Wesley in viaggio verso Roma: tutti i dettagli del trasferimento

Il calciomercato della Roma entra nella fase decisiva con l’arrivo imminente di Wesley França, il terzino brasiliano del Flamengo che rappresenta uno dei colpi più importanti dell’era Gasperini. Dopo settimane di trattative serrate, il giovane talento classe 2003 è pronto a sbarcare nella Capitale per iniziare la sua avventura in giallorosso. Ecco tutti i dettagli del trasferimento e le ultime novità sul mercato romanista.

Wesley: è tutto fatto, arrivo previsto oggi

Scambio di documenti completato nella notte

È tutto fatto per l’approdo di Wesley in Serie A. L’esterno brasiliano infatti è in procinto di trasferirsi in Italia per vestire la maglia della Roma. Nella notte è arrivata la fumata bianca definitiva con l’avvio dello scambio di documenti tra il club giallorosso e il Flamengo.

I dettagli dell’operazione:

Cifra totale : 25 milioni di euro più 5 di bonus

: 25 milioni di euro più 5 di bonus Contratto : Quinquennale fino al 2030

: Quinquennale fino al 2030 Arrivo: Previsto per sabato 26 luglio alle ore 6:30 all’aeroporto di Fiumicino

L’itinerario del viaggio

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’itinerario pensato prevede la partenza del brasiliano alle ore 19 (orario di Rio), quindi intorno alla mezzanotte italiana. L’arrivo dovrebbe, allora, avvenire verso le 6:30 del mattino all’aeroporto di Fiumicino.

Il giocatore attende il programma che gli invierà il club giallorosso con la partenza che è prevista per la giornata di sabato 26 luglio.

Il nodo Emerson Royal: la chiave dello sblocco

Il sostituto che libera Wesley

Il trasferimento di Wesley è stato vincolato per settimane all’arrivo del suo sostituto al Flamengo. Il club brasiliano attendeva solo di trovare il sostituto, individuato in Emerson Royal del Milan che a breve svolgerà le visite mediche.

L’operazione Emerson Royal:

Dal Milan al Flamengo per 9 milioni di euro

Arrivo in Brasile previsto per le visite mediche

Solo dopo la sua firma Wesley potrà partire per Roma

Il Flamengo darà l’ok per la partenza solo dopo la firma di Emerson Royal, come confermato dal direttore del club brasiliano Carlos Boto.

Chi è Wesley França: dalla povertà al sogno giallorosso

Una storia che sa di favola moderna

Wesley França dos Santos, questo il nome completo dell’esterno brasiliano classe 2003, ha una storia che sa di favola moderna. Fino a quattro anni fa svolgeva la mansione di parcheggiatore per sostentare la famiglia, nel ristorante dove lavorava la madre.

Il percorso verso il successo:

Di giorno si allenava per coltivare il sogno di diventare calciatore

La sera lavorava come parcheggiatore per mantenersi

La svolta grazie a un video pubblicato su YouTube

Scoperto da un osservatore del Flamengo

Le caratteristiche tecniche

Wesley è un esterno destro brasiliano che in patria gioca prevalentemente da terzino, ma può adattarsi anche come esterno a tutta fascia, ruolo in cui lo vede Gasperini nella Roma.

I numeri al Flamengo:

152 presenze totali

6 gol segnati

7 assist forniti

Arrivato su segnalazione dell’ex Real Madrid Savio

Le qualità principali:

Velocità : Esterno esplosivo e dinamico

: Esterno esplosivo e dinamico Tecnica : Buone capacità nel cross e nell’uno contro uno

: Buone capacità nel cross e nell’uno contro uno Fisicità : In grado di coprire tutta la fascia

: In grado di coprire tutta la fascia Personalità: Ha dimostrato carattere anche nei momenti difficili

Il ruolo tattico nel sistema Gasperini

Gian Piero Gasperini – LiveMedia/Luca Rossini

L’esterno perfetto per il “Gasp”

Wesley rappresenta un profilo perfetto per il progetto targato Gasperini: giovane, esplosivo, offensivo, capace di coprire tutta la fascia destra con corsa, tecnica e personalità.

