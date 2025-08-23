Atalanta-Pisa: dove vederla, formazioni e precedenti

Il Gewiss Stadium di Bergamo sarà teatro di una gara storica domenica 24 agosto alle ore 20:45: Atalanta-Pisa inaugura il ritorno dei toscani in Serie A dopo ben 34 anni di assenza dal massimo campionato. Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice partita di campionato, con l’emozione del ritorno e la sfida di una nuova era che si intrecciano.

Informazioni pratiche sulla partita

Data e orario: Domenica 24 agosto 2025, ore 20:45 Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN (esclusiva) Streaming: App DAZN su tutti i dispositivi

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30. Gli abbonati potranno seguire questo match storico attraverso l’applicazione disponibile su smart TV, smartphone, tablet, console PlayStation e Xbox, oltre ai dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Le rivoluzioni in panchina

L’Atalanta si presenta con una grande novità: per la prima volta dal 23 agosto 2015, i bergamaschi affrontano l’esordio stagionale senza Gian Piero Gasperini in panchina. Al suo posto siede Ivan Juric, ex collaboratore del Gasp, chiamato a mantenere l’identità di gioco della Dea con qualche sfumatura personale.

Il Pisa vive invece l’emozione del ritorno con Alberto Gilardino, il campione del mondo 2006 che ha preso il posto di Filippo Inzaghi dopo la promozione. L’ex attaccante del Genoa dovrà guidare i nerazzurri toscani nella difficile sfida della permanenza in Serie A.

Probabili formazioni e ballottaggi chiave

Atalanta (3-4-2-1)

Probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Maldini, Pasalic; Scamacca

Ballottaggi principali:

Difesa: Scalvini favorito su Djimsiti nel terzetto arretrato

Scalvini favorito su Djimsiti nel terzetto arretrato Centrocampo: Ederson in dubbio per un fastidio al ginocchio, pronto Ibrahim Sulemana

Ederson in dubbio per un fastidio al ginocchio, pronto Ibrahim Sulemana Trequarti: Maldini e Pasalic in vantaggio su De Ketelaere e Samardzic

Maldini e Pasalic in vantaggio su De Ketelaere e Samardzic Attacco: Scamacca titolare, Krstovic pronto per l’esordio a gara in corso

Juric dovrebbe confermare il collaudato 3-4-2-1 gasperiniano. In porta certezza Carnesecchi, mentre in difesa Hien sarà il perno centrale con Scalvini e Kossounou ai lati. A centrocampo la qualità di De Roon e l’energia di Ederson, con Bellanova e Zappacosta sulle fasce. Davanti Scamacca sarà supportato da Maldini e Pasalic.

Pisa (3-4-2-1)

Probabile formazione: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola

Ballottaggi principali:

Porta: Semper in vantaggio su Scuffet

Semper in vantaggio su Scuffet Difesa: Calabresi favorito su Denoon per il ruolo di centrale destro

Calabresi favorito su Denoon per il ruolo di centrale destro Centrocampo: Marin leggermente avanti su Piccinini in regia

Marin leggermente avanti su Piccinini in regia Attacco: Cuadrado e Moreo si contendono una maglia da trequartista, Nzola in vantaggio su Lind

Gilardino punta su un 3-4-2-1 speculare all’Atalanta. Tra i pali Semper, con una difesa giovane ma solida guidata da Caracciolo. Il centrocampo sarà il punto di forza con Marin e Aebischer in cabina di regia, mentre sulle fasce agiranno Touré e Angori. In attacco Nzola avrà il compito di finalizzare il gioco creato da Tramoni e Moreo.

Il ritorno storico del Pisa

Il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni e 90 giorni dall’ultima partita nel massimo campionato: il 26 maggio 1991 contro la Roma all’Arena Garibaldi (sconfitta 1-0). Un’attesa interminabile per una piazza che ha sempre sognato questo momento, supportata dalla nuova proprietà angloamericana guidata dal magnate Alexander Knaster.

L’emozione è palpabile in città, come confermato dalle parole di Gilardino: “C’è grande entusiasmo e deve diventare la nostra benzina per tutta la stagione. Dopo tanto tempo torniamo in Serie A e la priorità sarà costruire un’identità forte, basata su compattezza e carisma”.

