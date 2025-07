VIP e celebrities nati il 25 luglio: stelle del Leone che hanno fatto la storia

Il 25 luglio è una data molto speciale nel calendario delle celebrità, avendo dato i natali a numerose personalità di spicco del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della letteratura e dello sport. Tutti nati sotto il segno del Leone, questi VIP condividono le caratteristiche tipiche di questo segno zodiacale: carisma, creatività e una forte personalità che li ha portati al successo.

I grandi nomi del cinema e della televisione italiana

Francesca Chillemi (1985)

Una delle celebrità italiane più note nate il 25 luglio è Francesca Chillemi, nata nel 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. La sua carriera è iniziata quando aveva solo 18 anni con la vittoria del titolo di Miss Italia nel 2003, un trampolino di lancio che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo.

La carriera di Francesca Chillemi:

2004: Debutto televisivo nella serie “Un medico in famiglia”

2007-2008: Protagonista nella serie “Carabinieri” nel ruolo del carabiniere Laura Flestero

2009: Debutto cinematografico in “Cado dalle nubi” di Gennaro Nunziante

2008: Premio Margutta come Miglior attrice di fiction

Paolo Kessisoglu (1969)

Paolo Kessisoglu, nato a Genova il 25 luglio 1969, è uno dei volti più amati della comicità italiana. Conosciuto per il celebre duo “Luca e Paolo” formato insieme a Luca Bizzarri, Kessisoglu ha radici armene molto interessanti.

Curiosità sulla famiglia di Paolo Kessisoglu:

Il nonno paterno era un profugo armeno di Smirne

Il cognome originario era Keshishian, poi diventato Kessisoglu

La famiglia sfuggì al genocidio armeno durante la Prima Guerra Mondiale

I successi del duo Luca e Paolo:

Conduttori storici de “Le Iene” per otto stagioni

Protagonisti della sitcom “Camera Café” (Paolo Bitta)

Conduttori del Festival di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi

Film di successo: “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio”

Sabina Guzzanti (1963)

Sabina Guzzanti, nata a Roma il 25 luglio 1963, è una delle stelle più brillanti della satira italiana. Diplomata presso l’Accademia di Arte Drammatica, è figlia d’arte e ha costruito la sua carriera sulla comicità intelligente e la critica sociale.

I protagonisti del giornalismo italiano

Gigi Marzullo (1953)

Luigi “Gigi” Marzullo, nato ad Avellino il 25 luglio 1953, è uno dei giornalisti più riconoscibili della televisione italiana. La sua carriera ha una particolarità interessante: prima di diventare giornalista, si è laureato in medicina e chirurgia a Pisa.

La carriera di Gigi Marzullo:

Dal 1994 conduce “Sottovoce” su Rai 1 (dalle domenica al venerdì in seconda serata)

Ha iniziato come praticante giornalista al “Il Mattino” di Napoli

È famoso per le sue interviste notturne con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura

Franco Bechis (1962)

Franco Bechis, nato a Torino il 25 luglio 1962, è un giornalista italiano molto noto per i suoi interventi nei programmi di approfondimento politico e per le sue posizioni spesso controcorrente.

Le star internazionali

Matt LeBlanc (1967)

Matt LeBlanc, nato a Newton (Massachusetts) il 25 luglio 1967, è probabilmente la celebrità internazionale più famosa nata in questa data. L’attore americano ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo interpretando Joey Tribbiani nella serie televisiva “Friends”.

Il successo di Matt LeBlanc:

Joey Tribbiani in “Friends” (1994-2004)

Protagonista dello spin-off “Joey” (2004-2006)

Serie “Episodes” dove interpreta una versione di sé stesso

Ha vinto un Golden Globe per “Episodes”

Kelly Lang (1961)

Katherine Kelly Lang, nata a Hollywood il 25 luglio 1961, è diventata un volto familiare nelle case italiane grazie al suo ruolo di Brooke Logan nella soap opera “Beautiful”, che va in onda dal 1987.

