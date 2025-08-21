Bailey ko al primo allenamento: la tegola che spiazza la Roma

Leon Bailey ha iniziato la sua avventura alla Roma nel peggiore dei modi possibili. L’esterno giamaicano, ufficializzato appena 24 ore fa dopo l’arrivo dall’Aston Villa, si è infortunato al primo allenamento a Trigoria, creando una doccia fredda per Gian Piero Gasperini e per tutto l’ambiente giallorosso.

L’infortunio al primo allenamento: quando il sogno diventa incubo

La giornata di ieri doveva essere quella dell’entusiasmo per la Roma. Leon Bailey, arrivato con grandi aspettative dall’Aston Villa, aveva completato le visite mediche e firmato il contratto in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni.

La dinamica dell’infortunio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’incidente è avvenuto alla fine della sessione di allenamento:

Bailey aveva svolto l’intera seduta con il gruppo

Si è fatto male mentre calciava verso la porta

verso la porta Ha immediatamente avvertito un fastidio muscolare

È stato assistito dallo staff medico che ha subito valutato la situazione

Il giamaicano ha lasciato il campo con le proprie gambe, ma le prime sensazioni non sono state positive.

I primi responsi: tre settimane di stop

Le prime valutazioni mediche parlano di una lesione muscolare che potrebbe tenere Bailey lontano dai campi per almeno tre settimane. Domani si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità precisa del problema, ma l’allarme è già scattato.

Partite che salterà sicuramente:

Bologna (esordio in Serie A)

(esordio in Serie A) Pisa (seconda giornata)

(seconda giornata) Possibile rientro dopo la sosta di settembre

L’investimento della Roma: 24 milioni totali per Bailey

La Roma aveva investito con convinzione su Bailey, considerandolo un rinforzo fondamentale per il reparto offensivo di Gasperini.

I dettagli dell’operazione

L’accordo con l’Aston Villa prevedeva:

Prestito oneroso : 2 milioni di euro

: 2 milioni di euro Diritto di riscatto : 22 milioni di euro

: 22 milioni di euro Totale potenziale : 24 milioni di euro

: 24 milioni di euro Contratto : Fino al 2028 con i Villans

: Fino al 2028 con i Villans Numero di maglia: 31

Il profilo del giocatore

Bailey rappresentava un acquisto strategico per la Roma:

Primo giocatore giamaicano nella storia del club

nella storia del club 377 presenze in carriera con 76 gol segnati

in carriera con 76 gol segnati Versatilità : Può giocare su entrambe le fasce

: Può giocare su entrambe le fasce Esperienza internazionale: Premier League e Champions

Lo storico di infortuni: un problema ricorrente

L’infortunio di Bailey non rappresenta una sorpresa per chi conosce la sua carriera. Il giamaicano ha sempre sofferto di problemi fisici ricorrenti.

I numeri che preoccupano

Stagione 2024-25 con l’Aston Villa:

12 partite saltate per infortunio

per infortunio Settembre 2024 : Bicipite femorale (4 partite saltate)

: Bicipite femorale (4 partite saltate) Dicembre 2024 : Ricaduta muscolare (1 partita)

: Ricaduta muscolare (1 partita) Febbraio 2025: Affaticamento (2 partite)

Il bilancio degli ultimi anni

2023-24 : 4 partite saltate per infortunio

: 4 partite saltate per infortunio 2022-23 : 6 partite ai box

: 6 partite ai box 2021-22 : 31 partite saltate (stagione più tragica)

: (stagione più tragica) Totale Premier: 53 partite perse in quattro anni

La coincidenza inquietante

Un dettaglio curioso e preoccupante: Bailey si era infortunato per la prima volta con l’Aston Villa proprio il 20 agosto 2021, esattamente quattro anni fa. Anche in quel caso rimase fermo circa tre settimane.

Le reazioni dell’ambiente Roma

L’infortunio di Bailey ha creato immediate ripercussioni nell’ambiente giallorosso.

Gasperini costretto a rivedere i piani

Gian Piero Gasperini aveva accolto con entusiasmo Bailey a Trigoria, considerandolo un elemento chiave per il suo sistema di gioco:

Velocità sulle fasce per allargare il campo

sulle fasce per allargare il campo Tecnica per saltare l’uomo in spazi stretti

per saltare l’uomo in spazi stretti Esperienza per gestire i momenti cruciali delle partite

Ora il tecnico atalantino deve rivedere le sue strategie offensive per le prime giornate.

Il comunicato del padre-agente

Poche ore prima dell’infortunio, Craig Butler (padre adottivo e agente di Bailey) aveva condiviso parole cariche di emozione sui social:

“È stata una strada difficile ma bella. Ora siamo nella splendida città di Roma. Questa città trasuda coraggio, storia e onore. Rappresentala al meglio.”

Parole che ora assumono un sapore amaro dopo il contrattempo fisico.

L’impatto sul mercato: Massara costretto ad accelerare

L’infortunio di Bailey ha immediate ripercussioni sulle strategie di mercato della Roma.

La necessità di un altro esterno

Il direttore sportivo Ricky Massara era già al lavoro per un secondo esterno offensivo, ma ora l’urgenza è diventata massima:

Jonathan Rowe del Marsiglia rimane il nome caldo

del Marsiglia rimane il nome caldo Valutazioni su Manor Solomon e Bryan Gil del Tottenham

e del Tottenham Possibile accelerata per chiudere entro fine agosto

Il budget ancora disponibile

Con Bailey arrivato in prestito, la Roma ha ancora margini economici per un altro acquisto, ma deve accelerare i tempi per non trovarsi scoperta nel reparto offensivo.

Il precedente Sancho: quando tutto va storto

L’infortunio di Bailey arriva dopo la delusione Jadon Sancho, che ha declinato l’offerta della Roma preferendo temporeggiare sul suo futuro.

La beffa del doppio rifiuto

La Roma si trova così di fronte a una doppia beffa:

Sancho ha detto no nonostante l’accordo con il Manchester United

ha detto no nonostante l’accordo con il Manchester United Bailey si è infortunato appena arrivato

Una situazione che costringe la dirigenza a rivedere completamente i piani per l’attacco.

Bailey e la maledizione del 20 agosto

La data del 20 agosto sembra essere maledetta per Leon Bailey:

Il confronto con il 2021

20 agosto 2021 (Aston Villa):

Primo infortunio con i Villans

Stop di circa tre settimane

Stagione compromessa (31 partite saltate)

20 agosto 2025 (Roma):

Primo allenamento con i giallorossi

Infortunio muscolare

Stop previsto di tre settimane

Una coincidenza che fa riflettere sulla fragilità fisica del giocatore.

L’analisi tecnica: cosa perde la Roma

L’assenza di Bailey nelle prime giornate priva la Roma di caratteristiche importanti.

Le qualità che mancheranno

Velocità pura: Bailey è uno degli esterni più veloci in circolazione

Capacità di stretching del campo avversario

del campo avversario Contropiedi devastanti in fase di transizione

devastanti in fase di transizione Uno contro uno nelle zone laterali

Esperienza internazionale:

Premier League : 4 stagioni ad alto livello

: 4 stagioni ad alto livello Champions League : Esperienza nelle notti europee

: Esperienza nelle notti europee Mentalità vincente: Abituato alla pressione

L’impatto tattico per Gasperini

Il tecnico perde un’arma tattica fondamentale:

Dualismo con gli altri esterni per aumentare la concorrenza

con gli altri esterni per aumentare la concorrenza Variante tattica per cambiare l’inerzia delle partite

per cambiare l’inerzia delle partite Esperienza per gestire i momenti difficili

Gli scenari futuri: come la Roma può reagire

La Roma ha diverse opzioni per gestire l’emergenza Bailey.

Scenario 1: Puntare sui giovani

Gasperini potrebbe dare fiducia ai talenti in rosa:

Maggiore spazio per i giovani esterni

per i giovani esterni Rodaggio graduale dei nuovi acquisti

dei nuovi acquisti Sviluppo del settore giovanile

Scenario 2: Accelerare sul mercato

Massara potrebbe chiudere rapidamente per un altro esterno:

Investimento immediato su un profilo esperto

su un profilo esperto Rinforzo per non perdere competitività

per non perdere competitività Copertura per l’assenza prolungata di Bailey

Scenario 3: Adattamento tattico

Gasperini potrebbe modificare il sistema di gioco:

Modulo diverso per sopperire alla mancanza

per sopperire alla mancanza Ruoli ibridi per i giocatori disponibili

per i giocatori disponibili Nuovo equilibrio tra fase offensiva e difensiva

La speranza del rientro dopo la sosta

L’obiettivo della Roma è riavere Bailey a disposizione dopo la sosta di settembre.

Il programma di recupero

Lo staff medico giallorosso lavorerà per:

Accelerare i tempi di guarigione

i tempi di guarigione Prevenire possibili ricadute

possibili ricadute Preparare il giocatore al meglio per il rientro

Le prossime settimane cruciali

Gli esami di domani saranno fondamentali per:

Definire l’entità precisa del problema

l’entità precisa del problema Pianificare il percorso riabilitativo

il percorso riabilitativo Stabilire una data realistica per il rientro

Conclusioni: la Roma con un problema in più

L’infortunio di Bailey al primo allenamento rappresenta una tegola pesante per la Roma di Gasperini. Il club giallorosso, che aveva investito con convinzione sul giamaicano, si ritrova ora con un problema in più da gestire nelle prime giornate di campionato.

La lezione della fragilità

La vicenda Bailey insegna quanto sia importante valutare anche lo storico degli infortuni nei trasferimenti. I 53 infortuni in quattro anni di Premier League erano un segnale d’allarme che forse non è stato considerato a sufficienza.

L’urgenza del mercato

Ora Massara deve correre ai ripari sul mercato, accelerando per un altro esterno che possa dare subito garanzie a Gasperini. Il tempo stringe e la Roma non può permettersi di iniziare la stagione con l’attacco monco.

La speranza del riscatto

Nonostante l’inizio sfortunato, la Roma spera che Bailey possa riscattarsi al rientro, dimostrando tutto il suo valore e giustificando l’investimento di 24 milioni complessivi. Ma la strada appare già in salita per un giocatore che dovrà conquistare fiducia e continuità dopo l’ennesimo stop muscolare della sua carriera.