Nel sistema tattico di Gasperini:

Modulo : 3-4-2-1 o 3-4-3

: 3-4-2-1 o 3-4-3 Ruolo : Esterno destro a tutta fascia

: Esterno destro a tutta fascia Compiti : Spinta offensiva e copertura difensiva

: Spinta offensiva e copertura difensiva Alternative: Può giocare anche da terzino in una difesa a quattro

Il precedente all’Atalanta

L’allenatore già dai tempi dell’Atalanta aveva seguito Wesley (doveva essere l’alternativa a Zappacosta, ma poi l’acquisto sfumò e il club virò su Bellanova e Cuadrado) e lo aveva richiesto espressamente in questo calciomercato.

Gli altri acquisti dell’era Gasperini

Neil El Aynaoui: il primo colpo

Neil El Aynaoui è diventato il primo acquisto ufficiale dell’era Gasperini. Il centrocampista franco-marocchino classe 2001 è arrivato dal Lens per 23 milioni di euro più 2 di bonus, firmando un contratto quinquennale fino al 2030.

Le caratteristiche di El Aynaoui:

Regista moderno tra geometrie e inserimenti

Ottima visione di gioco e capacità di dettare i tempi

Fisicità importante per il centrocampo giallorosso

Evan Ferguson: il bomber irlandese

Evan Ferguson (Depositphotos)

Evan Ferguson, centravanti del Brighton e della Nazionale Irlandese, arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. L’attaccante irlandese classe 2004 ha già dimostrato il suo valore nella goleada contro l’UniPomezia.

Il debutto da sogno:

4 gol nella vittoria per 9-0 contro l’UniPomezia

nella vittoria per 9-0 contro l’UniPomezia Primo irlandese nella storia della Roma

Ha scelto la maglia numero 11

I numeri al Brighton:

80 presenze dal 2022

17 gol realizzati

6 assist forniti

Daniele Ghilardi: il prossimo arrivo

L’operazione con il Verona

Quasi fatta anche per Ghilardi: il Verona ha trovato il sostituto in Unai Núñez e l’intesa con la Roma è praticamente raggiunta. L’accordo con il Verona è definito nelle linee generali, resta solo da limare qualche dettaglio sui bonus.

I dettagli dell’operazione:

Cifra : Circa 12 milioni di euro

: Circa 12 milioni di euro Destinazione Fiorentina : Metà della cifra andrà alla Fiorentina (50% sulla futura rivendita)

: Metà della cifra andrà alla Fiorentina (50% sulla futura rivendita) Arrivo : Previsto nel weekend

: Previsto nel weekend Contratto: Quinquennale con la Roma

Il profilo del difensore

Il difensore classe 2002 rappresenta una priorità per rinforzare il reparto arretrato. Ghilardi è individuato come profilo ideale per completare la retroguardia di Gasperini.

Le cessioni: spazio ai nuovi acquisti

Saud Abdulhamid verso il Tolosa

A lasciare Trigoria sarà Saud Abdulhamid. Dopo appena una stagione in giallorosso, il terzino saudita è vicino all’addio, precisamente al Tolosa in prestito.

L’operazione è in dirittura d’arrivo e si attende solo l’ufficialità per sancire la separazione. La partenza di Abdulhamid libera uno slot tra gli esterni e certifica una direzione chiara da parte della Roma.

Altri movimenti in uscita

La Roma continua a lavorare anche sulle cessioni per finanziare il mercato in entrata:

Gollini : Trattativa saltata con la Cremonese per mancato accordo economico

: Trattativa saltata con la Cremonese per mancato accordo economico El Shaarawy : Interesse del Trabzonspor

: Interesse del Trabzonspor Pellegrini: Futuro incerto, interesse di Napoli e Inter

I prossimi obiettivi di mercato

Igor Paixao: l’esterno d’attacco

Massara continua a monitorare anche il profilo di Igor Paixao del Feyenoord, per completare il reparto offensivo. Il brasiliano è valutato non meno di 30 milioni di euro dai biancorossi.

Altri nomi sul taccuino

La Roma tiene d’occhio diversi profili per completare la rosa:

Antonio Nusa : Gasperini vuole il suo nuovo Lookman

: Gasperini vuole il suo nuovo Lookman Fabio Silva : Attaccante portoghese del Wolverhampton

: Attaccante portoghese del Wolverhampton Marc Bernal : Talento del Barcellona classe 2007

: Talento del Barcellona classe 2007 Deossa: Centrocampista del Monterrey

L’impatto economico dell’operazione

Un investimento importante

La Roma ha deciso di investire su Wesley in maniera decisa, bruciando la concorrenza di altri club europei e trovando l’intesa con il Flamengo sulla base di 25 milioni di euro più bonus.

