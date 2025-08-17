Gli aneddoti più importanti della carriera di Pippo Baudo: storie incredibili

La carriera di Pippo Baudo è costellata di episodi leggendari, momenti surreali e aneddoti che sono diventati parte della storia della televisione italiana. Dietro il successo del “Super Pippo” si nascondono storie incredibili che raccontano non solo un uomo di spettacolo eccezionale, ma anche l’Italia che cambiava attraverso il piccolo schermo.

L’esordio per caso: quando Rin Tin Tin cambiò tutto

La carriera televisiva di Baudo iniziò quasi per caso nel 1966. La Rai aveva programmato una puntata de Le avventure di Rin Tin Tin, ma la pellicola non arrivò in tempo. Per riempire il palinsesto, si optò per il pilot del nuovo programma: fu un successo. Da un disguido nacque Settevoci, il programma che lo lanciò verso la gloria televisiva.

Il destino in una bobina mancante

Questo aneddoto rappresenta perfettamente la filosofia baudesca: saper trasformare gli imprevisti in opportunità. Quel giorno del febbraio 1966, quando la bobina di Rin Tin Tin non arrivò negli studi Rai, nessuno immaginava che stesse per nascere una delle più grandi carriere della televisione italiana.

Louis Armstrong e la lezione di professionalità

Il primo Festival di Sanremo di Baudo nel 1968 regalò uno degli aneddoti più famosi della sua carriera. Louis Armstrong era in gara con il brano “Mi va di cantare”. Qualcuno gli fece intendere che avrebbe dovuto fare un piccolo show per il pubblico italiano e quindi Armstrong, fiato alla tromba, attaccò “O When The Saints Go Marchin’ In”, con tutta l’orchestra in piedi.

Lo scontro con una leggenda del jazz

Il giovane Pippo Baudo, allora al suo primo Festival, prende per mano l’artista per fargli avere un ultimo grande applauso. I tempi della diretta sono serratissimi: preso dalla scaletta, il conduttore siciliano si lancia in un riepilogo della serata. Il momento culminante arrivò quando Su esortazione del patron del Festival, Gianni Ravera, approfittò di una pausa per irrompere sul palco sventolando un fazzoletto bianco. Armstrong pensò che volesse asciugargli il sudore, ma Baudo gli batté la mano sulla spalla: «Please, Mister Satchmo», e praticamente gli sfilò lo strumento dalle mani.

Il sequel di questa storia arrivò qualche giorno dopo, quando Tre giorni dopo me lo ritrovo davanti al teatro della Fiera di Milano. Mi guardò negli occhi furioso e urlò: “Fuck you!”.

Il caso Beppe Grillo: quando la satira fece tremare i palazzi

Uno degli episodi più drammatici della carriera di Baudo fu il caso Beppe Grillo del 1986. Nel 1986 Beppe Grillo venne cacciato dalla RAI per una battuta su Bettino Craxi durante Fantastico 7. In seguito a tale battuta, Pippo Baudo viene richiamato dalla RAI.

La battuta che cambiò tutto

Il 15 novembre 1986, durante un varietà televisivo del sabato sera, Fantastico 7, pronunciò una battuta sul Partito Socialista e sul suo segretario Bettino Craxi: «Ma allora – ribatte Martelli – se son tutti socialisti, a chi rubano?».

Le conseguenze furono drammatiche per entrambi. Lì per lì non successe niente, ma al primo intervallo vidi i dirigenti Rai muoversi perché chiamati dalla direzione generale. L’indomani scoppiò lo scandalo. Allora c’era un Craxi potente, c’era Manca che comandava, socialista.

Il tradimento del “nazional-popolare”

Il 1987 fu l’anno della rottura più dolorosa per Baudo. Il presidente della RAI Enrico Manca, durante il finale di stagione di Fantastico 7, definì il conduttore catanese «nazional-popolare» per poi aggiungere «e non lo si prenda come un complimento».

L’addio amaro alla Rai

La reazione di Baudo fu sarcastica e immediata: Baudo rispose sarcasticamente dicendo che da lì in avanti si sarebbe sforzato «di fare programmi regionali e impopolari». Questo episodio lo portò a passare alla Fininvest nell’autunno del 1987, rimanendovi per pochi mesi.

Il prezzo della libertà

Il ritorno in Rai ebbe un costo altissimo. Per onorare l’accordo economico è costretto a cedere un palazzo che possiede a Roma e che ancora oggi, sede di Medusa e del Tg5, viene scherzosamente definita tra gli addetti ai lavori “la palazzina Baudo”.

L’attentato mafioso: quando la vita fu a rischio

Nel 1991 Pippo Baudo visse uno dei momenti più drammatici della sua vita. Nel 1991 ci fu un attentato dinamitardo alla sua casa di Santa Tecla (frazione di Acireale) per essersi scagliato contro la mafia durante una commemorazione del giudice Rocco Chinnici (fortunatamente la villa era vuota quella notte).

