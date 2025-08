La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina e l’attesa per conoscere il cast è alle stelle. Milly Carlucci e la sua squadra stanno lavorando intensamente per assemblare un cast stellare che possa celebrare degnamente questo importante traguardo. Tra conferme ufficiali e indiscrezioni bomba, il dance show più amato della Rai promette di regalare emozioni e sorprese al pubblico del sabato sera.

I concorrenti ufficiali: da Maurizio Ferrini a Marcella Bella

Maurizio Ferrini: la signora Coriandoli scende in pista

Il primo nome ufficiale del cast è stato quello di Maurizio Ferrini, il comico e attore 72enne che ha conquistato il pubblico con il suo iconico personaggio della Signora Coriandoli. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma, con un video divertentissimo.

“Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno”, ha detto Coriandoli nel video di presentazione, “la Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando con le stelle”. Il comico si è mostrato curioso di conoscere il ballerino che l’affiancherà in questa nuova avventura televisiva.

Andrea Delogu: la conduttrice dai mille talenti

Ballando con le stelle 2025: i primi nomi del cast tra conferme e indiscrezioni

Andrea Delogu è la seconda concorrente ufficiale della ventesima edizione. L’annuncio è arrivato con un video ironico pubblicato sui social del programma, dove la conduttrice viene “sorpresa” da una particolare telefonata.

Nel filmato, Giulia Vecchio (imitatrice di Milly Carlucci) telefona alla Delogu dicendo: “Andrea! Andrea Delogu! O Andrea la rossa? Come preferisci essere chiamata? Sei nel cast di Ballando con le stelle!”.

La partecipazione di Andrea Delogu rappresenta un vero colpo per Milly Carlucci, considerando che si tratta di una delle conduttrici Rai più amate e versatili del momento.

Rosa Chemical: il rapper che farà discutere

Il terzo concorrente ufficiale è Rosa Chemical (Manuel Franco Rocati), il rapper che nel 2023 ha fatto molto parlare di sé al Festival di Sanremo con il brano “Made in Italy” e soprattutto per il famoso bacio con Fedez sul palco dell’Ariston.

L’annuncio è arrivato con un video provocatorio dove il cantante finge di dormire: “Pensavate che stessi dormendo eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”.

Non è mancato il suo tocco ironico: tra i commenti, Rosa Chemical si è definito “Roberto bollente”, giocando sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle. La sua partecipazione promette di portare dinamiche interessanti, considerando il suo carattere provocatorio e la capacità di far discutere.

Marcella Bella: l’icona della musica italiana

Ballando con le stelle 2025: i primi nomi del cast tra conferme e indiscrezioni

La quarta concorrente ufficiale è Marcella Bella, l’icona della musica italiana che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Pelle diamante”.

“Alla ventesima edizione di Ballando con le stelle pensate un po’ ci sarò anche io!”, ha annunciato la cantante in un video emozionante. “Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò ad essere tosta, forte però con un po’ di leggerezza e soprattutto con tanto cuore”.

L’arrivo di Marcella Bella promette scintille, considerando il suo carattere “forte, tosta e indipendente” e i possibili scontri con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Le indiscrezioni più calde: nomi bomba in trattativa

Nancy Brilli: l’attrice che Milly corteggia da tempo

Nancy Brilli è uno dei nomi più chiacchierati per il cast 2025. Secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela, Milly Carlucci corteggia l’attrice da diverso tempo e quest’anno potrebbe finalmente riuscire a convincerla.

L’attrice, reduce dall’esperienza di Pechino Express 2024 (dove si classificò al penultimo posto in coppia con Pierluigi Iorio), rappresenterebbe un colpo importante per il programma grazie alla sua lunga carriera cinematografica e televisiva.

Fabio Fognini: dal tennis alla pista da ballo

L’ex tennista Fabio Fognini è dato tra i nomi più probabili del cast. Dopo il ritiro dal tennis professionistico, l’atleta ligure sarebbe pronto per questa nuova sfida televisiva, portando in pista la sua determinazione sportiva.

Piero Marrazzo: la sorpresa istituzionale

Uno dei nomi più sorprendenti è quello di Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio. La sua eventuale partecipazione rappresenterebbe una scelta coraggiosa da parte di Milly Carlucci, aggiungendo un elemento istituzionale al cast.

Francesca Fialdini: collega Rai in pista

Francesca Fialdini, attuale conduttrice di “Da noi… a ruota libera”, sarebbe in trattative avanzate per entrare nel cast. La sua partecipazione creerebbe un interessante incrocio tra colleghe Rai.

I nomi del mondo dello spettacolo

Chanel Totti: la figlia d’arte

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è uno dei nomi più discussi. A pochi mesi dai suoi 18 anni, la giovane influencer potrebbe debuttare in televisione dopo il rifiuto del padre Francesco.

Le trattative sono in corso e la partecipazione di Chanel rappresenterebbe un colpo mediatico notevole per il programma.

Altri vip in lizza

Tra gli altri nomi in circolazione troviamo:

Anna Safroncik – attrice ucraina naturalizzata italiana

– attrice ucraina naturalizzata italiana Eleonora Pedron – ex Miss Italia

– ex Miss Italia Martina Colombari – ex Miss Italia e attrice

– ex Miss Italia e attrice Pierluigi Pardo – giornalista sportivo

– giornalista sportivo Flavio Insinna – conduttore reduce dalla chiusura di “Famiglie d’Italia”

Le coppie in gara: novità assoluta

Padre e figlio: Claudio e Jody Cecchetto

Una delle novità più interessanti di questa edizione potrebbe essere la partecipazione di coppie. La prima sarebbe formata da Claudio Cecchetto, storico disc jockey e talent scout, e suo figlio Jody, sempre più presente in televisione.

