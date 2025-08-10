Amichevoli Serie A 9 agosto 2025: risultati e analisi delle partite di ieri

Il 9 agosto 2025 è stata una giornata ricca di amichevoli per le squadre di Serie A, con ben 16 club impegnati in test internazionali per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Una giornata caratterizzata da vittorie prestigiose, pareggi significativi e qualche delusione che ha fornito importanti indicazioni tecniche ai vari allenatori.

Le vittorie italiane: Roma, Lazio, Napoli, Bologna e Udinese protagoniste

Roma-Everton 1-0: Soulé inaugura l’era Gasperini

La Roma ha ottenuto una vittoria di prestigio a Goodison Park contro l’Everton con il risultato di 1-0. A decidere il match è la rete di Soulé al 70′, con il nuovo acquisto argentino che si è immediatamente calato nel progetto tattico di Gian Piero Gasperini.

La prestazione giallorossa ha mostrato buone trame di gioco e una crescente intesa tra i nuovi innesti, con Soulé che si è dimostrato già in sintonia con i compagni di squadra.

Lazio-Burnley 1-0: Cancellieri decide il derby degli ex

Anche la Lazio ha conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta, questa volta contro il Burnley. A decidere il gol di Cancellieri al 75′. Particolare curiosità per questa sfida, considerando che il Burnley ha appena acquistato l’ex biancoceleste Tchaouna.

La squadra di Maurizio Sarri ha mostrato i primi segnali del lavoro tattico del tecnico toscano, con un gioco più fluido e veloce rispetto alle precedenti uscite.

Napoli-Girona 3-2: De Bruyne show con doppietta

Il Napoli di Antonio Conte ha superato il Girona per 3-2 in un’amichevole ricca di emozioni. Il nuovo acquisto De Bruyne va a segno due volte. L’ex ManCity fa chiudere il primo tempo sul 3-0 dopo il primo gol di Di Lorenzo al quinto minuto, poi il belga va a rete al 15′ e al 23′ prima di destro e poi di sinistro.

La reazione del Girona nella ripresa ha reso il match più equilibrato: E’ Stuani a riaprire la partita con una sua doppietta al 33′ e al 42′, ma il punteggio si ferma lì con il secondo tempo senza reti.

Stoccarda-Bologna 0-1: Vitik regala la vittoria ai rossoblù

Importante successo del Bologna in Germania contro lo Stoccarda alla Mercedes-Benz Arena. I rossoblù hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Vitik. A decidere è stato il neo-arrivato ceco, abile a insaccare di testa su corner battuto da Lykogiannis.

La vittoria assume particolare valore considerando che si trattava del confronto tra le vincitrici delle rispettive coppe nazionali: la Coppa Italia per il Bologna e la DFB-Pokal per lo Stoccarda. Una prestazione convincente per la squadra di Vincenzo Italiano.

I pareggi: Milan, Fiorentina e Lecce non vincono

Milan-Leeds 1-1: esordio per Jashari

Il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato 1-1 contro il Leeds in Inghilterra. Rossoneri in vantaggio con Gimenez al 31′, ma poi pareggia Stach al 67′. Importante l’esordio di Jashari, nuovo innesto della squadra rossonera.

La prestazione del Milan ha mostrato alcune delle idee tattiche di Allegri, con un approccio più pragmatico rispetto al passato.

Manchester United-Fiorentina 1-1: Sohm in gol all’esordio

Pareggio anche per la Fiorentina di Vincenzo Pioli a Old Trafford contro il Manchester United. Subito in gol Sohm all’ottavo minuto del primo tempo, poi la festa viola viene rovinata da un autogol di Gosens al 25′.

Il giovane Sohm ha impressionato per personalità e qualità tecniche, mentre l’autogol di Gosens ha impedito ai viola di conquistare una vittoria di prestigio.

Monopoli-Lecce 2-2: rimonta subita e rigore fallito

Delusione per il Lecce che si fa rimontare dal Monopoli (Serie C) per 2-2 dopo essere andato in vantaggio 2-0. I giallorossi partono forte con i gol di Krstovic al 13′ e Pierotti al 26′, ma nella ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa con Longo al 52′ e Tirelli all’86’.