Il coraggio contro la criminalità organizzata

Questo episodio dimostra come Baudo non fosse solo un intrattenitore, ma anche un uomo di principi, disposto a rischiare personalmente per denunciare la mafia. La villa saltò in aria, ma la sua determinazione nel combattere la criminalità organizzata rimase salda.

La torta in faccia e l’eleganza sotto pressione

Nel 1990 a Gran Premio si verificò uno degli episodi più iconici. Nel 1990, a Gran Premio, una concorrente eliminata gli tirò una torta in faccia. La reazione di Baudo divenne leggendaria per l’eleganza e l’autoironia con cui gestì l’imprevisto, trasformando un momento imbarazzante in un’opportunità di spettacolo.

La classe di un vero professionista

L’episodio della torta rappresenta perfettamente lo stile baudesco: non perdere mai la compostezza, saper ridere di se stessi e trasformare ogni imprevisto in spettacolo. Questa capacità di reagire con classe agli imprevisti è stata una delle caratteristiche che hanno reso Baudo unico.

Il salvataggio eroico del 1995

Sanremo, 23 Febbraio 1995 Pino Pagano, disoccupato bolognese, minaccia di gettarsi dalla galleria del Teatro Ariston

Uno degli episodi più drammatici e controversi della carriera di Baudo avvenne nel 1995 durante il Festival di Sanremo. Pino Pagano, l’operaio disoccupato che nel 1995, a 47 anni, minacciò di lanciarsi in diretta su Rai1 dalla balconata dell’Ariston. Toccò a Superpippo arrampicarsi in galleria, rassicurarlo e farlo desistere.

Realtà o finzione televisiva?

Tutto orchestrato a tavolino, avrebbe detto poi qualcuno: circostanza, però, mai verificata oggettivamente. Indipendentemente dalla veridicità, l’episodio mostra la capacità di Baudo di gestire situazioni estreme con sangue freddo e umanità.

Il caso internazionale dell’Iran

Nel 1986, durante Fantastico 7, si verificò un episodio che rischiò di creare un incidente diplomatico. Nel 1986 ha rischiato anche una crisi internazionale con l’Iran durante il ‘Fantastico 7’ da lui condotto a causa di uno sketch del trio Lopez, Solenghi, Marchesini sull’Ayatollah Khomeini.

Quando la satira diventa questione di stato

L’episodio dimostra come la televisione di Baudo fosse sempre in bilico tra intrattenimento e impegno sociale, capace di toccare temi delicati e di suscitare reazioni anche a livello internazionale.

Il mancato arrivo di Elton John

Nel 1995 si verificò uno degli imprevisti più spettacolari nella storia di Sanremo. Il 23 febbraio all’Ariston era atteso Elton John: la star britannica partì in aereo da Londra e atterrò a Nizza, ma l’accordo economico non era ancora chiuso. Di lì una serie febbrile di telefonate, ma l’intesa non venne raggiunta.

La reazione da gentleman

Superpippo non fece una piega. Sulle note di Crocodile Rock, Falchi e Koll portarono in scena una mega torta e il re dei conduttori spiegò: “Questa bella torta ha venticinque candeline per festeggiare i venticinque anni di carriera, le nozze d’argento, di questo grande artista. Siccome noi la festa gliela avevamo già organizzata, in onore suo e della sua arte, siamo più gentlemen di un gentleman inglese!”.

Roberto Benigni e l’episodio censurato

Tra gli aneddoti più piccanti della carriera di Baudo c’è l’episodio con Roberto Benigni. Tra gli aneddoti ricordati da Pippo negli anni, “quando Benigni mi toccò nel suo monologo le parti intime a Sanremo. Un parlamentare fece un’interrogazione dicendo che quella era stata violenza sessuale e che io avrei dovuto fare denuncia”.

La gestione dell’imprevisto più imbarazzante

Anche in questa situazione, Baudo dimostrò la sua classe nel gestire un momento che avrebbe potuto creare uno scandalo nazionale, mantenendo la sua proverbiale eleganza.

L’addio a Claudio Villa in diretta

Uno dei momenti più toccanti fu nel 1987. La morte di Claudio Villa, il 7 febbraio 1987: toccò a un commosso Baudo salire sul palco, nella serata finale del Festival, per annunciarne la scomparsa e chiedere al pubblico di tributargli un ultimo applauso.

L’umanità del professionista

Questo episodio mostra il lato più umano di Baudo, capace di trasformare anche il dolore in un momento di commozione condivisa con il pubblico, rispettando la memoria di un grande artista.

L’eredità di un maestro dell’improvvisazione

Gli aneddoti della carriera di Pippo Baudo rappresentano molto più di semplici curiosità: sono la testimonianza di un professionista che ha saputo trasformare ogni imprevisto in spettacolo, ogni difficoltà in opportunità, ogni momento critico in lezione di stile e professionalità.

La sua capacità di gestire situazioni limite, dal salvataggio di un aspirante suicida alla gestione di crisi diplomatiche, dalla reazione a botte di torta agli incidenti con star internazionali, ha fatto di lui non solo un conduttore, ma un vero maestro dell’arte televisiva.