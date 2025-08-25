Ballando con le stelle 2025: tutte le ufficializzazioni del cast al 25 agosto

Il 25 agosto 2025 segna una data importante per i fan di Ballando con le Stelle: il cast della ventesima edizione è praticamente al completo e le ufficializzazioni degli ultimi giorni hanno confermato un parterre di concorrenti stellare. Milly Carlucci è riuscita ancora una volta a mettere insieme un mix esplosivo di personalità che promette scintille sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana.

L’edizione del ventesimo anniversario

La stagione 2025 di Ballando con le Stelle rappresenta un traguardo storico: sono infatti passati 20 anni dalla prima edizione del dancing show che ha rivoluzionato il sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli e la sua Big Band, si prepara a festeggiare questo importante anniversario con un’edizione che si preannuncia indimenticabile.

La prima puntata andrà in onda sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai 1, confermando la tradizionale collocazione del programma nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia.

I concorrenti ufficiali del cast 2025

Il cast della ventesima edizione è praticamente completo con 12 concorrenti ufficiali che rappresentano un mix perfetto di personalità diverse: conduttori, attori, cantanti e sportivi.

I nomi confermati dalle ufficializzazioni

Al 25 agosto 2025, questi sono i concorrenti ufficialmente confermati attraverso i canali social di Ballando con le Stelle e le fonti più attendibili del settore:

Barbara D’Urso: il grande ritorno

Il colpo di scena più atteso è senza dubbio il ritorno di Barbara D’Urso in televisione. Dopo un periodo di stop dalle scene e una partecipazione come “ballerina per una notte” nel 2024, “Carmelita” è pronta a mettersi completamente in gioco come concorrente ufficiale. La sua presenza garantisce già hype e polemiche in vista della nuova edizione.

Maurizio Ferrini – La Signora Coriandoli

Il primo nome ad essere ufficializzato è stato Maurizio Ferrini, celebre per il suo personaggio de La Signora Coriandoli. L’annuncio è arrivato con un post ironico: “È un segreto, non ditelo a nessuno: Maurizio Ferrini sarà il prossimo concorrente di Ballando Con Le Stelle”.

Andrea Delogu: energia pura

Andrea Delogu, conduttrice, attrice, scrittrice e regina dei social, porterà sicuramente ritmo e ironia al programma. Nel video di annuncio ha mostrato grandi salti di riscaldamento e una scivolata giocosa, dichiarando tutta la sua voglia di mettersi in gioco.

Marcella Bella: carattere indomito

La cantante siciliana ha annunciato la sua partecipazione citando Sanremo 2025: “Tosta, forte, indipendente e ora ballerina”. I fan prevedono già scintille con la giuria dato il carattere deciso dell’artista.

Rosa Chemical: il rapper in pista

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocco, è un rapper e cantautore che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. La sua presenza rappresenta un ponte verso il pubblico più giovane.

Francesca Fialdini: dalla tv alla danza

La conduttrice ha finalmente ceduto alla corte di Milly Carlucci dopo anni di corteggiamento. Nel video di presentazione ha scherzato: “Io l’ho detto a Milly, io non so ballare! Io non distinguo una rumba da una salsa, da una geometria… infatti non ho mai preso 6 in matematica”.

Nancy Brilli: eleganza e classe

Nancy Brilli ha ufficializzato la sua presenza dichiarando: “Finalmente, dopo tanto tempo, farò Ballando con le Stelle. Sono emozionata e felice di imparare a ballare e di mettermi in gioco in una gara soprattutto con me stessa”.

Martina Colombari: dalla bellezza alla danza

L’ex Miss Italia e attrice si prepara a conquistare la pista con la sua eleganza naturale e la determinazione che l’ha sempre contraddistinta.

Gli sportivi in gara

La quota sportiva di questa edizione è particolarmente ricca:

Fabio Fognini: dal tennis alla danza

Il tennista ha annunciato: “Ciao a tutti, lo so mi vedete ancora vestiti da tennis che è la mia vita. Quest’anno, però, ho deciso di scendere in pista. Vi prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo”.

Filippo Magnini: dalla piscina alla pista

L’ex nuotatore è pronto per una nuova sfida: “La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: Filippo Magnini è pronto per Ballando con le Stelle 2025”.

Beppe Convertini: il conduttore in pista

Beppe Convertini, noto conduttore televisivo e radiofonico, volto storico di programmi come “Linea Verde” e “Uno Mattina in famiglia”, si prepara a una nuova sfida lontano dai suoi format abituali per cimentarsi nel mondo della danza.

Il nome ancora non ufficiale

Paolo Belli: la sorpresa finale?

