Ballando con le stelle 2025: Martina Colombari ufficiale, Beppe Convertini in trattativa?

Martina Colombari entra ufficialmente nel cast di ‘Ballando con le stelle 2025’, mentre secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, anche Beppe Convertini sarebbe in trattativa per unirsi al dance show più famoso d’Italia. L’annuncio della partecipazione dell’attrice ed ex Miss Italia al celebre programma di Rai 1 è arrivato nella mattinata di lunedì 11 agosto attraverso un divertente video pubblicato sui canali social ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci.

L’annuncio originale tra le capre

Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video ironico, postato sul profilo Instagram del programma. L’attrice ed ex Miss Italia ha scelto un’ambientazione insolita per comunicare la sua partecipazione nel dance show di Rai 1, in partenza dal 27 settembre. Immersa nel verde della campagna, Colombari si rivolge con grande entusiasmo a un ‘pubblico’ a quattro zampe. “Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?”, dice la concorrente rivolgendosi a un gregge di capre.

Questa modalità di annuncio conferma lo stile ironico e originale che caratterizza le comunicazioni del programma, sempre alla ricerca di modi creativi per presentare i nuovi concorrenti al pubblico.

Il cast si arricchisce: i concorrenti confermati

Il nome di Martina Colombari va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D’Urso.

La presenza di Martina Colombari rappresenta un’aggiunta di grande prestigio al cast della ventesima edizione del programma. L’ex Miss Italia, oggi 52enne, porta con sé:

Esperienza televisiva consolidata : Attrice di successo in diverse fiction italiane

: Attrice di successo in diverse fiction italiane Eleganza naturale : Qualità fondamentale per un programma di danza

: Qualità fondamentale per un programma di danza Popolarità trasversale : Seguita da diverse generazioni di telespettatori

: Seguita da diverse generazioni di telespettatori Personalità vivace: Come dimostrato dal simpatico annuncio con le capre

Le reazioni del cast e dei maestri

L’ingresso ufficiale nel cast di Ballando con le Stelle è stato accolto con entusiasmo dai maestri e dai futuri colleghi di pista di Martina Colombari. “Grande Martina!!! Quest’anno c’è una grande percentuale di romagnolosità”, ha detto Andrea Delogu. “Andiamoooo”, commenta Chiquito, il ballerino appena entrato come nuovo maestro di Ballando con le Stelle. Anche il maestro Pasquale la Rocca ha dato il suo benvenuto sotto il video.

L’edizione del ventennale: aspettative e novità

Il 2025 segna un anno particolare per Ballando con le stelle, che celebra il suo ventesimo anniversario. La ventesima edizione del celebre dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci con il supporto musicale di Paolo Belli, prenderà il via sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai 1.

La giuria confermata

Anche per il 2025 la giuria rimane immutata: nonostante il dubbio su Guillermo Mariotto, che aveva disertato le ultime due puntate della precedente edizione, Milly Carlucci ha optato la riconferma. I giudici che valuteranno le performance dei concorrenti saranno quindi:

Carolyn Smith (presidente di giuria)

(presidente di giuria) Guillermo Mariotto

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli

Il lavoro di Milly Carlucci: tra conferme e sorprese

Milly Carlucci non si ferma mai. Continua a inseguire Barbara D’Urso, dopo la partecipazione come ballerina per una notte lo scorso anno, con la speranza di averla in gara a Ballando con le Stelle, seppur siano molti gli ostacoli da superare. La conduttrice ha incontrato anche Martina Colombari: sta corteggiando l’attrice ed ex Miss Italia ed è convinta di poterle strappare un sì.

Le ultime indiscrezioni: Beppe Convertini verso il cast?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Dagospia (che fino ad oggi non ne ha sbagliata una sui concorrenti di Ballando) nella giornata di oggi, Beppe Convertini sarebbe in trattativa per entrare nel cast di Ballando con le stelle 2025. Il conduttore, che negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza in Rai, sembra essere vicino all’accordo per partecipare al dance show di Milly Carlucci.

La fonte rivela inoltre che sono in chiusura i contratti di altri tre importanti nomi:

Fabio Fognini – Il tennista potrebbe portare lo spirito competitivo dello sport in pista

– Il tennista potrebbe portare lo spirito competitivo dello sport in pista Filippo Magnini – L’ex nuotatore aggiungerebbe ulteriore prestigio sportivo

– L’ex nuotatore aggiungerebbe ulteriore prestigio sportivo Nancy Brilli – L’attrice rappresenterebbe l’eleganza del cinema italiano

I retroscena delle trattative

Le indiscrezioni svelano anche alcuni interessanti retroscena sulle preferenze dei concorrenti. Barbara D’Urso, già confermata nel cast, avrebbe espresso il desiderio di essere abbinata al maestro Pasquale La Rocca, vincitore dell’ultima edizione insieme a Federica Pellegrini.

Tuttavia, non tutte le trattative sembrano andare a buon fine: secondo le voci, salterebbe la partecipazione di Piero Marrazzo, ex conduttore di “Mi manda Rai3”, che era dato tra i papabili per questa edizione del ventennale.

Il lavoro di casting della produzione si è rivelato particolarmente efficace quest’anno, riuscendo a convincere personalità di grande spessore come Martina Colombari a partecipare al programma.

Le prospettive per settembre

Con l’aggiunta di Martina Colombari e le possibili entrate di Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Nancy Brilli, il cast di Ballando con le stelle 2025 si presenta sempre più ricco e variegato. L’ex Miss Italia dovrà confrontarsi con un parterre di concorrenti di altissimo livello:

Barbara D’Urso : Il ritorno televisivo più atteso

: Il ritorno televisivo più atteso Rosa Chemical : La provocazione musicale della nuova generazione

: La provocazione musicale della nuova generazione Marcella Bella : La grinta e l’esperienza musicale

: La grinta e l’esperienza musicale Andrea Delogu : La freschezza della conduzione radiofonica

: La freschezza della conduzione radiofonica Beppe Convertini : L’esperienza televisiva consolidata (se confermato)

: L’esperienza televisiva consolidata (se confermato) Fabio Fognini : Lo spirito competitivo del tennis (se confermato)

: Lo spirito competitivo del tennis (se confermato) Filippo Magnini : Il fascino degli sport acquatici (se confermato)

: Il fascino degli sport acquatici (se confermato) Nancy Brilli: L’eleganza del cinema italiano (se confermata)

La presenza di personalità così diverse promette di rendere questa edizione del ventennale particolarmente avvincente, con dinamiche inedite e performance che potrebbero sorprendere il pubblico.

Verso il debutto di settembre

Il dance show di Rai 1, in partenza dal 27 settembre, si prepara quindi a celebrare i suoi primi vent’anni con un cast stellare. Martina Colombari, con la sua eleganza innata e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, rappresenta senza dubbio uno degli elementi di maggior interesse di questa nuova edizione.

L’annuncio con le capre ha già fatto sorridere il pubblico sui social, dimostrando come l’attrice abbia saputo entrare nello spirito giocoso del programma fin dal primo momento. Ora non resta che attendere settembre per vederla all’opera sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana.