Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 28 luglio al 1° agosto

La settimana dal 28 luglio al 1° agosto 2025 si preannuncia ricca di colpi di scena per i fan di “Un Posto al Sole”. La longeva soap di Rai 3, giunta alla sua ventinovesima stagione, porterà i telespettatori nel cuore di intrighi, misteri e passioni che terranno incollati allo schermo milioni di italiani. Dalle rivelazioni su Assane alle turbolenze sentimentali di Guido e Mariella, ecco tutto quello che accadrà a Palazzo Palladini.

Il ritrovamento di Assane: la svolta nelle indagini

Lunedì 28 luglio – Il corpo viene ritrovato

Il ritrovamento del corpo di Assane dà nuovo impulso alle indagini della polizia, coinvolgendo Michele e alimentando le speranze di Ferri e Marina che si augurano di convincere Gennaro a fare un passo indietro nella gestione dei cantieri.

Dopo settimane di ricerche, il corpo del bracciante verrà rinvenuto proprio nel punto segnalato dalla medium Agata al giornalista Michele Saviani in sogno. Questo macabro epilogo darà il via alle indagini ufficiali della polizia, che finalmente avrà elementi concreti su cui lavorare.

I protagonisti della vicenda:

Michele Saviani : sarà direttamente coinvolto nelle indagini, dovendo spiegare come ha scoperto il luogo della sepoltura

: sarà direttamente coinvolto nelle indagini, dovendo spiegare come ha scoperto il luogo della sepoltura Gennaro Gagliotti : si troverà sotto i riflettori delle forze dell’ordine

: si troverà sotto i riflettori delle forze dell’ordine Marina e Roberto Ferri: vedranno in questa situazione un’opportunità per destituire Gagliotti

L’impatto sulle indagini

Michele prosegue con determinazione nel suo attacco contro Gagliotti, che tenterà di scaricare la colpa su Okoro, nel tentativo di alleggerire la propria posizione. Tuttavia, non è detto che Okoro sia disposto a farsi carico delle responsabilità altrui, creando ulteriori tensioni nel gruppo.

Le tensioni ai Cantieri Flegrei-Palladini

Marina e Roberto contro Gagliotti

Marina e Roberto affronteranno Gagliotti, cercando di convincerlo a farsi da parte. L’intento di Marina e del marito sarà chiaro: vorranno Gennaro fuori dalla gestione dei Cantieri Flegrei Palladini.

La coppia Ferri non può più tollerare le decisioni controverse del nuovo amministratore delegato, che sta cambiando radicalmente la direzione dell’azienda. Gagliotti, nuovo amministratore delegato, prende decisioni rapide e poco condivise che creano fermento tra i dirigenti.

Le criticità della gestione Gagliotti:

Scelte affrettate e poco condivise

Mescolanza tra vita privata e lavoro

Cambio di direzione dell’azienda, non più votata esclusivamente al lusso

Minaccia al buon nome e al lustro dell’azienda

Marina trova una nuova arma

Nell’ultima parte della settimana, Marina trova una nuova arma da usare contro Gennaro, ma i dettagli di questa strategia dovranno ancora essere svelati nelle puntate successive.

La crisi di Viola e Damiano

Un rapporto in difficoltà

Ornella e Raffaele sono preoccupati per la distanza che si sta creando tra Viola e Damiano. La coppia attraversa un momento particolarmente delicato, aggravato dalle scelte professionali e personali di entrambi.

I fattori della crisi:

La decisione di Viola di seguire Eugenio a Milano per l’intervento medico

Le difficoltà comunicative tra i due

L’intervento preoccupato di Ornella e Raffaele

Damiano cerca conforto

Damiano sentirà sempre di più la mancanza del cognato, riferendosi probabilmente a Eugenio, mentre cerca sostegno in Raffaele per affrontare questo momento difficile.

La storia d’amore di Guido e Mariella

Il ritorno della passione

Uno dei filoni più seguiti della settimana riguarda Guido e Mariella, che si ritroveranno travolti dalla passione. Dopo la separazione dello scorso anno, i due ex coniugi dovranno affrontare definitivamente i loro sentimenti.

Gli sviluppi della loro relazione:

Giovedì 31 luglio – Il grande colpo di scena

Le anticipazioni Un posto al sole della puntata di giovedì 31 luglio ci segnalano un grande colpo di scena tra Guido e Mariella, che dopo la separazione dello scorso anno si ritrovano a dover affrontare definitivamente i loro sentimenti.

La loro vicinanza non passa inosservata: Cerruti teme che la sua amica possa di nuovo rimanerne molto scottata, preoccupato che Mariella possa soffrire ancora per questa relazione complicata.