Secondo indiscrezioni del giornalista Giuseppe Candela, Paolo Belli potrebbe abbandonare il suo ruolo storico di direttore d’orchestra per diventare concorrente. Se confermato, sarebbe il ribaltamento più clamoroso nella storia del programma, permettendo al pubblico di scoprire lati inediti di uno dei simboli dello show.

La giuria confermata

La giuria rimane invariata rispetto alle edizioni precedenti, garantendo continuità e quella dinamica consolidata che il pubblico ama:

Carolyn Smith – Presidente della giuria

– Presidente della giuria Ivan Zazzaroni – Giornalista sportivo

– Giornalista sportivo Fabio Canino – Conduttore e autore televisivo

– Conduttore e autore televisivo Selvaggia Lucarelli – Giornalista e scrittrice

– Giornalista e scrittrice Guillermo Mariotto – Stilista e personaggio televisivo

I maestri di ballo

Anche il corpo di ballo presenta conferme e novità:

I maestri confermati

Alessandra Tripoli

Giovanni Pernice – Vincitore dell’edizione 2024 con Bianca Guaccero

– Vincitore dell’edizione 2024 con Bianca Guaccero Giada Lini

Pasquale La Rocca – Finalista 2024 con Federica Pellegrini

– Finalista 2024 con Federica Pellegrini Luca Favilla – Terzo classificato 2024 con Federica Nargi

– Terzo classificato 2024 con Federica Nargi Veera Kinnunen

Anastasia Kuzmina

Sophia Berto

Nikita Perotti

Rebecca Gabrielli

Enrica Martinelli

Carlo Aloia

La new entry: Chiquito

Yovanny De Jesus Moreta, in arte Chiquito, si unisce al gruppo dopo aver vinto “Sognando… Ballando con le Stelle”, conquistando il diritto di entrare nella squadra ufficiale dei maestri.

Le aspettative del pubblico

Nonostante le critiche, le aspettative sono altissime:

Barbara D’Urso come potenziale regina della pista

come potenziale regina della pista Scontri caratteriali tra personalità forti come Marcella Bella

tra personalità forti come Marcella Bella Sorprese da concorrenti inaspettati come Rosa Chemical

I nomi che non ci saranno

Chanel Totti: l’affare sfumato

Tra i nomi più chiacchierati c’era quello di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. L’accordo sembrava vicino, ma alla fine la giovane influencer non sarà nel cast, perdendo l’occasione del debutto televisivo.

Altri nomi sfumati

Tra le trattative non andate a buon fine:

Francesca Pascale – Ha declinato l’invito

– Ha declinato l’invito Belen Rodriguez – Rimasta solo indiscrezione

– Rimasta solo indiscrezione Eleonora Pedron – Non confermata

Il format celebrativo

Sognando… Ballando con le Stelle

La stagione 2025 è stata preceduta da “Sognando… Ballando con le Stelle”, programma che ha selezionato i nuovi maestri di ballo attraverso una competizione tra ballerini professionisti.

Le puntate speciali

Come da tradizione, anche quest’anno sono previste:

Puntate di anteprima con interviste ai protagonisti

con interviste ai protagonisti Contenuti extra su RaiPlay

su RaiPlay Speciali celebrativi per il ventesimo anniversario

Gli abbinamenti concorrenti-maestri

Gli abbinamenti ufficiali tra concorrenti e maestri non sono ancora stati rivelati, ma rappresentano sempre uno degli aspetti più attesi e discussi dell’inizio di ogni edizione. La chimica tra le coppie sarà fondamentale per il successo nella competizione.

Le date da segnare

27 settembre 2025 : Prima puntata

: Prima puntata Sabato sera : Orario tradizionale in prima serata

: Orario tradizionale in prima serata 12 puntate previste per l’intera stagione

previste per l’intera stagione Dicembre 2025: Finale prevista

Conclusioni: un’edizione da non perdere

L’edizione 2025 di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più spettacolari di sempre. Il mix di personalità forti, il ritorno di Barbara D’Urso, la possibile partecipazione di Paolo Belli come concorrente e la celebrazione del ventesimo anniversario creano tutte le premesse per un’edizione memorabile.

Milly Carlucci ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reinventare il format mantenendo intatte le caratteristiche che lo hanno reso un successo duraturo. La sfida sarà riuscire a bilanciare le diverse personalità in gara, evitando che l’aspetto spettacolare prevalga su quello artistico-sportivo che è il cuore del programma.

Con un cast così ricco e variegato, l’appuntamento del sabato sera su Rai 1 promette di essere imperdibile per tutti gli amanti della danza, dello spettacolo e delle emozioni che solo Ballando con le Stelle sa regalare.