Amichevoli Serie A 2 agosto 2025: risultati e protagonisti

Il 2 agosto 2025 è stata una giornata ricca di emozioni per il calcio italiano, con diverse squadre di Serie A impegnate in amichevoli internazionali e nazionali che hanno offerto spunti interessanti in vista dell’inizio del nuovo campionato, previsto per il 23-24 agosto. Le big del nostro calcio hanno affrontato test di livello contro avversari qualificati, regalando ai tifosi i primi assaggi delle nuove formazioni e delle strategie tattiche dei rispettivi allenatori.

I risultati principali del 2 agosto

Juventus-Reggiana 2-2: primo test per Tudor

La Juventus di Igor Tudor ha inaugurato la sua preparazione estiva con un pareggio per 2-2 contro la Reggiana al Training Center della Continassa. I bianconeri, reduci dalla deludente esperienza al Mondiale per Club, non sono andati oltre il pareggio contro la formazione di Serie B.

Conceição e Vlahovic hanno siglato le reti juventine, ma sono stati gli emiliani a passare in vantaggio nel primo tempo. Il tecnico croato ha schierato due formazioni miste, alternandole nei due tempi per testare tutti gli effettivi a disposizione. Un risultato che evidenzia come la strada per riportare la Juventus ai vertici sia ancora lunga.

Prossimo impegno: 10 agosto contro il Borussia Dortmund in Germania.

Bologna-Levadeiakos 3-2: riscatto rossoblù

Il Bologna ha conquistato una vittoria importante battendo per 3-2 i greci del Levadeiakos a Casteldebole. Dopo lo scivolone contro la Vis Pesaro, il Bologna è tornato alla vittoria in amichevole contro la compagine greca.

I protagonisti del successo rossoblù sono stati Immobile, autore di una doppietta, e Dallinga, dimostrando che l’attacco felsineo ha già trovato buone intese sotto la guida del confermato Vincenzo Italiano.

Prossimo impegno: 9 agosto contro lo Stoccarda alla MHP Arena.

Atalanta-RB Lipsia 2-1: il ritorno di Scamacca

La vittoria più significativa della giornata è arrivata dalla Red Bull Arena di Lipsia, dove l’Atalanta di Ivan Juric ha battuto per 2-1 i padroni di casa del RB Lipsia in una rimonta spettacolare.

I tedeschi erano passati in vantaggio al 12′ con Openda, ma nella ripresa Juric ha rivoluzionato l’undici inserendo tra gli altri Scamacca, al rientro dopo un anno di stop. Il momento più emozionante è arrivato al 64′: Scamacca ha firmato il pareggio con un colpo da centravanti puro su assist di De Ketelaere.

Il gol ha acceso la Dea, che ha trovato il sorpasso al 78′ con il giovane Lorenzo Bernasconi, bravo a sfruttare una respinta corta e battere Vandevoordt con freddezza. “Sono tanto contento, è stato un anno difficile. Stare lontano dal campo e dai miei compagni, è stata molto dura… ormai è tutto alle spalle, guardo avanti”, ha dichiarato Scamacca al termine dell’incontro.

Prossimo impegno: 9 agosto contro il Colonia, poi il 16 agosto il Trofeo Bortolotti contro la Juventus.

Roma-Lens 2-0: quinta vittoria consecutiva

La Roma di Gian Piero Gasperini ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nel precampionato, battendo per 2-0 il Lens in Francia. Quinta vittoria in altrettante amichevoli per la Roma: 2-0 sul campo del Lens con reti di Mancini e Soulé.

I giallorossi continuano a mostrare un calcio convincente sotto la guida dell’ex tecnico dell’Atalanta, con prestazioni che fanno ben sperare per la prossima stagione. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e efficacia in fase realizzativa.

Prossimo impegno: tournée inglese contro Aston Villa ed Everton.

Altri risultati del 2 agosto

Lazio-Galatasaray 2-2: rimonta e controrimonta

La Lazio di Maurizio Sarri ha pareggiato 2-2 contro il Galatasaray in Turchia, in una partita ricca di emozioni. I padroni di casa sono andati avanti con Torreira al 10′, ma i biancocelesti hanno ribaltato il risultato con l’autorete di Sanchez al 33′ e il gol di Zaccagni prima dell’intervallo.

Nella ripresa Pedro ha sfiorato il gol del possibile 3-1, ma il Galatasaray ha approfittato dell’occasione mancata e al 75′ ha ristabilito la parità con la doppietta di Torreira. Nel complesso, buone indicazioni per la Lazio, apparsa in crescita di condizione fisica.

Prossimo impegno: 9 agosto contro il Burnley.

