The Kolors conquistano la vetta con “Pronto come va” (11-17 luglio 2025)

La classifica Earone Airplay Radio della settimana 29 del 2025, relativa al periodo 11-17 luglio 2025, vede il ritorno in testa alla classifica dei brani più trasmessi in radio dei The Kolors con Pronto come va. Il brano ha scalato tre posizioni rispetto alla settimana precedente, confermandosi come uno dei più amati dalle radio italiane e dimostrando la capacità unica della band napoletana nel creare tormentoni estivi.

Alfa e Manu Chao

Al secondo posto troviamo ALFA con A me mi piace, la collaborazione con Manu Chao che ha conquistato il primo posto nella classifica FIMI e si è diffusa nelle classifiche Spotify Viral di Francia, Spagna, Belgio, Austria, Svizzera e globale. Giorgia conquista il podio salendo al terzo posto con L’unica, il nuovo singolo estivo che cattura l’ebrezza di un amore estivo con un sound che mescola sonorità organiche ed elettroniche.

I brani più trasmessi della settimana

The Kolors tornano in vetta con Pronto come va, brano pop dalle sonorità estive uscito il 16 maggio 2025 che mescola nostalgia anni ’80 e modernità, con un sound “pharrelliano” che combina groove, synth e contaminazioni funk. Come ha spiegato Stash, “Pronto come va è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio”.

ALFA scende di una posizione ma resta saldo nella top 3 con A me mi piace, il featuring con Manu Chao ispirato al ritmo e allo spirito di “Me Gustas Tu” ma non come una rilettura, bensì una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva. Come dichiarato dall’artista genovese: “Collaborare con lui è surreale, è il featuring più grande della mia carriera”.

Giorgia è protagonista di una crescita importante: dal settimo al terzo posto con L’unica, il nuovo singolo scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate e prodotto da Cripo e Katoo, descritto come una canzone senza tempo, leggera e potente che cattura l’ebrezza di un amore estivo.

Annalisa con Maschio resta stabile in quarta posizione, mantenendo il successo del brano che ha raggiunto la vetta della classifica a poco meno di un mese dalla release del 9 maggio.

Fabri Fibra & Tredici Pietro con Che gusto c’è salgono fino alla quinta posizione. Sul featuring con il giovane artista, il rapper di Senigallia ha dichiarato: “Sono felice di collaborare con Tredici Pietro che è parte della nuova scena rap italiana ma allo stesso tempo è capace di avere delle melodie molto interessanti”.

Gli altri movimenti

Marco Mengoni – Foto Andrea Bianchera

Marco Mengoni, Sayf e Rkomi perdono quattro posizioni e si piazzano sesti con Sto bene al mare, dimostrando come anche le collaborazioni tra big possano subire oscillazioni nelle preferenze radiofoniche.

Blanco guadagna tre posizioni e arriva settimo con Maledetta rabbia, brano che segue il successo di “Piangere A 90” e nel quale il 21enne mantiene intatta la sua carica istintiva tornando a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti.

Serena Brancale & Alessandra Amoroso scivolano all’ottavo posto con Serenata, il brano dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata che riflette l’identità musicale delle due artiste.

Debutta in nona posizione Tananai con Bella Madonnina, nuovo ingresso della settimana che conferma la capacità dell’artista di conquistare immediatamente l’attenzione radiofonica.

Maroon 5 & Lisa con Priceless chiudono la top 10, in discesa di cinque posizioni. Al momento, la posizione più alta raggiunta in classifica dal brano arrivato a due anni di distanza da “Middle Ground” è la #3.

Classifica delle 10 canzoni più trasmesse in radio

Top 10 Earone Airplay (11-17 luglio 2025)

Pronto come va – The Kolors (Warner) A me mi piace (feat. Manu Chao) – ALFA (Artist First) L’unica – Giorgia (Sony) Maschio – Annalisa (Warner) Che gusto c’è – Fabri Fibra, Tredici Pietro (Sony) Sto bene al mare – Marco Mengoni, Sayf, Rkomi (Sony / Warner / Island) Maledetta rabbia – Blanco (EMI) Serenata – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony) Bella Madonnina – Tananai (Eclectic Records / EMI) Priceless – Maroon 5, Lisa (EMI / Sony)

Il dominio dell’estate italiana 2025

La classifica di questa settimana conferma ancora una volta il predominio della musica italiana nelle preferenze radiofoniche estive, con artisti che sanno creare hit che parlano a un pubblico trasversale. The Kolors, con “Pronto come va”, si candidano così a replicare il successo di “Italodisco” con una nuova canzone che mischia ritmo, ironia e tanta nostalgia.

La presenza contemporanea di veterani come Giorgia e Fabri Fibra accanto a giovani talenti come ALFA dimostra come le radio italiane sappiano valorizzare artisti di diverse generazioni, mentre le numerose collaborazioni in classifica confermano come questo formato sia particolarmente efficace per conquistare l’airplay radiofonico