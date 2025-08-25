Atalanta-Pisa 1-1: Scamacca salva Juric, ma la Dea stecca all’esordio

Il debutto di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta si tinge di delusione: la Dea non va oltre l’1-1 casalingo contro il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino. Al Gewiss Stadium di Bergamo, i toscani passano in vantaggio nel primo tempo con un autogol di Isak Hien, prima del pareggio di Gianluca Scamacca nella ripresa. Un punto che sa di beffa per i bergamaschi, mentre il Pisa festeggia un ritorno in Serie A da sogno dopo 34 anni di assenza.

Primo Tempo: Hien tradisce la Dea

L’Atalanta parte con il piede giusto nei primi minuti di gioco, mostrando subito le idee di gioco di Juric con un pressing alto e aggressivo. Al 5° minuto Scamacca impegna subito Semper con un colpo di testa su cross di De Ketelaere, ma il portiere del Pisa si supera alzando sopra la traversa.

La Dea tiene il controllo del pallone e cerca di sfondare soprattutto sulla sinistra con uno scatenato Zalewski, schierato titolare a sorpresa da Juric. I toscani, ordinati e compatti, aspettano il momento giusto per colpire.

Al 26° minuto arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Touré crossa dalla destra verso l’area piccola, Moreo fa da sponda con un tocco di tacco verso Angori che rimette in mezzo. Hien, nel tentativo di anticipare Meister, devia sfortunatamente la sfera nella propria porta. 0-1 per il Pisa.

L’Atalanta prova a reagire ma si scontra con la solidità difensiva degli ospiti. Al 37° Bellanova va vicino al pareggio con un colpo di testa che termina di poco a lato. Nel finale di tempo il Pisa sfiora addirittura il raddoppio: Moreo si ritrova a tu per tu con Carnesecchi, ma il portiere nerazzurro compie una parata straordinaria mantenendo a galla i suoi.

Secondo Tempo: Scamacca salva Juric

Nella ripresa l’Atalanta entra in campo con tutt’altro spirito. Juric scuote i suoi nell’intervallo e i risultati si vedono immediatamente.

Al 50° minuto arriva il meritato pareggio: Pasalic serve Scamacca in area di rigore, l’attaccante controlla, elude la marcatura di Denoon e calcia col destro trovando l’angolino alla sinistra di Semper. 1-1. Il centravanti romano torna al gol in Serie A dopo 455 giorni dall’ultima volta (era il 26 maggio 2024 contro il Torino), accolto dalla standing ovation del Gewiss Stadium.

Al 58° l’Atalanta va vicinissima al raddoppio: splendido cross di Zalewski dalla sinistra, Scamacca stacca di testa ma colpisce la traversa. La sfortuna si accanisce sui bergamaschi.

Poco dopo è Maldini a sprecare una ghiotta occasione trovandosi faccia a faccia con Semper, che lo ipnotizza mandando in corner. Juric prova a vincerla inserendo Ederson, Krstovic, Kamaldeen e Samardzic, ma il muro del Pisa regge fino al triplice fischio.

GOL E MARCATORI

26′ PISA – Autogol di Isak Hien: Azione corale dei toscani con Touré che crossa dalla destra, Moreo fa da sponda e Angori rimette in mezzo. Hien, nel tentativo di anticipare Meister, devia sfortunatamente nella propria porta.

50′ ATALANTA – Gianluca Scamacca: Pasalic serve l’attaccante in area, controllo perfetto, dribbling su Denoon e diagonale preciso che si infila all’angolino. Ritorno al gol in Serie A dopo 455 giorni.

PAGELLE DEI PROTAGONISTI

TOP ATALANTA

SCAMACCA 7 : Torna al gol dopo oltre un anno e dimostra di essere già in forma. Colpisce anche la traversa, decisivo nel momento di maggiore difficoltà.

: Torna al gol dopo oltre un anno e dimostra di essere già in forma. Colpisce anche la traversa, decisivo nel momento di maggiore difficoltà. ZALEWSKI 7 : Debutto da sogno per l’ex Roma. Cross pericolosissimi, costante proiezione offensiva, giocatore rinato.

: Debutto da sogno per l’ex Roma. Cross pericolosissimi, costante proiezione offensiva, giocatore rinato. CARNESECCHI 6,5: Para miracolosamente su Moreo nel primo tempo, ordinaria amministrazione nel resto del match.

FLOP ATALANTA

HIEN 5 : Serata da dimenticare per lo svedese. Oltre all’autogol, gestione approssimativa di troppi palloni.

: Serata da dimenticare per lo svedese. Oltre all’autogol, gestione approssimativa di troppi palloni. BELLANOVA 5,5 : Tanta corsa ma poca concretezza. Vari cross sbagliati e letture disattente.

: Tanta corsa ma poca concretezza. Vari cross sbagliati e letture disattente. DJIMSITI 5,5: Si mangia un gol clamoroso nella ripresa, balla contro i trequartisti toscani.

TOP PISA

SEMPER 7 : Almeno tre interventi decisivi, su tutti il miracolo su Maldini a tu per tu. Decisive le sue parate.

: Almeno tre interventi decisivi, su tutti il miracolo su Maldini a tu per tu. Decisive le sue parate. TOURÉ 6,5 : Instancabile sulle fasce, polmone della squadra. Il suo cross porta all’1-0.

: Instancabile sulle fasce, polmone della squadra. Il suo cross porta all’1-0. GILARDINO (all.) 6,5: Partita perfetta dal punto di vista tattico. Il Pisa si merita questo punto.

FLOP PISA

NZOLA 5: Entra e non incide, solita indolenza che lo contraddistingue.

STATISTICHE DI GIOCO

Possesso palla: Atalanta 62% – Pisa 38%

Tiri totali: Atalanta 18 – Pisa 8

Tiri in porta: Atalanta 6 – Pisa 4

Corner: Atalanta 7 – Pisa 3

Falli commessi: Atalanta 12 – Pisa 16

Cartellini gialli: Atalanta 2 (Maldini, Sulemana) – Pisa 0

Passaggi riusciti: Atalanta 524/587 (89%) – Pisa 298/382 (78%)

Nonostante il dominio territoriale della Dea, il Pisa si è dimostrato cinico negli episodi decisivi, sfruttando al meglio le poche occasioni create.

PROSSIMI IMPEGNI

Nel prossimo turno l’Atalanta sarà di scena a Parma per cercare la prima vittoria dell’era Juric, mentre il Pisa ospiterà la Roma all’Arena Garibaldi per continuare il sogno salvezza.

La strada è ancora lunga per entrambe: la Dea deve trovare l’amalgama giusta per tornare a lottare per l’Europa, mentre i toscani puntano a ripetere prestazioni come questa per centrare una storica permanenza in massima serie.