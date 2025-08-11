Perché Amadeus non ha funzionato su Nove: analisi del difficile passaggio

Il trasferimento di Amadeus dalla Rai al Nove rappresenta uno dei casi più interessanti da analizzare nel panorama televisivo italiano degli ultimi anni. Il conduttore che ha portato il Festival di Sanremo a risultati record e ha dimostrato la sua professionalità in numerosi programmi di successo, si è trovato ad affrontare una sfida completamente diversa sul canale Discovery.

L’arrivo di Amadeus su Nove: grandi aspettative e contesto diverso

Il passaggio di Amadeus al Nove dopo 25 anni in Rai ha rappresentato un momento storico per la televisione italiana. L’arrivo di Amadeus su Nove aveva suscitato grande entusiasmo e aspettative. Dopo una carriera lunga e di successo in Rai, con cinque edizioni da record del Festival di Sanremo e la rinascita di Affari Tuoi, il passaggio a Discovery era visto come un colpo di scena importante.

Il conduttore ha lasciato la Rai non per questioni economiche ma perché, come ha dichiarato, gli «mancava l’affetto» dei dirigenti. Una decisione coraggiosa che testimonia l’importanza per un professionista di sentirsi valorizzato nell’ambiente lavorativo.

I numeri di “Chissà chi è”: quando il contesto fa la differenza

Il debutto con “Chissà chi è” il 22 settembre 2024 ha mostrato immediatamente le difficoltà del nuovo contesto. Il suo Chissa chi è, format simile al game show I soliti ignoti che ha fatto le fortune della Rai per tanti anni, non ha mai superato il 3 per cento.

I dati Auditel hanno evidenziato una situazione complessa:

Media generale : I dati auditel mostrano un modesto 2,7% di share

: I dati auditel mostrano un modesto 2,7% di share 30 settembre 2024 : Il programma raccoglie 590 mila spettatori pari al 2,80% di share nell’access prime time

: Il programma raccoglie 590 mila spettatori pari al 2,80% di share nell’access prime time 11 ottobre 2024: 500 mila spettatori nell’access prime time

È importante sottolineare che i risultati non sono imputabili alla conduzione di Amadeus, che continua a proporre una televisione educata e coerente con il suo stile, ma piuttosto alle dinamiche del pubblico televisivo italiano.

Il confronto con Affari Tuoi: dinamiche di mercato diverse

Il confronto con “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino risulta inevitabile ma va contestualizzato. molto distante dal successo di Stefano De Martino su Rai 1 con “Affari Tuoi”, che continua a superare il 25%.

Tuttavia, questo confronto evidenzia principalmente la differenza tra operare su Rai1, rete generalista con un bacino d’utenza consolidato, e lavorare su un canale tematico come il Nove, che ha caratteristiche di pubblico completamente diverse.

Le sfide strutturali del mercato televisivo italiano

L’abitudine del pubblico televisivo

Una delle principali sfide riguarda le consolidate abitudini del pubblico italiano. Secondo un’indagine l’Italia è il Paese più conservatore in televisione: il 60% rimane sulla prima rete, il 40% gira. Lo stesso Amadeus ha mostrato lucidità nell’analisi: me lo aspettavo. Poi quando sei in un canale come questo, più piccolo, per quanto ambizioso, lo devi tenere in conto.

La differenza tra reti generaliste e tematiche

L’azienda si è già espressa sui numeri poco esaltanti, spiegando che non si aspettavano che il pubblico di Rai1 si sarebbe trasferito in blocco sul Nove. Questa dichiarazione di Warner Bros Discovery conferma come il passaggio di pubblico tra reti diverse sia un fenomeno complesso che va oltre la qualità della conduzione.

La questione dell’orario e della concorrenza

Amadeus stesso ha identificato pragmaticamente alcune criticità: Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora. Bisogna essere pragmatici, non ti puoi intestardire. L’access prime time rappresenta la fascia oraria più competitiva della televisione italiana, dove ogni programma deve confrontarsi con format consolidati e abitudini radicate del pubblico.

Le strategie di adattamento: il tutorial e l’ascolto del pubblico

Di fronte alle difficoltà, Amadeus ha mostrato creatività e umiltà professionale. In un’inaspettata mossa, Amadeus ha deciso di pubblicare un tutorial su Instagram per spiegare come sintonizzarsi su Nove, mostrando disponibilità ad aiutare gli spettatori che dichiaravano di non riuscire a trovare il canale.

