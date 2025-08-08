Barbara D’Urso ufficiale a Ballando con le stelle 2025: Milly batte Mediaset

Dopo mesi di rumor, speculazioni e smentite, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Barbara D’Urso è una concorrente ufficiale di “Ballando con le Stelle”. L’annuncio, tanto atteso dal pubblico e dai media, segna il grande ritorno televisivo della conduttrice napoletana dopo due anni di assenza dagli schermi.

Il colpaccio di Milly Carlucci per i vent’anni del programma

Con la prossima edizione, il programma danzante in onda su Rai1 compie vent’anni e per l’occasione Milly Carlucci e la sua squadra stanno mettendo assieme uno dei cast più forti di sempre. L’ingaggio di Barbara D’Urso rappresenta senza dubbio uno dei colpi più importanti della storia del dance show di Rai 1.

La trattativa non è stata semplice. Secondo quanto ci risulta la svolta sarebbe arrivata pochi giorni fa quando Milly avrebbe chiesto alla Rai di dare semaforo verde per l’ingaggio di Barbara per Ballando, dopo che il cast del programma faticava a chiudersi per svariati motivi. L’urgenza di trovare nomi forti per garantire il successo della ventesima edizione ha spinto la produzione a puntare tutto sulla ex regina di Canale 5.

Da ballerina per una notte a concorrente ufficiale

Lo scorso anno infatti Barbara è stata “Ballerina per una notte” nella puntata del 5 ottobre quando, assieme a Gianni Scandiffio (giudice, formatore e tecnico della Federazione Italiana Danza Sportiva), si è esibita in una salsa e una bachata conquistando tutti i giudici, compresa Selvaggia Lucarelli.

Quella performance aveva già fatto nascere voci su un possibile coinvolgimento stabile nel programma. Ora, dopo mesi di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, il sogno si è finalmente realizzato.

Le conferme di Dagospia e i retroscena politici

Dagospia poco fa ha fatto sapere che Barbara d’Urso sarà tra i vip che a fine settembre scenderanno in pista a Ballando Con le Stelle. Il sito di Roberto D’Agostino ha anche svelato alcuni interessanti retroscena dietro questa operazione.

“Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset: in barba a Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso sarà concorrente nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle'”, scrive Dagospia, suggerendo che dietro questa scelta ci siano anche dinamiche politiche e di mercato più ampie.

La sfida del sabato sera contro Maria De Filippi

L’arrivo di Barbara D’Urso a Ballando rappresenta una mossa strategica importante per Rai 1 nella battaglia degli ascolti del sabato sera. La Rai non vuole restare indietro e si spera che la presenza di Barbara d’Urso possa aiutare Milly Carlucci con gli ascolti, contro Tu si que vales di Maria de Filippi.

Il confronto diretto tra le due regine della televisione italiana si preannuncia particolarmente acceso, considerando anche che la sua presenza a Ballando con le Stelle 2025 è una dichiarazione di guerra a Maria De Filippi, regina di Canale 5.

Il cast stellare di Ballando con le stelle 2025

Oltre ai già annunciati Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, in pista scenderà anche Barbara D’Urso. Questo cast di concorrenti promette di rendere l’edizione 2025 una delle più seguite e discusse di sempre.

I protagonisti già confermati

La lista dei partecipanti ufficiali include:

Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini)

(Maurizio Ferrini) Francesca Fialdini

Andrea Delogu

Rosa Chemical

Marcella Bella

Barbara D’Urso

Altri nomi illustri sono in trattativa, tra cui Francesco Totti e Chanel Totti, che potrebbero completare un cast davvero esplosivo.

Il ritorno in Rai dopo due anni di assenza

Per Barbara D’Urso questo rappresenta il grande ritorno in televisione dopo l’addio forzato a Mediaset nel 2023. L’ultima apparizione fissa di Barbara D’Urso risale all’estate 2023, quando ha lasciato la conduzione di Pomeriggio Cinque su Canale 5.

Durante questi due anni di pausa forzata, la conduttrice ha mantenuto vivo il rapporto con il pubblico attraverso i social media, continuando ad allenarsi nella danza classica, sua grande passione da sempre.

Le trattative complesse e gli ostacoli superati

Le trattative, però, non sono state semplici: inizialmente si sarebbe parlato di veti politici presunti, poi addirittura di un cachet altissimo richiesto dalla D’Urso per accettare l’impegno. A metà luglio la situazione sembrava compromessa, ma la determinazione di Milly Carlucci ha fatto la differenza.

L’annuncio ufficiale sui social

La conferma definitiva è arrivata attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle. Nel filmato, la conduttrice parla al telefono, probabilmente con la D’Urso, spiegandole che ci si allena tutti i giorni. Dopo aver chiuso la telefonata, annuncia: “Ha detto sì”.

Questo momento rappresenta la fine di un lungo corteggiamento e l’inizio di una nuova avventura televisiva per Barbara D’Urso, che torna finalmente protagonista del piccolo schermo.

Le aspettative per la ventesima edizione

Con l’ingaggio di Barbara D’Urso, l’edizione 2025 di Ballando con le stelle diventerebbe una vera bomba in grado di far tremare anche Maria De Filippi, che in autunno sfiderà il dance show alla guida di Tu si que vales.

Il confronto con Selvaggia Lucarelli

Uno degli aspetti più interessanti di questa partecipazione sarà il confronto settimanale con Selvaggia Lucarelli. Si tratterebbe quindi di un confronto continuo con la giudice Selvaggia Lucarelli, con la quale non c’era buon sangue ma che, quando D’Urso ha ballato per una notte, si era sbilanciata in giudizi positivi pur rimanendo tra loro una generale freddezza.

Questo elemento aggiunge ulteriore pepe e interesse televisivo al programma, promettendo momenti di grande spettacolo.

Conclusioni: una mossa vincente per tutti

L’ufficialità di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 rappresenta una mossa vincente per tutti i protagonisti coinvolti. Per la conduttrice significa il ritorno nella televisione che conta, per Milly Carlucci un colpo mediatico straordinario, per Rai 1 un’arma in più nella battaglia degli ascolti del sabato sera.

Il pubblico non vede l’ora di rivederla in pista, e le premesse per un’edizione memorabile ci sono tutte. L’appuntamento è per settembre 2025, quando Barbara D’Urso tornerà finalmente a far parlare di sé per le sue qualità artistiche e la sua innegabile presenza scenica.