Bake Off Italia 2025: i concorrenti della nuova edizione al via il 5 settembre su Real Time

Bake Off Italia torna dal 5 settembre 2025, in prima serata su Real Time, con una nuova edizione ricca di volti inediti. Il talent show dedicato alla pasticceria, condotto da Brenda Lodigiani, presenterà un cast di concorrenti molto variegato per età, storie e passioni.

I concorrenti di Bake Off Italia 2025

Angelo (37, Bitritto – BA)

Nato a Bari e oggi residente a Firenze con il fidanzato, ha fatto tanti lavori diversi. Anticonformista, ha tatuato sulla pelle alcune passioni tra cui il mattarello e la frusta. Sogna di aprire una bakery tutta sua.

Fabrizio (44, Roma)

Romano doc e tifoso accanito, è legatissimo alla nonna che gli ha trasmesso la passione per la pasticceria. Fidanzato da 16 anni, vorrebbe aprire una fazenda in Spagna dedicata ad animali e cucina km zero.

Francesca (19, Carmignano di Brenta – PD)

Studentessa di Relazioni Pubbliche, ha scelto percorsi scolastici alternativi, incluso un diploma in Irlanda. Determinata, vuole dimostrare il suo talento con i dolci.

Gennaro “Gerry” (35, Serravalle Scrivia – AL)

Ex militare, oggi dedica il tempo libero alla pasticceria. Padre di un bambino, sogna una bakery di viennoiserie.

Gianluca (53, Meldola – FC)

Romagnolo, appassionato di calcio e marito da 24 anni. Operaio e padre di due figli, prepara i croissant che la famiglia preferisce a quelli delle pasticcerie locali.

Janos (29, Napoli)

Nato in Germania e cresciuto in Ungheria, vive a Napoli dove studia come dottorando in Ingegneria Biomedica. Ex ballerino, unisce scienza e arte con la passione per i dolci.

Laura (45, Trescastagni – CT)

Vulcano di energia, vive con marito, cane e gatto. Ama la pasticceria moderna e vuole dimostrare le sue capacità, magari insegnando dolci.

Linda (43, Roma)

Donna in carriera, con esperienze in Olanda e Tokyo. Porta nei dolci la sua multiculturalità. Vuole capire se la pasticceria può diventare una professione.

Marco (47, Cogliate – MB)

Competitivo ed ex sportivo, appassionato di montagna. Vorrebbe condividere le sue conoscenze tramite blog o canali social.

Marzia (29, Cecina – LI)

Studentessa di Biologia Marina a Pisa, ha superato una malattia grazie al supporto della madre. Determinata e chiacchierona, sogna un laboratorio di pasticceria a km zero.

Nadia (38, Breda di Piave – TV)

Spontanea e sorridente, ama la pasticceria e sogna di aprire una sua attività.

Nives (70, Casoni – VI)

Nonna energica, da pensionata ha trovato nei dolci una nuova passione. Per lei Bake Off è la prova che non c’è età per inseguire un sogno.

Patrizia (61, Roma)

Ex imprenditrice, ha rafforzato il legame con il figlio dopo la perdita del marito. Oggi vuole reinventarsi con la pasticceria.

Pelayo (46, Malaga – Spagna)

Vicepreside scolastico, vive con l’ex compagno italiano. Coltiva frutti tropicali e sogna di trasferirsi in Italia per aprire una pasticceria a Roma.

Sonia (35, Milano)

Economista con esperienze internazionali. Ama gli animali e sogna un locale con dolci anche per loro.

Wanda (47, Napoli)

Napoletana verace, ex attrice e oggi impiegata universitaria. Appassionata di pasticceria, sogna di diventare food blogger.

Bake Off Italia su Real Time

La nuova edizione, in onda dal 5 settembre 2025, vedrà i concorrenti sfidarsi sotto il celebre tendone per conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia.