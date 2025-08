Azzurro storie di mare: il 2 agosto su Rai 1 tra i tre mari

Sabato 2 agosto, alle 17:55 su Rai 1, va in onda la quinta puntata di “Azzurro – Storie di mare”, un viaggio speciale tra le coste bagnate dai tre mari italiani: Tirreno, Ionio e Adriatico. Un racconto televisivo che unisce natura, cultura, tradizioni, biologia marina e sapori autentici.

Dal Tirreno alle Egadi e ad Agrigento

La puntata parte dal Mar Tirreno, con una tappa nelle isole Egadi, un arcipelago dove il mare ha un colore profondo e le acque custodiscono segni rupestri e fondali incontaminati. Subito dopo si raggiunge Trapani, con le sue saline storiche, habitat di numerosi uccelli acquatici, tra cui i fenicotteri rosa. Uno spettacolo naturale che colpisce per la sua bellezza visiva e la sua delicatezza ambientale.

Il viaggio prosegue verso Agrigento, proclamata Capitale italiana della Cultura 2025. La città si affaccia sul Mediterraneo ed è celebre per la Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più noti al mondo, simbolo della storia antica e della potenza della Magna Grecia.

Mar Ionio: Calabria e biodiversità

Dal Tirreno si passa al Mar Ionio, dove le telecamere raggiungono Capo Rizzuto, nel cuore della Calabria ionica. Qui sorge una delle aree marine protette più importanti d’Italia. Le spiagge vulcaniche, i fondali ricchi di biodiversità e la presenza di specie rare fanno di questa zona un punto fondamentale per la ricerca scientifica e la conservazione marina.

Adriatico: Torre Guaceto e le tartarughe

Ultima tappa nel Mar Adriatico, nella riserva naturale di Torre Guaceto, tra Brindisi e Carovigno. Qui la natura incontra la tutela ambientale: le protagoniste sono le tartarughe Caretta caretta, che vengono curate e monitorate da esperti. Un esempio concreto di protezione della fauna marina e di collaborazione tra istituzioni e volontari.

Esperti, pescatori e piatti del mare

Durante tutta la puntata, la troupe incontra biologi marini che spiegano le differenze tra i tre mari italiani, mettendo in evidenza i temi legati alla fragilità degli ecosistemi. Si sale anche a bordo con i pescatori locali, per osservare da vicino le tecniche di pesca tradizionali e conoscere i pesci tipici di ogni area.

Non manca la parte gastronomica: ogni territorio mostra la propria cucina legata al mare, fatta di ricette tramandate, piatti semplici, genuini e profondamente legati alle tradizioni locali.

Un viaggio tra scienza, natura e cultura

Questa quinta puntata si distingue per la capacità di unire luoghi diversi in un unico racconto, mostrando come i tre mari italiani possano essere visti non solo come confini geografici, ma come identità culturali e ambientali differenti. Un mosaico di paesaggi, storie, sapori e conoscenze che raccontano la ricchezza del Mediterraneo italiano da ogni angolazione.