Vibe coding: cos’è e come rivoluziona la programmazione con l’AI

Il mondo dello sviluppo software sta vivendo una trasformazione epocale. Il vibe coding è un approccio emergente alla programmazione che nasce nel contesto dell’intelligenza artificiale generativa, rivoluzionando il modo in cui pensiamo alla creazione di software.

Cos’è il vibe coding

Il Vibe Coding è un nuovo paradigma di programmazione basato sull’uso di modelli di intelligenza artificiale per generare codice a partire da semplici descrizioni testuali. Il termine, introdotto da Andrej Karpathy nel febbraio del 2025, rappresenta una filosofia completamente nuova dello sviluppo software.

La definizione originale di Karpathy descrive il vibe coding come un approccio dove “ti abbandoni completamente alle vibrazioni, abbracci l’esponenziale e ti dimentichi che il codice esiste”. Non si tratta semplicemente di programmazione assistita dall’AI, ma di una metodologia specifica che delega completamente la comprensione del codice ai modelli linguistici.

Come funziona il processo

Il funzionamento del vibe coding si articola in tre fasi principali:

Input in linguaggio naturale : Lo sviluppatore descrive quello che vuole ottenere usando parole semplici

: Lo sviluppatore descrive quello che vuole ottenere usando parole semplici Generazione automatica : L’AI interpreta la richiesta e produce codice funzionante

: L’AI interpreta la richiesta e produce codice funzionante Iterazione rapida: Se ci sono errori, si copiano i messaggi di errore nell’AI per ottenere correzioni

L’idea di fondo è semplice: invece di scrivere codice riga per riga, lo sviluppatore (o chi ha un’idea progettuale) interagisce con un modello di AI attraverso il linguaggio naturale, spiegando cosa vuole ottenere.

Differenze con la programmazione tradizionale

Programmazione classica vs vibe coding

La programmazione tradizionale richiede:

Conoscenza approfondita della sintassi

Comprensione delle strutture dati

Debugging manuale

Scrittura riga per riga del codice

Il vibe coding, invece, si basa su:

Descrizioni conversazionali del problema

del problema Delega totale alla generazione automatica

alla generazione automatica Accettazione diretta del codice prodotto

del codice prodotto Risoluzione rapida degli errori tramite prompt

È un po’ come quando siamo passati dall’aprire pagine web a “surfare” internet, rappresentando un cambio di paradigma nella filosofia dello sviluppo.

Vantaggi del vibe coding

Accessibilità democratica

Il principale vantaggio è la democratizzazione della programmazione. Analogamente a ciò che accade con il low code e il no code, il vibe coding riduce la barriera all’entrata per lo sviluppo di software.

Benefici chiave:

Velocità di sviluppo : Prototipazione rapida di idee

: Prototipazione rapida di idee Accessibilità : Anche i non programmatori possono creare software

: Anche i non programmatori possono creare software Riduzione dei tempi : La generazione di codice basata sull’AI può ridurre significativamente i tempi necessari per prototipi, minimum viable product (MVP) o proof of concept

: La generazione di codice basata sull’AI può ridurre significativamente i tempi necessari per prototipi, minimum viable product (MVP) o proof of concept Sperimentazione: Possibilità di esplorare nuovi framework senza conoscerli approfonditamente

Valore educativo

Dal punto di vista tecnico, il vibe coding ha anche un valore educativo significativo. Riduce la barriera d’ingresso alla programmazione, permette a sviluppatori esperti di esplorare rapidamente le potenzialità (e i limiti) degli LLM.

I migliori strumenti per il vibe coding

Piattaforme conversazionali

Le interfacce linguistiche standard rappresentano il punto di partenza:

ChatGPT : Ottimo per generazione di codice base

: Ottimo per generazione di codice base Claude : Eccellente per progetti complessi

: Eccellente per progetti complessi Gemini: Integrazione efficace con ecosistema Google

Strumenti specializzati

GitHub Copilot: Fornisce suggerimenti di codice in base a descrizioni testuali e si integra perfettamente negli IDE tradizionali. Utilizza il modello Codex, una versione ottimizzata dei modelli OpenAI pensata specificamente per la programmazione.

Cursor: Un IDE rivoluzionario che rappresenta l’avanguardia del vibe coding. Cursor trasforma completamente l’esperienza di sviluppo permettendo agli sviluppatori di programmare tramite conversazioni naturali. Con funzionalità avanzate di pair programming AI, permette di modificare intere sezioni di codice semplicemente descrivendo le modifiche desiderate. La piattaforma è così innovativa che Anysphere, l’azienda che lo sviluppa, sta negoziando investimenti per una valutazione di 10 miliardi di dollari.