Curiosità su Kelly Lang:

Il padre Keith era un ex campione olimpico di sci

La madre Judith era un’attrice

Il nonno Charles Lang era un famoso direttore della fotografia

Le leggende della letteratura

Elias Canetti (1905-1994)

Elias Canetti, nato il 25 luglio 1905 a Ruscuk (Bulgaria), è stato uno scrittore e saggista di origine bulgara naturalizzato britannico. È considerato uno dei grandi autori del XX secolo.

I riconoscimenti di Elias Canetti:

Premio Nobel per la Letteratura nel 1981

Autore di capolavori come “Auto da fé” e “Massa e potere”

Ultimo esponente della cultura mitteleuropea

Le eccellenze sportive italiane

Filippo Ganna (1996)

Filippo Ganna, nato a Verbania il 25 luglio 1996, è uno dei ciclisti italiani più forti della sua generazione, specialista sia su strada che su pista.

I successi di Filippo Ganna:

Campione del mondo a cronometro (2020, 2021)

Recordman dell’ora (55,548 km nel 2022)

Vincitore di tappe al Giro d’Italia

Gareth Thomas (1974)

Gareth Thomas, nato a Bridgend (Galles) il 25 luglio 1974, è stato uno dei rugbisti più forti della sua generazione e un pioniere per i diritti LGBT+ nello sport.

Personaggi storici e religiosi

San Giuseppe Moscati (1880-1927)

Giuseppe Moscati, nato a Benevento il 25 luglio 1880, è stato un medico, ricercatore e docente universitario italiano, proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II. È il patrono dei medici e degli universitari.

Le caratteristiche del segno del Leone

Tutti questi personaggi condividono il segno zodiacale del Leone (che inizia proprio il 25 luglio), caratterizzato da:

Carisma naturale e capacità di leadership

e capacità di leadership Creatività e talento artistico

e talento artistico Forte personalità e determinazione

e determinazione Generosità e calore umano

e calore umano Ambizione e desiderio di successo

Altri VIP nati il 25 luglio

Nel mondo dello sport:

Wladimir Belli (ciclista italiano)

Annarita Sidoti (marciatrice italiana)

Nel mondo del web:

Alex Casas (TikToker messicano, 1998)

Vari influencer e content creator

Curiosità astrologiche

Il 25 luglio segna l’inizio ufficiale del segno del Leone, che si estende fino al 22 agosto. Le persone nate in questa data spesso mostrano le caratteristiche più pure del segno:

Leadership naturale : Molti dei VIP nati il 25 luglio hanno ruoli di primo piano

: Molti dei VIP nati il 25 luglio hanno ruoli di primo piano Creatività esplosiva : Dalla comicità alla recitazione, dall’arte alla letteratura

: Dalla comicità alla recitazione, dall’arte alla letteratura Magnetismo personale: Capacità di attrarre e conquistare il pubblico

L’eredità dei nati il 25 luglio

Questi personaggi hanno lasciato un segno indelebile nei loro rispettivi campi:

Nel cinema e TV : Da “Friends” a “Camera Café”, hanno fatto ridere e sognare milioni di persone

: Da “Friends” a “Camera Café”, hanno fatto ridere e sognare milioni di persone Nel giornalismo : Hanno informato e intrattenuto con professionalità e stile unico

: Hanno informato e intrattenuto con professionalità e stile unico Nella letteratura : Hanno arricchito il patrimonio culturale mondiale

: Hanno arricchito il patrimonio culturale mondiale Nello sport: Hanno portato l’Italia e i loro paesi ai vertici mondiali

Il 25 luglio si conferma come una data davvero speciale, che ha regalato al mondo personalità straordinarie capaci di eccellere in diversi ambiti, dalla commedia alla letteratura, dallo sport al giornalismo. Il Leone che è in loro li ha guidati verso il successo e la gloria, lasciando un’eredità duratura per le generazioni future.