Marito e moglie: Fabio Caressa e Benedetta Parodi

L’altra coppia in trattativa è quella formata dal telecronista sportivo Fabio Caressa e dalla conduttrice Benedetta Parodi. La loro partecipazione creerebbe dinamiche interessanti, considerando la loro lunga storia d’amore e professionale.

I nomi della musica e dello spettacolo

Bobby Solo: il veterano della canzone

Bobby Solo, storico cantante italiano, sarebbe tra i candidati per portare esperienza e classe sul palco di Ballando.

Sal Da Vinci: tradizione napoletana

Il cantante napoletano Sal Da Vinci rappresenterebbe la tradizione musicale del Sud Italia nel cast del programma.

Chiara Iezzi: metà delle Paola e Chiara

Chiara Iezzi, del celebre duo Paola e Chiara, potrebbe essere la rappresentante della musica dance degli anni ’90.

I personaggi televisivi

Maddalena Corvaglia: l’ex velina

Maddalena Corvaglia, storica ex velina di Striscia la Notizia, sarebbe in trattativa per questa nuova avventura televisiva.

Carolina Rey: conduttrice e attrice

Carolina Rey, conduttrice e attrice italiana nata a Roma nel 1991, rappresenterebbe un’aggiunta di qualità al cast.

Gli sportivi in gara

Mattia Furlani: l’asso del salto in lungo

Mattia Furlani, giovane promessa dell’atletica italiana specializzato nel salto in lungo, potrebbe portare la sua agilità atletica sulla pista da ballo.

Raoul Bova: l’attore che ha firmato in diretta

Raoul Bova aveva “firmato” simbolicamente il contratto durante la scorsa edizione e la sua partecipazione è data per scontata, nonostante le recenti vicende che l’hanno visto protagonista delle cronache.

Le esclusioni eccellenti

Barbara D’Urso: il no che fa rumore

Uno dei nomi più chiacchierati era quello di Barbara D’Urso, ma secondo le ultime indiscrezioni la sua partecipazione sarebbe saltata. Non per questioni economiche, ma per altre ragioni non specificate.

Selvaggia Lucarelli ha commentato duramente questa decisione: “Sbaglia a rifiutare Ballando con le stelle, è troppo piena di sé”.

Francesca Pascale: invito declinato

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, avrebbe declinato l’invito di Milly Carlucci, rinunciando a questa opportunità televisiva.

La giuria confermata: nessun cambiamento

Per la ventesima edizione, Milly Carlucci ha deciso di non cambiare la giuria, puntando sulla consolidata squadra composta da:

Carolyn Smith – Presidente di giuria

– Presidente di giuria Ivan Zazzaroni – Giornalista e critico

– Giornalista e critico Fabio Canino – Showman e opinionista

– Showman e opinionista Selvaggia Lucarelli – Giornalista e scrittrice

– Giornalista e scrittrice Guillermo Mariotto – Stilista e personaggio televisivo

Confermato anche il trio a bordo campo con Rossella Erra e gli ex professionisti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Le novità della ventesima edizione

L’ingresso di Chiquito

Tra le novità spicca l’ingresso di Chiquito, vincitore dello spin-off “Sognando Ballando”, che farà il suo debutto ufficiale come maestro di ballo.

Data di inizio e programmazione

La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 debutterà sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1, mantenendo la tradizionale collocazione del sabato sera.

La strategia di Milly Carlucci

La sfida a Maria De Filippi

Con questo cast stellare, Milly Carlucci lancia una sfida diretta a Maria De Filippi e al suo “Tu sì que vales”, puntando su nomi di richiamo e personalità controverse per catturare l’attenzione del pubblico.

Il mix vincente

La strategia della Carlucci si basa su un mix equilibrato:

Personaggi istituzionali (Piero Marrazzo)

(Piero Marrazzo) Volti noti della tv (Andrea Delogu, Nancy Brilli)

(Andrea Delogu, Nancy Brilli) Sportivi (Fabio Fognini, Mattia Furlani)

(Fabio Fognini, Mattia Furlani) Artisti (Marcella Bella, Rosa Chemical)

(Marcella Bella, Rosa Chemical) Influencer (Chanel Totti)

Le aspettative del pubblico

I social in fermento

L’annuncio dei primi concorrenti ha scatenato i social, con i fan del programma che esprimono entusiasmo per le scelte di casting e speculano sui possibili abbinamenti con i maestri di ballo.

Le polemiche attese

La presenza di Rosa Chemical e Marcella Bella promette scintille con la giuria, mentre l’eventuale partecipazione di Piero Marrazzo potrebbe aprire dibattiti più ampi.

I maestri di ballo: tra conferme e novità

Oltre a Chiquito, la squadra dei maestri dovrebbe vedere confermate le coppie storiche del programma, anche se non sono ancora stati annunciati tutti i nomi ufficiali per la nuova stagione.

Conclusioni: un’edizione da record

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia esplosiva, con un cast che mescola sapientemente tradizione e innovazione, esperienza e freschezza. Milly Carlucci ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e coinvolgere, creando un mix di personalità che promette di tenere incollati al televisore milioni di telespettatori.

Tra conferme ufficiali e indiscrezioni sempre più insistenti, una cosa è certa: il 27 settembre 2025 inizierà un’avventura televisiva che celebrerà al meglio i vent’anni di questo format di successo, confermando Ballando con le Stelle come uno dei pilastri dell’intrattenimento televisivo italiano.

L’attesa ora è tutta per gli annunci ufficiali dei prossimi concorrenti e per scoprire quali saranno gli abbinamenti con i maestri di ballo, elementi che determineranno le dinamiche e le emozioni di questa edizione speciale.