Da sabato 19 luglio alle 12.00 su Rai 1 parte “Vista mare”, il nuovo programma condotto da Federico Quaranta, che guiderà il pubblico lungo la fascia costiera italiana e nei borghi più autentici del Bel Paese. Un viaggio tra bellezza, memoria e identità, pensato per raccontare un’Italia meno scontata e più profonda, fatta di storie, tradizioni e paesaggi.

La serie sarà composta da dieci puntate, ognuna dedicata a una specifica area geografica, per esplorare la varietà del nostro territorio. Si andrà dai piccoli borghi che hanno conservato la propria anima ai luoghi più noti e celebrati, passando per paesaggi naturali, porti, coste, sentieri e comunità locali.

Al centro del racconto c’è il valore del patrimonio storico, sociale e ambientale italiano. Ma anche il suo potenziale turistico, visto in chiave moderna, sostenibile e consapevole. “Vista mare” propone un nuovo modo di osservare e vivere il territorio, dove natura, storia, cultura ed enogastronomia si fondono per costruire un’esperienza autentica.

Federico Quaranta, già noto al pubblico per il suo stile narrativo coinvolgente e il suo legame con le tradizioni locali, accompagnerà lo spettatore in questo cammino con lo sguardo curioso del viaggiatore e l’attenzione di chi vuole ascoltare e valorizzare le storie di chi quei luoghi li vive ogni giorno.

Ogni puntata sarà un percorso emozionale e culturale, in cui verranno raccontati:

usi e costumi locali , ancora vivi grazie alla memoria collettiva

“Vista mare” intende mettere in luce la ricchezza delle realtà locali, non solo come mete turistiche, ma come custodi di identità e tradizione. Saranno protagonisti artigiani, agricoltori, pescatori, anziani del luogo e giovani che scelgono di restare o tornare per costruire futuro.

Tra i temi toccati anche le sfide del turismo del domani: dalla tutela dell’ambiente alla gestione dei flussi, dall’accoglienza alla digitalizzazione, sempre con un occhio al benessere delle comunità locali e alla valorizzazione dei beni comuni.

Il racconto sarà accompagnato da immagini suggestive, riprese aeree e visuali immersive, pensate per restituire la grande bellezza del nostro patrimonio costiero e culturale. Un’occasione per conoscere meglio l’Italia, riscoprirla e, perché no, amarla ancora di più.