Avvistati insieme Gaia Bianchi e l’influencer Luca More

di 25 Agosto 2025

Una nuova sintonia sembra nascere sotto il sole della Costa Smeralda. Protagonisti due volti molto seguiti: Gaia Bianchi, influencer e creator da milioni di follower, e Luca More (su Instagram Luca.more.ofc da 150k follower), influencer nel settore tech e digitale.

Secondo indiscrezioni, i due sarebbero stati visti insieme a bordo di un esclusivo yacht firmato Roberto Cavalli, durante una giornata di mare e relax al largo della Sardegna.

I DETTAGLI CHE ALIMENTANO I RUMORS:

Lo yacht, un’imbarcazione di lusso dal valore milionario, ha ospitato diversi ospiti del mondo dello spettacolo e dei social. Tra questi, Giulia Ottorini, protagonista di recenti successi musicali, Martina Smeraldi, influencer e modella, Naomi de Crescenzo e altri imprenditori internazionali.

Alcuni contenuti pubblicati sui social dai presenti, poi rapidamente rimossi, hanno attirato l’attenzione del web. Somiglianze nelle inquadrature, nella location e perfino nella musica hanno alimentato le voci su una possibile complicità tra Gaia e Luca.

Per ora nessuna dichiarazione ufficiale dai diretti interessati. Resta da capire se si tratti dell’inizio di un legame speciale o di una semplice amicizia nata in vacanza.

