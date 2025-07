Wesley alla Roma: tutte le novità sui giallorossi nell’era Gasperini

Il calciomercato della Roma sta vivendo momenti di grande fermento con Wesley sempre più vicino ai giallorossi. L’esterno brasiliano del Flamengo rappresenta uno degli obiettivi principali di Gian Piero Gasperini per la nuova stagione, in un mercato che ha già visto l’arrivo di importanti rinforzi.

Wesley: da parcheggiatore al sogno Roma

La storia incredibile del talento brasiliano

Wesley França dos Santos, questo il nome completo dell’esterno brasiliano classe 2003, ha una storia che sa di favola moderna. Fino a quattro anni fa svolgeva la mansione di parcheggiatore per sostentare la famiglia, nel ristorante dove lavorava la madre.

Di giorno si allenava per coltivare il sogno di diventare calciatore, la sera lavorava per mantenersi. La svolta è arrivata grazie a un video pubblicato su YouTube, consigliato da un amico di famiglia, che ha attirato l’attenzione di un osservatore del Flamengo.

Le caratteristiche tecniche

Wesley è un esterno destro brasiliano che in patria gioca prevalentemente da terzino, ma può adattarsi anche come esterno a tutta fascia, ruolo in cui lo vede Gasperini nella Roma. Nell’ultima stagione ha collezionato:

23 presenze in tutte le competizioni

in tutte le competizioni 1 gol e 2 assist

e Status di giocatore già in orbita nazionale brasiliana

In Brasile è considerato uno dei talenti più pregiati della nuova generazione e sembra ormai prossimo al passaggio in Europa.

La trattativa con il Flamengo

Le cifre dell’operazione

Il Flamengo chiede per Wesley circa 20-25 milioni di euro, fra parte fissa e bonus. La Roma ha già presentato offerte concrete, con l’ultima proposta che supera i 25 milioni di euro.

I dettagli della negoziazione

C’è il sì del giocatore che ha già parlato anche con il neoallenatore Gasperini. Il brasiliano ha rifiutato altre offerte pur di andare a giocare nella capitale italiana, spinto dal sogno di vestire la maglia giallorossa dell’idolo Cafu.

Le parti sono in contatto costante per limare gli ultimi dettagli dell’accordo. I brasiliani hanno ormai accettato l’offerta dei capitolini ma prima di dare l’ok alla chiusura vogliono trovare un sostituto.

Gli altri colpi della Roma

El Aynaoui: il primo rinforzo ufficiale

Neil El Aynaoui è diventato il primo acquisto ufficiale dell’era Gasperini. Il centrocampista franco-marocchino classe 2001 è arrivato dal Lens per 23 milioni di euro più 2 di bonus, firmando un contratto quinquennale fino al 2030.

Caratteristiche del giocatore:

Altezza : 1,85 metri per 78 kg

: 1,85 metri per 78 kg Ruolo : Centrocampista centrale con ottime doti tecniche

: Centrocampista centrale con ottime doti tecniche Prestazioni: 8 gol in campionato con il Lens nella scorsa stagione

Ferguson: il colpo in attacco

Evan Ferguson, centravanti del Brighton e della Nazionale Irlandese, arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. L’attaccante irlandese classe 2004 ha totalizzato 80 presenze, 17 gol e 6 assist con la maglia del Brighton dal 2022.

I prossimi obiettivi

Ghilardi per la difesa

La Roma ha presentato un’offerta più alta al Verona per Daniele Ghilardi rispetto al Real Betis (intorno ai 10 milioni di euro). Il difensore classe 2002 rappresenta una priorità per rinforzare il reparto arretrato.

La rivoluzione sulle fasce

Gasperini sta pianificando un importante restyling delle fasce giallorosse. Tra le cessioni già ufficializzate:

Dahl ceduto al Benfica per 9 milioni più 2 di bonus

ceduto al Benfica per 9 milioni più 2 di bonus Zalewski trasferito all’Inter

trasferito all’Inter Angelino verso l’Arabia Saudita con un ingaggio da 10 milioni a stagione

Le dichiarazioni di Gasperini

L’allarme del tecnico

“Siamo un po’ in ritardo – ha ammesso Gasperini – ci sono state vicissitudini, ma ora dobbiamo correre perché il campionato inizia tra un mese”. Il tecnico ha manifestato preoccupazione per i ritardi nel mercato, chiedendo un’accelerazione immediata.

“Sono preoccupato, adesso si tratta di accelerare”, ha dichiarato dopo l’amichevole vinta 14-0 contro il Trastevere.

Le richieste specifiche

Gasperini ha chiesto alla dirigenza almeno sette rinforzi, di cui quattro destinati a essere titolari. La sua lista comprende:

Un difensore centrale (Ghilardi)

(Ghilardi) Un trequartista mancino

Il vice di Angelino

Un centrocampista fisico e dinamico

Il futuro della Roma

Le ambizioni europee

La Roma di Gasperini punta alla qualificazione in Champions League. Il tecnico bergamasco porta con sé l’esperienza maturata all’Atalanta, dove ha trasformato la squadra in una realtà europea di primo piano.

Il progetto tecnico

Il sistema di gioco di Gasperini richiede esterni di qualità e fisicità, caratteristiche che Wesley possiede. L’esterno brasiliano si inserisce perfettamente nel 3-4-3 o nel 3-5-2 del tecnico, garantendo spinta offensiva e copertura difensiva.

La situazione Dybala

Un’altra questione importante riguarda Paulo Dybala. Gasperini vorrà valutarlo e solo dopo decidere cosa fare. L’argentino non ha più la gamba di un tempo ma la sua qualità non è in discussione.

Il tecnico potrebbe cucirgli un ruolo alla Ilicic, sfruttando la sua creatività in posizione più arretrata.

Le cessioni necessarie

Fair play finanziario

La Roma ha dovuto sistemare i conti con la UEFA per rispettare il fair play finanziario. È stato formalizzato il passaggio di Tammy Abraham al Besiktas per 2 milioni per il prestito, 13 di obbligo con un risparmio dell’ingaggio importante per due anni.

Altri addii programmati

Sono in uscita anche:

Saelemaekers : ritornerà al Milan al termine del prestito

: ritornerà al Milan al termine del prestito Saud Abdulhamid : interessano club francesi

: interessano club francesi Hermoso: futuro da definire

Conclusioni

Il mercato della Roma sta finalmente decollando con Wesley sempre più vicino ai giallorossi. Dopo El Aynaoui e Ferguson, l’esterno brasiliano rappresenterebbe il terzo tassello importante del puzzle Gasperini.

Nella notte italiana, Wesley è rimasto tutto il tempo in panchina nella partita più importante per i tifosi del Flamengo: il derby contro il Fluminense, segno che la trattativa con la Roma è in fase avanzata.

L’operazione dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, permettendo a Gasperini di avere finalmente a disposizione l’esterno tanto desiderato. Con Wesley, Ferguson, El Aynaoui e probabilmente Ghilardi, la Roma si sta costruendo una rosa competitiva per puntare ai massimi obiettivi nella stagione 2025/2026.

Il sogno Champions League passa anche dalle scelte di mercato, e Wesley potrebbe essere il tassello giusto per completare il mosaico giallorosso nell’era Gasperini.