Replit Agent: L’IDE basato su cloud di Replit ridefinisce la programmazione collaborativa con editing multi-utente in tempo reale e configurazione istantanea dell’ambiente. Il suo spazio di lavoro personalizzabile offre assistenza AI integrata (Ghostwriter), container persistenti e funzionalità di deployment fluide. Gli sviluppatori possono programmare in oltre 50 linguaggi senza configurazioni locali. Con soluzioni di hosting e database integrate, Replit elimina i problemi infrastrutturali per i progetti full-stack.

Lovable.dev: Emerge come il co-ingegnere AI per lo sviluppo rapido di applicazioni, trasformando i prompt in linguaggio naturale in codebase React/TypeScript complete. Questa piattaforma si distingue per la capacità di generare applicazioni web funzionanti partendo da descrizioni semplici, rendendo lo sviluppo accessibile anche a chi non ha esperienza con questi framework specifici.

Strumenti enterprise e professionali

Gemini Code Assist: L’assistente di programmazione di Google, progettato per aiutare gli sviluppatori a scrivere codice in modo più efficiente all’interno del loro ambiente di sviluppo integrato (IDE). Supporta il flusso di lavoro di vibe coding grazie alla sua comprensione avanzata dei prompt in linguaggio naturale.

Amazon CodeWhisperer: La soluzione AI di Amazon per la generazione di codice, ottimizzata per l’ecosistema AWS e particolarmente efficace per lo sviluppo cloud-native.

Limitazioni e considerazioni critiche

Rischi del vibe coding

Nonostante i vantaggi, esistono criticità importanti da considerare:

Problemi tecnici:

I modelli di AI a volte possono “avere allucinazioni”, ovvero generare codice che sembra plausibile ma che in realtà contiene difetti, inefficienze o errori logici

Difficoltà nel debugging complesso

Manutenzione del codice a lungo termine

Implicazioni professionali:

Rischio di perdita delle competenze fondamentali

C’è il rischio che un affidamento eccessivo all’AI possa ostacolare lo sviluppo di competenze fondamentali di programmazione

Questioni di responsabilità professionale

Quando NON usare il vibe coding

Attualmente, il vibe coding sembra più adatto per applicazioni più semplici o per moduli specifici. La sua efficacia potrebbe diminuire per sistemi complessi su larga scala.

Evitare per:

Sistemi mission-critical

Applicazioni che richiedono alta affidabilità

Progetti con requisiti di sicurezza stringenti

Software di produzione complessi

Il futuro del vibe coding

Prospettive di sviluppo

Il vibe coding ha creato un dibattito tra gli addetti ai lavori sul futuro della programmazione, uno dei settori più esposti ai cambiamenti degli ultimi anni. Le previsioni sono ambiziose: secondo il capo di Anthropic Dario Amodei, nell’arco di un periodo che va dai tre ai sei mesi, le AI scriveranno “il 90% del codice”.

Evoluzione degli strumenti

Il mercato sta rispondendo con investimenti significativi. Tra queste c’è Anysphere, che ha sviluppato Cursor, uno dei servizi più usati per il vibe coding, e sta negoziando un investimento con una valutazione di 10 miliardi di dollari.

Best practice per iniziare

Suggerimenti pratici

Per approcciare efficacemente il vibe coding:

Inizia con progetti semplici: Sperimenta su prototipi non critici Mantieni il controllo: Non delegare tutto, mantieni supervisione Testa sempre: Verifica il funzionamento del codice generato Documenta il processo: Tieni traccia delle iterazioni e modifiche

Sviluppo responsabile

Lo sviluppo responsabile assistito dall’AI prevede che gli sviluppatori utilizzino strumenti di AI come Gemini Code Assist per migliorare la produttività, ma che comunque esaminino, testino e comprendano meticolosamente il codice.

Conclusioni

Il vibe coding rappresenta più di una semplice tendenza tecnologica: è un cambio di paradigma che potrebbe ridefinire il ruolo del programmatore moderno. Il vibe coding rappresenta un approccio affascinante allo sviluppo software che sacrifica deliberatamente la comprensione approfondita a favore della velocità e dell’accessibilità.

Mentre non sostituirà completamente la programmazione tradizionale, offre nuove opportunità per chi vuole trasformare idee in software funzionante senza anni di studio. La chiave è utilizzarlo responsabilmente, mantenendo sempre un equilibrio tra automazione e controllo umano.

Il futuro dello sviluppo software sarà probabilmente ibrido: programmatori esperti che guidano l’AI per creare soluzioni sempre più sofisticate, democratizzando l’accesso alla creazione di tecnologia per un pubblico sempre più ampio.