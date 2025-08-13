Amichevoli Serie A: Inter vince ai rigori contro il Monza nel derby lombardo

Le amichevoli di Serie A del 12 agosto 2025 hanno regalato emozioni e spunti interessanti per la prossima stagione, con l’Inter protagonista di un entusiasmante pareggio contro il Monza che si è risolto solo ai calci di rigore.

Il big match della serata: Monza-Inter 2-2 (5-3 dcr)

La serata calcistica del 12 agosto 2025 è stata caratterizzata principalmente dall’amichevole tra Monza e Inter all’U-Power Stadium. Il match si è concluso sul 2-2 nei tempi regolamentari, con la vittoria finale dei nerazzurri ai calci di rigore per 5-3.

Primo tempo: Monza in vantaggio

L’equilibrio del primo tempo è stato spezzato al 32′ minuto da Ciurria, che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Il centrocampista del Monza ha ricevuto da Caprari, controllato con calma e infilato l’1-0 con la precisione di chi conosce il mestiere.

La reazione dell’Inter non si è fatta attendere: al 45+1′ è arrivato il pareggio con un’autorete di Birindelli, che nel tentativo di allontanare un cross di Dimarco ha involontariamente depositato il pallone nella propria porta.

Secondo tempo: spettacolo e colpi di scena

La ripresa ha regalato emozioni immediate. Al 52′ Francesco Pio Esposito ha firmato il 2-1 per l’Inter con un elegante gol di tacco, servito da Luis Henrique dopo un tiro di Darmian dalla distanza.

La partita sembrava indirizzata verso la vittoria nerazzurra, ma il Monza ha dimostrato carattere: all’89’ Paolo Azzi ha siglato il definitivo 2-2 con un destro rasoterra preciso e chirurgico.

I calci di rigore premiano l’Inter

La lotteria dei rigori ha sorriso alla squadra di Cristian Chivu. Hanno segnato Lautaro Martinez, Bastoni, Barella, Acerbi e Thuram per l’Inter, mentre per il Monza sono andati a segno Obiang, Galazzi e Ganvoula. L’errore decisivo è stato di Jacopo Sardo, con Martinez che ha parato il penalty.

Le formazioni e le scelte tattiche

Inter: rotazioni e giovani protagonisti

Chivu ha schierato l’Inter con il consueto 3-5-2, dando spazio a diversi giovani talenti:

Portiere : J. Martinez

: J. Martinez Difesa : Darmian, De Vrij, Carlos Augusto

: Darmian, De Vrij, Carlos Augusto Centrocampo : Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco

: Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco Attacco: Bonny, Pio Esposito

Nel secondo tempo sono entrati i big come Lautaro Martinez, Thuram, Barella, Acerbi e Bastoni, dimostrando la profondità della rosa nerazzurra.

Monza: determinazione e orgoglio

Paolo Bianco ha optato per un 3-4-2-1 con:

Portiere : Thiam

: Thiam Difesa : Brorsson, Izzo, Lucchesi

: Brorsson, Izzo, Lucchesi Centrocampo : Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria

: Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria Trequarti : Colpani, Caprari

: Colpani, Caprari Attacco: Mota

Il contesto delle amichevoli estive 2025

Una stagione di grandi cambiamenti

L’estate 2025 si preannuncia particolarmente interessante per gli appassionati di calcio, con un’attenzione senza precedenti rivolta alle prime amichevoli della nuova stagione di Serie A, complice il gran numero di cambi sulle panchine.

Le principali novità includono:

Inter affidata a Cristian Chivu

affidata a Milan ora guidato da Massimiliano Allegri

ora guidato da Roma targata Gian Piero Gasperini

targata Lazio con il ritorno di Maurizio Sarri

con il ritorno di Fiorentina con Stefano Pioli

L’importanza dei test precampionato

Il campionato è ormai alle porte, mancano solo 11 giorni al fischio d’inizio della Serie A 2025/2026. Proprio per questo le ultime amichevoli di agosto possono dare importanti indicazioni sotto vari punti di vista.

Le amichevoli servono per:

Assimilazione tattica : Far apprendere ai giocatori i dettami dell’allenatore

: Far apprendere ai giocatori i dettami dell’allenatore Preparazione fisica : Verificare il livello di forma della squadra

: Verificare il livello di forma della squadra Valutazioni tecniche : Capire dove intervenire sul mercato

: Capire dove intervenire sul mercato Integrazione: Inserire i nuovi acquisti negli schemi di gioco

Verso l’inizio del campionato

Le prossime tappe per l’Inter

Quello contro il Monza è il terzo impegno della preseason, seguito dalla sfida contro l’Olympiacos del 16 agosto, ultima tappa prima dell’esordio in campionato. L’Inter debutterà in Serie A il 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Gli obiettivi stagionali

L’Inter di Chivu punta a riscattare una stagione deludente: dopo il Mondiale per Club – eliminazione agli ottavi per mano della Fluminense – cerca riscatto soprattutto da una stagione che sarebbe potuta essere gloriosa e invece ha portato in dote solo delusioni, con lo scudetto perso a favore del Napoli.

Il Monza di Paolo Bianco, invece, si prepara per la nuova avventura in Serie B dopo la retrocessione, con l’obiettivo di tornare immediatamente nella massima categoria.

Conclusioni

L’amichevole del 12 agosto 2025 tra Monza e Inter ha confermato l’importanza di questi test estivi per preparare al meglio la nuova stagione. I nerazzurri hanno mostrato profondità di rosa e qualità, mentre il Monza ha dimostrato orgoglio e determinazione nonostante la retrocessione.

La vittoria ai rigori dell’Inter rappresenta un segnale positivo per Chivu, che sta costruendo una squadra ambiziosa per riconquistare i vertici del calcio italiano. Per il Monza, la prestazione contro una big come l’Inter è un’iniezione di fiducia importante per affrontare la Serie B con le giuste motivazioni.

Il countdown per l’inizio della Serie A 2025/26 è ufficialmente iniziato, e queste amichevoli rappresentano l’ultima occasione per mettere a punto tattica e condizione fisica prima che inizi a fare sul serio.