Udinese-Twente 1-0: Iker Bravo decisivo

L’Udinese ha conquistato la terza vittoria consecutiva nel precampionato battendo per 1-0 il Twente in Olanda. A decidere il match è stata la rete di Iker Bravo al 4′ della ripresa, su splendido assist di Atta.

Terza vittoria di fila in amichevole per i friulani, la seconda contro un avversario di caratura europea. L’Udinese ha mostrato progressi evidenti e ha vinto ad Enschede grazie alla precisione dell’attaccante spagnolo. “Fare gol e aiutare la squadra mi rende felice”, ha dichiarato Bravo nel post-partita.

Prossimo impegno: 9 agosto contro il Werder Brema.

Cagliari-Saint-Étienne 1-0: primo Trofeo Gigi Riva

Il Cagliari ha vinto per 1-0 contro il Saint-Étienne aggiudicandosi il primo Trofeo Gigi Riva all’Unipol Domus. Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo con Adopo, che ha raccolto una respinta della difesa francese e ha segnato di sinistro sotto l’incrocio.

Pisacane ha schierato per la prima volta in stagione Mina e Luperto dal primo minuto, scegliendo il 4-3-3 con buone indicazioni tattiche per la stagione che verrà.

Il contesto del precampionato 2025

Il precampionato 2025 si presenta particolarmente interessante per il gran numero di cambi tecnici avvenuti durante l’estate. Complice il gran numero di cambi sulle panchine, cresce la curiosità per vedere all’opera le nuove versioni delle squadre: dalla “nuova” Inter affidata a Chivu, al Milan ora guidato da Allegri, fino alla Roma targata Gasperini.

I nuovi allenatori in Serie A

Inter : Gabriele Chivu dopo l’addio di Inzaghi

: Gabriele Chivu dopo l’addio di Inzaghi Milan : Massimiliano Allegri è tornato in rossonero

: Massimiliano Allegri è tornato in rossonero Roma : Gian Piero Gasperini ha lasciato l’Atalanta per i giallorossi

: Gian Piero Gasperini ha lasciato l’Atalanta per i giallorossi Lazio : Maurizio Sarri per un nuovo progetto tecnico

: Maurizio Sarri per un nuovo progetto tecnico Fiorentina: Stefano Pioli per rilanciarsi dopo l’esperienza milanista

Il Napoli di Antonio Conte punta invece a difendere lo scudetto conquistato, mentre la Juventus con Tudor cerca di migliorare il quarto posto della scorsa stagione.

Le prossime sfide più attese

Il calendario delle amichevoli estive prevede diversi big match nelle prossime settimane:

6-10 agosto: settimana clou

6 agosto : Roma vs Aston Villa

: Roma vs Aston Villa 9 agosto : Milan vs Leeds a Dublino

: Milan vs Leeds a Dublino 9 agosto : Fiorentina vs Manchester United

: Fiorentina vs Manchester United 10 agosto : Juventus vs Borussia Dortmund

: Juventus vs Borussia Dortmund 10 agosto: Como vs Barcellona nel Trofeo Gamper allo stadio “Johan Cruyff”

16 agosto: antipasti di campionato

Atalanta vs Juventus a Bergamo per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti

L’avvicinamento alla Serie A 2025/26

La stagione 2025-26 prenderà il via il prossimo 23 agosto, e queste amichevoli rappresentano un banco di prova fondamentale per testare i nuovi innesti e le strategie tattiche.

Le indicazioni emerse dalle amichevoli del 2 agosto evidenziano come:

La Juventus abbia ancora bisogno di tempo per assimilare i dettami di Tudor

abbia ancora bisogno di tempo per assimilare i dettami di Tudor Il Bologna stia trovando la giusta quadratura con Italiano confermato

stia trovando la giusta quadratura con Italiano confermato L’ Atalanta possa contare sul ritorno di Scamacca, elemento chiave per gli obiettivi stagionali

possa contare sul ritorno di Scamacca, elemento chiave per gli obiettivi stagionali La Roma di Gasperini mostri già un’identità tattica ben definita

Conclusioni

Il 2 agosto 2025 ha offerto uno spaccato interessante del calcio italiano in preparazione. Tra ritorni emozionanti come quello di Scamacca, prime uscite stagionali come quella della Juventus e conferme di buon momento come per la Roma, le squadre di Serie A hanno iniziato a mostrare le prime indicazioni in vista del campionato.

Il countdown verso l’inizio della Serie A 2025/26 è ufficialmente iniziato, e ogni test rappresenta un tassello importante per costruire le squadre che si contenderanno lo scudetto nei prossimi mesi. L’attesa cresce, e i tifosi possono già pregustare quello che si preannuncia come un campionato avvincente e ricco di novità.