Episodio chiave al 75′ quando Camarda si procura un calcio di rigore ma dal dischetto si fa parare il tiro dal portiere Albertazzi. Al 90′ lo stesso attaccante fallisce anche il gol della vittoria calciando addosso al portiere da pochi metri. Un risultato che ha lasciato contrariato mister Di Francesco.

Le sconfitte: crollo Atalanta, ko Parma e Verona

Colonia-Atalanta 4-0: tonfo pesante per Juric

La prestazione più deludente della giornata è arrivata dall’Atalanta, che ha subito un pesante 4-0 contro il Colonia in Germania. A segnare Thielmann al 26′, Aminski al 32′, ancora Thielmann nella ripresa al 58′, chiude Waldschmidt su rigore al 66′.

Un risultato che ha fatto suonare alcuni campanelli d’allarme per Ivan Juric, chiamato a lavorare intensamente sulla preparazione atletica e tattica della squadra.

Heidenheim-Parma 2-1: sconfitta di misura per i ducali

Il Parma ha ceduto 2-1 contro l’Heidenheim in Germania. 31′ Siersleben (H), 42′ Scienza (H), 87′ Plicco (P). I ducali hanno reagito nel finale ma non sono riusciti a evitare la sconfitta.

Verona-St. Pölten 0-1: sconfitta in Austria

Anche il Verona ha incassato una sconfitta, perdendo 1-0 contro il St. Pölten in Austria, in una partita che ha evidenziato alcune lacune nella fase difensiva della squadra scaligera.

Udinese vittoriosa in Germania

Vittoria dell’Udinese contro il Werder Brema nel gremito Weserstadion. A decidere l’ultima amichevole estiva sono Davis e Palma, che fissano il risultato sul 2-1 finale. Una prestazione convincente per i bianconeri che chiudono al meglio il precampionato.

Analisi tattica e indicazioni per il campionato

I nuovi acquisti protagonisti

La giornata del 9 agosto ha messo in evidenza diversi nuovi acquisti delle squadre di Serie A:

Soulé (Roma): gol decisivo e buone trame di gioco

(Roma): gol decisivo e buone trame di gioco De Bruyne (Napoli): doppietta che ha impressionato per qualità e freddezza

(Napoli): doppietta che ha impressionato per qualità e freddezza Vitik (Bologna): gol di testa che dimostra il suo valore nei piazzati

(Bologna): gol di testa che dimostra il suo valore nei piazzati Sohm (Fiorentina): esordio con gol che promette bene per il futuro

Le indicazioni tattiche

Le amichevoli hanno fornito importanti spunti tattici per la prossima stagione:

Roma: Gasperini sta implementando il suo calcio propositivo con buoni risultati Napoli: Conte ha trovato l’equilibrio giusto tra fase offensiva e difensiva Milan: Allegri punta su un approccio più equilibrato e pragmatico Bologna: Italiano conferma il gioco dinamico e aggressivo

Le prossime sfide in programma

Il programma delle amichevoli continua nei prossimi giorni con altri test significativi. Ufficializzata anche la sfida tra Atalanta e Juventus prima dell’inizio di campionato: le due squadre si giocheranno sabato 16 agosto a Bergamo il trofeo Achille e Cesare Bortolotti.

Sempre il Como giocherà contro il Barcellona nel Trofeo Gamper il 10 agosto alle ore 21.

Considerazioni finali

La giornata del 9 agosto 2025 ha confermato l’alto livello delle squadre di Serie A nelle competizioni internazionali. Le vittorie di Roma, Lazio, Napoli e Bologna dimostrano la crescita del movimento calcistico italiano, mentre i pareggi di Milan e Fiorentina contro avversari di valore sono comunque risultati positivi.

L’unica nota stonata arriva dal pesante ko dell’Atalanta, che dovrà lavorare intensamente per arrivare pronta all’inizio del campionato. Le prestazioni dei nuovi acquisti lasciano ben sperare per una stagione ricca di emozioni e risultati prestigiosi.

Il countdown per l’inizio della Serie A 2025/2026 è ormai iniziato, con il primo turno di campionato previsto per il weekend del 23-24 agosto. Queste amichevoli rappresentano l’ultimo banco di prova prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.