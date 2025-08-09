Alfa Romeo 6C: nuove indiscrezioni sulla prossima supercar

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova Alfa Romeo 6C. Rappresenterà l’ennesima supercar della Casa del Biscione, prodotta come versione speciale in serie limitata sotto la supervisione dell’atelier interno La Bottega.
Esteticamente, la prossima Alfa Romeo 6C dovrebbe rappresentare il modello ‘alter ego’ della supercar Maserati Granturismo, con cui condividerà non solo la carrozzeria coupé ma anche l’assemblaggio presso l’impianto italiano di Modena.
Inoltre, la futura Alfa Romeo 6C potrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 3.0 V6 biturbo da almeno 650 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce. Perciò, la produzione numerata ammonterà a circa 500 esemplari. Infine, non è esclusa la successiva variante cabriolet, gemella della Maserati GranCabrio.