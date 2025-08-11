Amichevoli Serie A 10 agosto 2025: risultati e prestazioni delle big

La domenica del 10 agosto 2025 ha regalato emozioni e spettacolo nelle amichevoli pre-campionato delle squadre di Serie A. Con cinque grandi squadre in campo per gli ultimi test prima dell’esordio ufficiale, sono emersi risultati significativi che hanno offerto importanti indicazioni tecniche e tattiche ai rispettivi allenatori.

I risultati del 10 agosto 2025

Milan travolto dal Chelsea: 4-1 a Stamford Bridge

Il Milan ha concluso la sua preparazione estiva con una pesante sconfitta per 4-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. La partita è stata caratterizzata da un inizio shock per i rossoneri, che hanno subito due gol e un’espulsione nei primi 18 minuti.

Come si è sviluppata la partita:

5′ minuto : Autorete di Coubis che apre le marcature per il Chelsea

: Autorete di Coubis che apre le marcature per il Chelsea 8′ minuto : Raddoppio di Joao Pedro

: Raddoppio di Joao Pedro 18′ minuto : Espulsione diretta per Coubis che lascia il Milan in dieci uomini

: Espulsione diretta per Coubis che lascia il Milan in dieci uomini 67′ minuto : Delap segna su rigore

: Delap segna su rigore 69′ minuto : Fofana accorcia le distanze per il Milan

: Fofana accorcia le distanze per il Milan 90′ minuto: Delap chiude i conti con il poker

Massimiliano Allegri ha fatto il suo debutto sulla panchina del Milan in questa partita, operando 10 cambi rispetto al pareggio contro il Leeds. L’allenatore ha dichiarato a fine partita: “Paradossalmente, oggi, con 10 uomini, abbiamo giocato meglio; eravamo più organizzati”.

Juventus vittoriosa contro il Borussia Dortmund: 2-1

Igor Tudor (Depositphotos)

La Juventus di Igor Tudor ha brillato al Signal Iduna Park, superando il Borussia Dortmund 2-1 grazie a una prestazione di alto livello e a una doppietta di Andrea Cambiaso. I bianconeri hanno dominato per due terzi della partita, mostrando compattezza difensiva e brillantezza offensiva.

I protagonisti della vittoria juventina:

Andrea Cambiaso : autore di una doppietta decisiva

: autore di una doppietta decisiva Joao Mario : nonostante un cartellino giallo dopo quattro minuti, è cresciuto nel corso del match

: nonostante un cartellino giallo dopo quattro minuti, è cresciuto nel corso del match David: il nuovo acquisto ha mostrato buone indicazioni per il futuro

Il gol giallonero di Beier, arrivato nel finale, ha reso meno amara la sconfitta dei padroni di casa. La prestazione della Juventus ha confermato i progressi sotto la guida di Tudor.

Napoli demolisce il Sorrento: 4-0 a Castel di Sangro

Il Napoli ha superato nettamente il Sorrento per 4-0 a Castel di Sangro, firmando la seconda vittoria in meno di 24 ore dopo il successo contro il Girona. Antonio Conte può sorridere per la prestazione convincente dei suoi uomini.

La cronaca del successo partenopeo:

Primo tempo : I gol di Lorenzo Lucca e McTominay hanno ipotecato il match

: I gol di Lorenzo Lucca e McTominay hanno ipotecato il match Secondo tempo: Romelu Lukaku è stato protagonista con due reti, con il 3-0 nato da una grande iniziativa di Hasa

Il prossimo appuntamento per i campioni d’Italia sarà giovedì contro l’Olympiacos, ultimo test prima dell’esordio in campionato.

Atalanta in parità: 3-3 con l’NK Opatija

Spettacolo e gol anche a Zingonia, dove l’Atalanta ha pareggiato 3-3 contro i croati dell’NK Opatija, formazione di seconda divisione. Ivan Juric ha proseguito con un’ampia rotazione della rosa, considerando i tre impegni amichevoli in cinque giorni.

Le note positive per la Dea:

Sulemana e Samardzic si sono messi in mostra

Buone indicazioni dall’ampia rotazione del tecnico

Gli ospiti hanno mostrato qualità offensive andando a segno tre volte

Como travolto dal Barcellona: 5-0 nel Trofeo Gamper

La serata si è conclusa con il prestigioso Trofeo Gamper, dove il Barcellona ha dominato completamente il Como vincendo 5-0 all’Estadi Johan Cruyff. Per i lariani di Cesc Fabregas è stata una lezione di calcio da parte di una delle squadre più forti d’Europa.

La cronaca della partita:

21′ minuto : Fermin Lopez apre le marcature per il Barcellona

: Fermin Lopez apre le marcature per il Barcellona 35′ minuto : Ancora Fermin Lopez per il 2-0

: Ancora Fermin Lopez per il 2-0 37′ minuto : Raphinha cala il tris

: Raphinha cala il tris 42′ minuto : Yamal firma il poker prima dell’intervallo

: Yamal firma il poker prima dell’intervallo 49′ secondo tempo: Yamal completa la sua doppietta per il 5-0 finale

Il Barcellona ha preso le misure al Como nei primi venti minuti, poi ha dilagato con un calcio spettacolare. Nonostante il risultato pesante, i lariani non hanno mai rinnegato la propria filosofia di gioco, mostrando carattere contro avversari di livello mondiale.