Questa iniziativa, pur suscitando dibattiti, dimostra l’approccio proattivo del conduttore nel cercare soluzioni ai problemi pratici che possono limitare l’audience di un canale meno conosciuto.

La Corrida: segnali di crescita nel prime time

Amadeus – La Corrida

Il vero test per Amadeus sul Nove è arrivato con “La Corrida”. lo storico talent show è tornato in tv su Nove condotto da Amadeus, raggiungendo il 5,5% di share nella prima parte e il 6,6% di nella seconda.

I risultati della prima puntata mostrano un miglioramento significativo: Sul Nove la prima puntata de La Corrida condotta da Amadeus ha radunato davanti alla tv 982.000 spettatori con uno share del 5.5% nella fascia che va dalle ore 21:40 alle ore 23:18.

La crescita nelle puntate successive conferma la capacità del conduttore di adattarsi: La Corrida cresce rispetto all’esordio. Raduna 1.060.000 spettatori (5.8%), dalle 21:35 alle 23:18 e 766.000 spettatori (7.7%) con la seconda parte.

Le decisioni strategiche e i cambiamenti di palinsesto

Warner Bros Discovery ha mostrato flessibilità nel rivedere la strategia. Il 20 novembre è arrivata la conferma della pausa anticipata di Chissà chi è, che si fermerà nelle settimane delle festività natalizie sin dal 21 dicembre.

La decisione di spostare il programma rappresenta un tentativo intelligente di ottimizzazione: Chissa chi è tornerà, da gennaio 2025, con un importante cambiamento. Dall’access prime time (20.30-21.30) si sposterà subito dopo alla prima serata (prime time).

L’approccio economico e la sostenibilità del progetto

Le considerazioni economiche fanno parte della normale gestione televisiva. A portare verso la chiusura di “Chissà chi è” è stata la valutazione sul rapporto tra ascolti Tv e i rilevanti costi di produzione, dati soprattutto dal numero di persone coinvolte.

Questa valutazione riflette la necessità di bilanciare investimenti e risultati, tipica del settore televisivo contemporaneo, indipendentemente dal valore professionale del conduttore.

Il successo parallelo della Rai: una vittoria di sistema

Parallelamente, la Rai ha dimostrato la solidità del suo sistema. ad oggi la scommessa dei dirigenti Rai sembra essere stata vinta: risparmi di denaro per avere più ascolti, ergo maggiori incassi.

Il successo di Stefano De Martino con “Affari Tuoi” conferma come la forza di un format dipenda da molteplici fattori: rete di trasmissione, orario, pubblico di riferimento e contesto competitivo.

Prospettive future e lezioni apprese

L’esperienza di Amadeus sul Nove non va letta come un fallimento personale ma come un caso di studio sulle dinamiche del mercato televisivo italiano. Nonostante i numeri sotto le aspettative l’azienda è soddisfatta del lavoro di Amadeus, come dichiarato dai vertici Warner Bros Discovery.

Le sfide affrontate includono:

Adattamento a un pubblico diverso rispetto alle reti generaliste Gestione delle aspettative in un contesto di mercato differente Ottimizzazione dei costi di produzione per la sostenibilità del progetto Sperimentazione di nuove fasce orarie e format Costruzione graduale di un’audience su una rete in crescita

Conclusioni: un percorso di crescita reciproca

L’avventura di Amadeus sul Nove rappresenta un’esperienza significativa nel panorama televisivo italiano contemporaneo. Il conduttore ha affrontato con professionalità e pragmatismo le sfide di un contesto completamente nuovo, mostrando capacità di adattamento e voglia di sperimentare.

Il caso evidenzia come il successo televisivo dipenda da un ecosistema complesso di fattori che vanno oltre la qualità della conduzione: tipologia di rete, abitudini del pubblico, contesto competitivo e sostenibilità economica. Per Amadeus, questa esperienza rappresenta un’opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante e ambizioso come quello del gruppo Discovery, dove ha l’opportunità di contribuire alla crescita di una rete in evoluzione.

La collaborazione tra un professionista di comprovata esperienza e una realtà editoriale in espansione può generare, nel tempo, risultati interessanti e innovativi per il panorama televisivo italiano.