, falco pellegrino, grande gufo reale Specie rare: capovaccaio e picchio nero

La vegetazione, diversificata in fasce altitudinali, si distingue per la varietà delle specie presenti. Boschi di querce, castagni e cerri dominano la fascia supramediterranea, mentre salendo verso le pendici del massiccio, tra i 1000 m e quasi sino ai 2000, predomina il faggio, in alcuni casi misto all’abete bianco.

Attività e esperienze nel Pollino

Trekking e sentieri panoramici

Il territorio offre una vasta rete di sentieri che permettono di esplorare ogni angolo del parco. Svariati sono gli itinerari naturalistici che partendo dalla frazione Mezzana portano il visitatore per tutto il massiccio del Pollino attraverso immense distese di faggi e abeti, fino a raggiungere le alte quote dove si possono contemplare i leggendari pini loricati.

Sport avventura e attività outdoor

Il Pollino è il paradiso per gli amanti dell’avventura:

Rafting nelle gole del Lao e del Raganello

nelle gole del Lao e del Raganello Canyoning lungo i torrenti montani

lungo i torrenti montani Mountain bike sui sentieri del parco

sui sentieri del parco Arrampicata sulle pareti rocciose

sulle pareti rocciose Escursioni fotografiche per immortalare la flora e fauna

Patrimonio culturale e archeologico

Oltre alle bellezze naturali, il territorio custodisce importanti testimonianze storiche. Tra le cose da vedere all’interno del Parco Nazionale del Pollino c’è la Grotta del Romito, che risale al Paleolitico superiore e conserva alcune tra le più antiche testimonianze dell’arte preistorica in Italia.

Tradizioni e sapori del territorio

Gastronomia locale

I borghi del Pollino conservano antiche tradizioni culinarie. Il pane di patata di San Severino Lucano è un prodotto di tradizione antica, realizzato con una varietà di patata con “pasta bianca” che non si sfalda durante la cottura.

Feste e tradizioni popolari

Il territorio è ricco di eventi tradizionali che mantengono vive le antiche usanze. Ancora vive le tradizioni dei riti arborei, i “matrimoni tra gli alberi”, che si svolgono ogni anno tra la primavera e l’estate, per celebrare l’unione tra un tronco d’albero e una cima in un arcaico rituale propiziatorio.

Consigli pratici per la visita

Quando visitare il Pollino

Primavera (aprile-giugno): ideale per ammirare la fioritura dei prati alpini e per escursioni tra le cascate rigogliose Estate (luglio-agosto): perfetta per il trekking d’alta quota e le attività outdoor Autunno (settembre-ottobre): spettacolare per i colori del foliage Inverno (novembre-marzo): suggestivo per il paesaggio innevato

Come raggiungere il Pollino

Il Parco è facilmente accessibile sia dalla Basilicata che dalla Calabria. Le principali vie d’accesso sono:

Da nord : A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Lauria

: A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Lauria Da sud : SS18 Tirrena Inferiore o A3, uscita Morano Calabro

: SS18 Tirrena Inferiore o A3, uscita Morano Calabro Trasporti pubblici: collegamenti bus dalle principali città lucane

Dove soggiornare

I borghi del Pollino offrono diverse opzioni di alloggio:

Agriturismi immersi nella natura

Bed & breakfast nel centro storico dei borghi

Rifugi e ostelli per escursionisti

Hotel nelle località principali

La Basilicata montana del Pollino rappresenta una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza autentica, lontana dal turismo di massa, dove la natura incontaminata si fonde perfettamente con un patrimonio culturale millenario. I borghi lucani del Parco del Pollino sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, circondati dalla natura rigogliosa del parco, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire ritmi di vita più lenti e un contatto genuino con le tradizioni del Sud Italia.