Il contesto della loro storia

Guido aveva deciso di troncare con Mariella per iniziare una nuova storia d’amore con Claudia Costa. Tuttavia, col passare del tempo aveva compreso che la sua vita risultasse incompatibile con quella dell’attrice, aprendo la strada a un possibile riavvicinamento con l’ex moglie.

Il ritorno misterioso di Gianluca

Un segreto da svelare

Gianluca tornerà a Napoli e nasconderà un segreto importante, di cui però non sono stati svelati troppi dettagli. Il suo ritorno si preannuncia ricco di mistero e potrebbe portare nuove complicazioni nelle dinamiche familiari.

L’incontro con Alberto

Alberto deciderà di andare a trovare Luca e finirà per aggiornarlo anche sui suoi rapporti con il figlio Gianluca, dopo essersi ritrovati a distanza di un po’ di anni dal loro ultimo incontro. Questo incontro potrebbe essere cruciale per comprendere i motivi del ritorno del giovane e del segreto che nasconde.

Le vicende di Rosa e Manuel

Un nuovo capitolo per la famiglia

Rosa e Manuel invece si trasferiranno alla Terrazza per dare una mano a Giulia, segnando un importante cambiamento nelle loro vite. Questo trasferimento potrebbe rappresentare una nuova opportunità per entrambi.

L’equilibrio nel rapporto con Pino

Raffaele supporta Rosa e Pino che alla fine della lunga riflessione capiscono di dover stabilire il loro rapporto con equilibrio. La coppia sembra aver trovato una via di mezzo per far funzionare la loro relazione, dopo un periodo di incertezze.

Le altre storyline della settimana

Renato e la sua amica virtuale

Renato trascorrerà il suo tempo con la sua virtuale amica, una situazione che preoccupa sempre di più Raffaele. Raffaele avverte sempre più la mancanza di Renato, ormai completamente assorbito dalla sua connessione con una nuova “amica” virtuale, che sembra monopolizzare la sua attenzione.

Le condizioni di Luca

Manuel e Rosa si trasferiscono da Giulia per aiutarla con Luca, il quale riceve una visita da Alberto che gli racconta del ritrovato rapporto con Gianluca, tornato da poco a Napoli. Le condizioni di salute di Luca continuano a essere al centro dell’attenzione, con Giulia che si prepara ad affrontare nuove sfide.

Dove e quando seguire Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Ogni episodio propone nuove trame e approfondisce le dinamiche affettive e sociali dei protagonisti, rendendolo uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dagli italiani.

Streaming e repliche

Le puntate di Un Posto al Sole sono disponibili in replica su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. È possibile rivedere gli episodi in streaming on demand da PC, smartphone, tablet o smart TV, subito dopo la messa in onda televisiva.

Gli appuntamenti imperdibili della settimana

Da non perdere assolutamente:

Lunedì 28 luglio

Il ritrovamento del corpo di Assane

L’inizio delle indagini ufficiali

Le prime mosse di Marina e Roberto contro Gagliotti

Giovedì 31 luglio

Il colpo di scena tra Guido e Mariella

Le rivelazioni di Michele sulle indagini

La nuova strategia di Marina contro Gennaro

Venerdì 1° agosto

Gli sviluppi del caso Assane

Il trasferimento di Rosa e Manuel

I nuovi equilibri nelle coppie protagoniste

Perché seguire questa settimana

La settimana dal 28 luglio al 1° agosto rappresenta un momento cruciale per diverse storyline di “Un Posto al Sole”. Il ritrovamento del corpo di Assane promette di rivoluzionare gli equilibri dei Cantieri e di portare finalmente giustizia, mentre le vicende sentimentali di Guido e Mariella offriranno momenti di grande intensità emotiva.

Mentre la verità definitiva sull’assassino dovrà ancora emergere nelle prossime puntate, le anticipazioni promettono nuove rivelazioni, tensioni tra i personaggi e un vortice di colpi di scena destinato a catalizzare ogni sera l’attenzione degli spettatori.

Conclusioni

La programmazione di “Un Posto al Sole” per la settimana dal 28 luglio al 1° agosto 2025 si preannuncia ricca di emozioni e sviluppi significativi. Dal mistero di Assane alle passioni ritrovate, dalla lotta per il controllo dei Cantieri alle crisi familiari, ogni puntata porterà novità destinate a influenzare il corso degli eventi nelle settimane successive.

I fan della soap più longeva della televisione italiana potranno assistere a una settimana che segnerà una svolta in molte delle trame principali, confermando ancora una volta la capacità degli autori di tenere alta l’attenzione del pubblico con storie sempre avvincenti e personaggi indimenticabili.