Lo stato di forma delle squadre

L’Atalanta affronta questo esordio con la voglia di dimostrare che anche senza Gasperini può mantenere gli standard di eccellenza raggiunti negli ultimi anni. La squadra ha lavorato intensamente durante la preparazione estiva per assimilare i concetti di Juric, che promette maggiore aggressività in fase di non possesso.

Il Pisa arriva a questo appuntamento dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia battendo ai rigori il Cesena. I nerazzurri toscani hanno mostrato buone trame di gioco nel precampionato, con Gilardino che ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale per preparare la squadra all’impatto con la Serie A.

Precedenti storici e statistiche

I precedenti tra le due squadre parlano chiaro: in 13 incontri totali, l’Atalanta ha vinto 8 volte, con 4 pareggi e una sola vittoria del Pisa. Il bilancio delle reti è di 20-5 in favore dei bergamaschi.

L’unica vittoria pisana risale al 29 settembre 1985 in Serie A, quando i toscani si imposero per 2-1 in rimonta con gol di Klaus Berggreen e Kieft. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 23 agosto 2014, quando l’Atalanta vinse 2-0 in Coppa Italia con reti di Cigarini e Spinazzola.

Le chiavi tattiche del match

La partita si deciderà su diversi fattori determinanti:

Intensità dell’Atalanta: I bergamaschi dovranno sfruttare il loro tradizionale pressing alto e l’aggressività per mettere in difficoltà un Pisa ancora in fase di adattamento alla Serie A.

Compattezza del Pisa: I toscani dovranno restare corti e organizzati, evitando di concedere spazi tra le linee dove l’Atalanta può fare male con i suoi trequartisti.

Duelli sulle fasce: Fondamentale sarà la battaglia tra Bellanova-Zappacosta e la coppia Touré-Angori, con i bergamaschi che vorranno sfruttare la spinta dei loro esterni.

Esperienza vs entusiasmo: Da una parte la qualità e l’esperienza dell’Atalanta, dall’altra la fame e la voglia di stupire del Pisa al ritorno nel massimo campionato.

Curiosità e record in palio

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime 7 gare giocate all’esordio stagionale in Serie A con un punteggio complessivo di 21-5, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre. Solo Fiorentina (1966-1974) e Milan (1987-1996) hanno fatto meglio nella storia.

Il Pisa ha vinto soltanto una delle sette gare d’esordio stagionale nel massimo campionato, proprio nell’ultima stagione disputata in Serie A: 1-0 esterno contro il Bologna il 9 settembre 1990.

Questa sarà la prima volta nella storia in cui Atalanta e Pisa si incontreranno nel match di esordio di un torneo di Serie A.

Situazione infortunati e indisponibili

Atalanta: Kolasinac e Bakker non sono ancora in condizione ottimale. Dubbio Ederson per un fastidio al ginocchio.

Pisa: Lusuardi è fuori per infortunio, mentre Vural ed Esteves sono da valutare. Non ancora al top della condizione Nzola e Cuadrado.

Pronostico e obiettivi stagionali

L’Atalanta parte nettamente favorita per conquistare i tre punti, forte del fattore campo e della maggiore qualità tecnica. I bergamaschi puntano a confermarsi in zona Europa, mentre per il Pisa ogni punto conquistato rappresenterà un tassello importante nella corsa salvezza.

L’emozione del ritorno in Serie A dopo 34 anni potrebbe però dare ai toscani quella spinta emotiva in più per provare a sorprendere una delle squadre più forti del campionato.

Il verdetto atteso

Atalanta-Pisa non è solo una partita di calcio, ma un evento che segna il ritorno di una piazza storica nel massimo campionato. Da una parte i bergamaschi vogliono iniziare con il piede giusto l’era post-Gasperini, dall’altra il Pisa sogna di regalare ai propri tifosi un esordio da ricordare per sempre.

L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto alle 20:45 al Gewiss Stadium, dove la storia si intreccerà con il presente in una serata che promette emozioni e spettacolo. Per il Pisa è già una vittoria essere tornati a questo livello: ora tocca al campo scrivere il primo capitolo di questa nuova avventura.