Amichevoli 16 agosto 2025: Inter e Juventus vincono, ultimi test prima della Serie A

Sabato 16 agosto 2025 si è conclusa con successo per le squadre italiane l’ultima giornata di amichevoli prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Inter e Juventus hanno ottenuto due vittorie convincenti rispettivamente contro Olympiacos e Atalanta, dimostrando di essere pronte per i nuovi impegni ufficiali. Una giornata che ha visto protagoniste anche Lazio e Bologna in test internazionali.

Inter-Olympiacos 2-0: Dimarco e Thuram firmano il successo

Al San Nicola di Bari, l’Inter di Cristian Chivu ha chiuso la preparazione estiva con una convincente vittoria per 2-0 contro l’Olympiacos. I nerazzurri hanno dominato la sfida sin dai primi minuti, trovando il vantaggio dopo appena 15 minuti con Federico Dimarco, abile a capitalizzare una splendida azione costruita da Marcus Thuram.

Le chiavi del match

La prestazione dell’Inter è stata caratterizzata da:

Controllo del gioco sin dalle prime battute

sin dalle prime battute Pressing alto e aggressività in fase di non possesso

e aggressività in fase di non possesso Qualità negli sviluppi offensivi con Thuram protagonista

L’unica nota negativa della serata è arrivata al 28° minuto, quando lo stesso Dimarco ha dovuto abbandonare il campo per una botta alla coscia destra, sostituito in via precauzionale per evitare rischi in vista dell’esordio in campionato.

Il raddoppio di Thuram

Nella ripresa, è stato proprio Thuram a mettere al sicuro il risultato, siglando il raddoppio. L’attaccante francese ha confermato il suo ottimo stato di forma, diventando l’uomo copertina della preparazione estiva nerazzurra.

Atalanta-Juventus: i bianconeri vincono il Trofeo Bortolotti

Al Gewiss Stadium di Bergamo, la Juventus di Igor Tudor ha conquistato il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti battendo l’Atalanta di Gian Piero Juric. A Bergamo, invece, la Juventus si è imposta sull’Atalanta in un match dal sapore di Serie A.

Un primo tempo equilibrato

Dopo un primo tempo equilibrato, in cui Carnesecchi è stato protagonista con parate decisive su Koopmeiners e Yildiz, mentre De Ketelaere ha sfiorato il gol per la Dea, la partita si è accesa nella ripresa. Il match ha mostrato l’intensità tipica degli scontri diretti tra due squadre candidate ai vertici della Serie A.

Il momento decisivo nella ripresa

La gara si è decisa nella seconda frazione di gioco, quando la Juventus ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create. Jonathan David, il nuovo attaccante canadese, ha avuto modo di mettersi in mostra nel suo primo grande test con la maglia bianconera.

Le altre amichevoli della giornata

Lazio-Atromitos: test greco per i biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri ha affrontato gli ellenici dell’Atromitos a Rieti nell’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. I biancocelesti hanno utilizzato la sfida per affinare gli automatismi tattici del nuovo corso tecnico.

Bologna-OFI Creta: rossoblù al Dall’Ara

Al Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano ha ospitato l’OFI Creta in un’amichevole che ha permesso ai rossoblù di testare la condizione fisica e tattica in vista degli impegni europei in Conference League.

Analisi tattica: le indicazioni per la Serie A

Inter: equilibrio e qualità

L’Inter ha dimostrato di aver trovato il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Il sistema di gioco di Chivu privilegia:

Costruzione dal basso con coinvolgimento dei centrali

con coinvolgimento dei centrali Esterni a tutta fascia come chiave del gioco

come chiave del gioco Pressing coordinato per recuperare palla alta

Juventus: solidità e verticalità

La Juventus di Tudor ha mostrato progressi evidenti nella fase di finalizzazione:

Difesa solida con Bremer e Di Gregorio protagonisti

con Bremer e Di Gregorio protagonisti Centrocampo dinamico con Locatelli regista

con Locatelli regista Attacco mobile con David riferimento centrale

Gli infortunati e le condizioni fisiche

Dimarco: nulla di grave

L’uscita di Federico Dimarco durante Inter-Olympiacos ha destato qualche preoccupazione, ma si è trattato solo di una botta alla coscia destra. Lo staff medico nerazzurro ha preferito non rischiare in vista del debutto in campionato contro il Torino del 25 agosto.

Atalanta: ancora senza Lookman

La Dea ha dovuto fare a meno di Ademola Lookman, ancora alle prese con la situazione di mercato che lo vede nel mirino di diversi club europei. La sua assenza si è sentita negli sviluppi offensivi della squadra di Juric.

Verso l’esordio in Serie A

I debutti del weekend 23-24 agosto

Le squadre si preparano ora per l’esordio ufficiale nel campionato di Serie A 2025/2026:

Atalanta vs Pisa – 24 agosto

– 24 agosto Juventus vs Parma – 24 agosto all’Allianz Stadium

– 24 agosto all’Allianz Stadium Inter vs Torino – 25 agosto a San Siro

Le aspettative per la nuova stagione

Dopo questa ultima giornata di test, le big del calcio italiano mostrano segnali incoraggianti:

Inter: Chivu ha ereditato una squadra già rodata e competitiva, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici

Juventus: Tudor punta a riportare i bianconeri nella lotta scudetto dopo una stagione di transizione

Atalanta: Juric cerca continuità nel progetto tecnico bergamasco, puntando su giovani talenti e certezze consolidate

Il bilancio della preparazione estiva

Inter: convincente e solida

I nerazzurri chiudono la preparazione con ottime sensazioni. La squadra ha mostrato:

Tenuta fisica eccellente

Automatismi tattici ben oliati

Nuovi innesti già integrati

Juventus: crescita costante

I bianconeri hanno evidenziato miglioramenti progressivi durante tutta la preparazione:

Difesa sempre più compatta

Centrocampo con più dinamismo

Attacco più incisivo negli ultimi metri

Mercato: ultimi movimenti

La giornata di amichevoli ha anche evidenziato le esigenze di mercato delle squadre:

Atalanta : ancora alla ricerca di rinforzi offensivi

: ancora alla ricerca di rinforzi offensivi Juventus : sistema di gioco ormai definito con Tudor

: sistema di gioco ormai definito con Tudor Inter: rosa completa e competitiva su tutti i fronti

Le prestazioni del 16 agosto 2025 hanno confermato l’alto livello del calcio italiano, con squadre che si presentano all’appuntamento con la nuova stagione cariche di motivazioni e ambizioni. L’attesa per l’inizio del campionato cresce, con la promessa di una Serie A avvincente e spettacolare.

