Atalanta respinge offerta per Lookman: il giocatore cancella tutti i post social

La telenovela di mercato tra Atalanta, Inter e Ademola Lookman ha vissuto nelle ultime ore un capitolo decisivo che ha portato alla rottura tra il club bergamasco e il suo attaccante nigeriano. La società orobica ha respinto definitivamente l’offerta dell’Inter, scatenando una reazione clamorosa del giocatore sui social network.

L’offerta dell’Inter respinta dall’Atalanta

I dettagli della proposta nerazzurra

L’Atalanta ha rifiutato ufficialmente l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman. La proposta dei nerazzurri ammontava a 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un totale di 45 milioni di euro. La famiglia Percassi ha comunicato il rifiuto attraverso una mail ufficiale, mantenendo ferma la posizione che valuta il giocatore almeno 50 milioni di euro.

Le motivazioni del no della Dea

Alla base del rifiuto, oltre alla valutazione tecnica, c’è anche un aspetto economico: il 15% della futura rivendita di Lookman andrà al Lipsia, suo ex club. Questo significa che in caso di cessione a 45 milioni, quasi 7 milioni finirebbero nelle casse tedesche, lasciando all’Atalanta un incasso netto inferiore ai 40 milioni.

La clamorosa reazione di Lookman sui social

Cancellazione totale dei riferimenti all’Atalanta

Lookman ha cancellato dai social tutte le foto con la maglia nerazzurra, togliendo anche dalla bio su Instagram ‘giocatore dell’Atalanta’. Il giocatore ha smesso di seguire l’Atalanta su Instagram, ha tolto l’immagine del profilo e ha cancellato tutte le foto in maglia nerazzurra dal proprio profilo social.

I dettagli del gesto social

“Football player for Nigeria”, si legge nella bio Instagram del calciatore. Nessun riferimento all’Atalanta. La foto del suo profilo ora è un bollino nero. Un gesto emblematico che testimonia la profonda delusione del giocatore per il mancato trasferimento.

Il parallelo con il caso Osimhen

Precedenti illustri

Il caso Lookman ricorda molto quanto accaduto esattamente un anno fa con Victor Osimhen. Anche in quel caso, l’attaccante tolse tutte le sue foto con il Napoli, infuriato per la mancata cessione. La situazione si risolse con un prestito in Turchia al Galatasaray, prima della cessione definitiva avvenuta nei mesi successivi.

Lookman vs Inter (depositphotos)

La posizione dell’Atalanta: incedibile o vendibile?

Le dichiarazioni ufficiali

La Gazzetta dello Sport fa sapere che la famiglia Percassi ha definito Lookman “incedibile”, una presa di posizione che non solo farebbe naufragare la trattativa con l’Inter, ma toglierebbe il giocatore dal mercato. Tuttavia, l’Atalanta non ha mai usato ufficialmente la parola incedibile per definire la situazione di Lookman.

La strategia di mercato della Dea

L’Atalanta mantiene una posizione ferma: il giocatore è stato dichiarato come non in vendita alla cifra proposta dall’Inter, ma questo non significa necessariamente che sia incedibile a prescindere dall’offerta. La valutazione di 50 milioni di euro rimane il punto di riferimento per eventuali future trattative.

Le conseguenze della rottura

Un giocatore scontento

Ademola Lookman è infuriato dopo il mancato accordo della società con l’Inter per la sua cessione, con il nigeriano che spingeva per approdare alla corte di Chivu. Ademola Lookman è dispiaciuto dall’esito della non conclusione tra Atalanta e Inter. Si aspettava una diversa comprensione e, soprattutto, resta convinto di una promessa di via libera per qualsiasi offerta la scorsa estate.

Il rischio del separato in casa

La permanenza dell’ex Lipsia ed Everton potrebbe diventare un caso. Adesso il giocatore potrebbe diventare un separato in casa. La situazione richiederà una gestione delicata da parte del tecnico Gasperini e della dirigenza per evitare che il malcontento possa influenzare l’ambiente di spogliatoio.

Le alternative per l’Inter

Nuovi obiettivi di mercato

I due nomi che risuonano più forti sono Nico Gonzalez della Juventus e Christopher Nkunku del Chelsea. L’Inter, guidata dalla filosofia di mercato di Marotta, non vuole entrare in aste e continui rilanci, motivo per cui se l’Atalanta non dovesse fare un passo indietro, potrebbero virare su altri obiettivi.

La strategia dei nerazzurri

Il presidente Giuseppe Marotta aveva chiarito che quella sarebbe stata l’ultima offerta per il nigeriano e che in caso di rifiuto avrebbe virato su altri obiettivi. La coerenza nella strategia di mercato dell’Inter sembra confermare questa linea di condotta.

L’interesse di altri club

Il Napoli alla finestra

Come riferisce Sky, il club azzurro non si è ancora mosso ma guarda con interesse la questione Lookman in caso di partenza di Raspadori direzione Atletico Madrid. La situazione di stallo potrebbe aprire nuovi scenari di mercato nelle prossime settimane.

Cosa succede ora: scenari futuri

Le opzioni sul tavolo

La rottura consumatasi sui social pone interrogativi sul futuro immediato del giocatore. Lookman attualmente fermo per un leggero stiramento al polpaccio, non parte per la Germania per l’amichevole contro il Lipsia, una circostanza che alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo futuro.

La gestione del caso

L’Atalanta si trova ora a dover gestire un caso delicato: mantenere in squadra un giocatore di alto livello ma evidentemente scontento della decisione societaria. La professionalità di Lookman e la capacità di mediazione della dirigenza bergamasca saranno cruciali per trovare una soluzione.

L’impatto sui social media nel calcio moderno

Il nuovo modo di comunicare

Nel calcio di oggi, gli indizi social valgono quasi più dei comunicati ufficiali. L’azione plateale di Lookman ha di fatto aperto una crepa difficilmente ricomponibile. Questo episodio dimostra come i social network siano diventati uno strumento di comunicazione e pressione sempre più utilizzato dai calciatori.

Un messaggio inequivocabile

Un messaggio esplicativo più esplicativo non si può: Ademola Lookman ha tolto quasi tutte le foto da Instagram che lo ritraevano in maglia Atalanta. Il gesto rappresenta una forma di protesta silenziosa ma estremamente efficace nell’era digitale.

La vicenda Lookman-Atalanta rappresenta un caso emblematico delle dinamiche del calciomercato moderno, dove le trattative si intrecciano con la comunicazione social e dove i giocatori utilizzano nuovi strumenti per esprimere il proprio malcontento. La risoluzione di questa situazione sarà cruciale per entrambe le parti e potrebbe influenzare le strategie di mercato future.