Il budget complessivo:

Wesley : 30 milioni (25+5 bonus)

: 30 milioni (25+5 bonus) El Aynaoui : 25 milioni (23+2 bonus)

: 25 milioni (23+2 bonus) Ferguson : 40 milioni (diritto di riscatto)

: 40 milioni (diritto di riscatto) Ghilardi: 12 milioni circa

La strategia dei Friedkin

I proprietari americani stanno dimostrando ambizione nel mercato, supportando le richieste di Gasperini per costruire una squadra competitiva per Champions League ed Europa League.

Le prime impressioni dal campo

Il test contro l’UniPomezia

La Roma ha strapazzato l’UniPomezia 9-0 nella seconda amichevole estiva. Mattatore della giornata è stato Evan Ferguson, che ha segnato quattro reti, tre delle quali nei primi 30 minuti, alla sua prima da titolare con la maglia giallorossa.

I marcatori:

Ferguson (4 gol)

Dybala, Baldanzi, Celik, El Aynaoui e Arena (1 gol ciascuno)

L’entusiasmo di Gasperini

Il tecnico bergamasco ha espresso soddisfazione per i progressi della squadra, ma ha chiesto ulteriori rinforzi per completare la rosa secondo le sue esigenze tattiche.

Il saluto di Wesley al Flamengo

Il messaggio d’addio sui social

Wesley ha voluto salutare il Flamengo e i suoi tifosi con un toccante video pubblicato su Instagram, nel quale ha espresso tutta la sua gratitudine verso il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico.

Il suo parrucchiere brasiliano lo ha salutato con una foto in cui si legge: “Ciao ciao fratello”, il tutto accompagnato da due cuori giallorossi, confermando ulteriormente l’imminente trasferimento.

Le aspettative per la stagione

Gli obiettivi della Roma

Con Wesley, Ferguson, El Aynaoui e probabilmente Ghilardi, la Roma si sta costruendo una rosa competitiva per puntare ai massimi obiettivi nella stagione 2025/2026.

I traguardi stagionali:

Champions League : Ritorno nella massima competizione europea

: Ritorno nella massima competizione europea Europa League : Obiettivo finale

: Obiettivo finale Campionato : Lotta per i primi quattro posti

: Lotta per i primi quattro posti Coppa Italia: Tentativo di conquista del trofeo

Il progetto giovani

La strategia di Gasperini e Massara punta su giovani di prospettiva:

Wesley : 22 anni (classe 2003)

: 22 anni (classe 2003) Ferguson : 21 anni (classe 2004)

: 21 anni (classe 2004) El Aynaoui : 24 anni (classe 2001)

: 24 anni (classe 2001) Ghilardi: 23 anni (classe 2002)

Le prossime amichevoli

Kaiserslautern: il primo test internazionale

Domani la Roma affronterà il Kaiserslautern nella prima amichevole internazionale della stagione. Ferguson è candidato alla titolarità per continuare a impressionare Gasperini.

Il calendario della preparazione

La Roma proseguirà la preparazione con altre amichevoli internazionali per testare i nuovi acquisti e rodare i meccanismi tattici di Gasperini.

Conclusioni: una Roma sempre più brasiliana

L’arrivo di Wesley riporta il profumo del Brasile sulla fascia destra giallorossa, dopo gli anni di Cafu, Maicon, Mancini e Taddei. Il giovane terzino rappresenta un investimento importante per il futuro, con caratteristiche perfette per il gioco di Gasperini.

La dirigenza giallorossa ha dimostrato ambizione e velocità nelle trattative, riuscendo a battere la concorrenza per un talento che molti club europei seguivano da tempo. Con l’arrivo di Wesley, la Roma completa un mercato di altissimo livello che promette di riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Wesley, con il suo bagaglio di velocità, tecnica e grinta, è il primo tassello di un nuovo corso sulle fasce. E la rivoluzione, a Trigoria, è appena iniziata. Dopo un lungo corteggiamento, Gasperini avrà dunque il suo esterno destro, pronto a fare la differenza nella nuova Roma che punta in alto.

Il sogno Champions League passa anche dalle scelte di mercato, e Wesley potrebbe essere il tassello giusto per completare il mosaico giallorosso nell’era Gasperini.