Analisi delle prestazioni

Milan: luci e ombre nella preparazione

La sconfitta contro il Chelsea ha evidenziato alcune criticità nel Milan di Allegri:

Fase difensiva : l’espulsione precoce di Coubis ha complicato i piani tattici

: l’espulsione precoce di Coubis ha complicato i piani tattici Gestione delle situazioni critiche : il Milan ha faticato a reagire all’inferiorità numerica

: il Milan ha faticato a reagire all’inferiorità numerica Aspetti positivi: la squadra ha dimostrato maggiore organizzazione dopo l’espulsione

Il Milan conclude il precampionato con due vittorie, un pareggio e due sconfitte, un bilancio che richiede riflessioni in vista dell’esordio ufficiale.

Juventus: segnali incoraggianti da Tudor

La vittoria contro il Borussia Dortmund rappresenta un segnale importante per la Juventus:

Solidità tattica : la squadra ha mostrato compattezza per gran parte del match

: la squadra ha mostrato compattezza per gran parte del match Nuovi acquisti : David e Joao Mario hanno fornito indicazioni positive

: David e Joao Mario hanno fornito indicazioni positive Leadership: Cambiaso ha assunto responsabilità realizzando una doppietta decisiva

Napoli: la continuità di Conte

Il successo contro il Sorrento conferma la crescita del Napoli sotto Antonio Conte:

Attacco prolifico : quattro gol in una partita testimoniano l’efficacia offensiva

: quattro gol in una partita testimoniano l’efficacia offensiva Rotazioni efficaci : il tecnico ha gestito bene il turnover

: il tecnico ha gestito bene il turnover Condizione fisica: la squadra appare in ottima forma

Le prospettive per l’inizio del campionato

Preparazione delle big squadre

La stagione 2025-26 prenderà il via il weekend del 23 e 24 agosto, con molte squadre che hanno cambiato allenatore: l’Inter con Chivu, il Milan con Allegri, la Roma con Gasperini, la Lazio con Sarri e la Fiorentina con Pioli.

I prossimi appuntamenti

Le squadre si preparano agli ultimi test prima dell’esordio ufficiale:

Milan : debutto in Coppa Italia contro il Bari domenica 17 agosto

: debutto in Coppa Italia contro il Bari domenica 17 agosto Juventus : sfida contro l’Atalanta sabato 16 agosto a Bergamo per il trofeo Achille e Cesare Bortolotti

: sfida contro l’Atalanta sabato 16 agosto a Bergamo per il trofeo Achille e Cesare Bortolotti Napoli: ultimo test contro l’Olympiacos giovedì 14 agosto

Le lezioni del weekend

Aspetti tattici emergenti

Il weekend di amichevoli ha evidenziato diversi aspetti interessanti:

Importanza della gestione delle situazioni critiche: come dimostrato dal Milan contro il Chelsea Efficacia delle rotazioni: fondamentale per mantenere alta la condizione fisica Integrazione dei nuovi acquisti: i test estivi sono cruciali per l’inserimento

Condizione fisica delle squadre

A due settimane dall’inizio del campionato, le squadre mostrano stati di forma differenti:

Napoli : condizione ottimale e grande efficacia offensiva

: condizione ottimale e grande efficacia offensiva Juventus : buona solidità tattica e crescita dei nuovi elementi

: buona solidità tattica e crescita dei nuovi elementi Milan : necessità di miglioramenti nella gestione delle difficoltà

: necessità di miglioramenti nella gestione delle difficoltà Como : esperienza formativa contro una delle squadre più forti d’Europa

: esperienza formativa contro una delle squadre più forti d’Europa Atalanta: rotazioni ampie ma prestazione altalenante

Mercato e ultime trattative

Le amichevoli hanno anche fornito indicazioni sul mercato:

Il Milan ha ceduto Thiaw al Newcastle per quasi 40 milioni di euro

Le prestazioni dei nuovi acquisti influenzeranno le strategie di mercato

Gli ultimi giorni di trattative potrebbero essere decisivi per completare le rose

Conclusioni

Il weekend del 10 agosto ha offerto indicazioni preziose in vista dell’inizio della stagione 2025-26. Mentre alcune squadre come Napoli e Juventus hanno mostrato segnali incoraggianti, altre come il Milan dovranno lavorare per risolvere le criticità emerse.

Con l’avvicinarsi del debutto ufficiale, ogni dettaglio emerso da questi test estivi diventa fondamentale per preparare al meglio l’esordio in campionato. Le prossime due settimane saranno decisive per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e completare le rose con gli ultimi colpi di mercato.

L’attesa per l’inizio della nuova stagione di Serie A cresce, e i tifosi possono già intravedere alcune delle dinamiche che caratterizzeranno il campionato 2025-26.