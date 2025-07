Temptation Island ieri e oggi: il bacio di Simone e le anticipazioni esplosive

Il reality più seguito dell’estate continua a tenere incollati milioni di spettatori con colpi di scena mozzafiato. La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 23 luglio 2025, ha riservato numerosi colpi di scena. Oggi, giovedì 24 luglio, il programma torna con la quinta puntata e le anticipazioni promettono emozioni ancora più forti.

Cosa è successo ieri sera: il riassunto della quarta puntata

Il drammatico addio di Marco e Denise

Marco aveva dichiarato di volere un falò di confronto anticipato dopo aver visto Denise sempre più vicina al single Flavio. La situazione è precipitata quando il ragazzo ha visto un ennesimo video della fidanzata nel capanno. “Io sto bene con te, anche se a volte sembra che mi allontano. Ti chiedo scusa per questo. Non sei tu, sono io che sto facendo le cose piano piano”, le parole di Denise che hanno mandato su tutte le furie Marco.

La tensione è salita alle stelle quando Marco è scappato dal villaggio per cercare di andare nell’altro ad incontrarla. Nonostante la fuga sia stata bloccata dalla produzione, lui ha insistito per il falò di confronto. Il risultato è stato devastante: “Le parole feriscono, fanno male. Sono innamorato, ma l’amore non basta”, ha dichiarato Marco, decidendo di tornare a casa da solo.

Il tradimento che ha sconvolto tutti: Simone e Rebecca

Il momento più scioccante della serata ha riguardato Simone e Sonia B.. Simone è sempre più vicino alla single Rebecca e non più a Eva. Con Rebecca sembra aver trovato una sintonia sempre più forte.

L’episodio che ha fatto scoppiare tutto: ad un certo punto della serata i due si chiudono in bagno e nonostante non ci siano le telecamere, grazie ai microfoni è chiaro che sia scattato un “limone”. Le immagini hanno lasciato Sonia senza parole, che chiede subito il falò di confronto, schifata dalle immagini mostrate.

Gli altri colpi di scena della serata

La puntata non ha risparmiato emozioni nemmeno per le altre coppie:

Sarah e Valerio : per la prima volta lei ha visto il compagno vicino alla tentatrice Ary, scatenando la sua gelosia. Nel frattempo, Sarah continua la conoscenza con il single Salvatore

: per la prima volta lei ha visto il compagno vicino alla tentatrice Ary, scatenando la sua gelosia. Nel frattempo, Sarah continua la conoscenza con il single Salvatore Valentina e Antonio: quest’ultimo è sempre più vicino alla tentatrice Marta, causando molto fastidio alla fidanzata. Ironicamente, al falò Antonio piange confessando che Valentina è la donna della sua vita

Anticipazioni di stasera 24 luglio: cosa aspettarsi

Il falò di confronto più atteso: Sonia B. e Simone

Sonia ha richiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto le immagini del tradimento del fidanzato. Le anticipazioni suggeriscono che l’incontro sarà uno dei più drammatici di sempre. Sonia dovrà affrontare Simone dopo aver scoperto il bacio con Rebecca, un momento che ha definito come “vergognoso”.

Le dinamiche delle coppie rimaste

Dopo l’uscita di Marco e Denise, rimangono in gioco sei coppie che continueranno il loro viaggio nei sentimenti:

Simone e Sonia B. : il confronto al falò promette scintille

: il confronto al falò promette scintille Sarah e Valerio : la gelosia reciproca continua a crescere

: la gelosia reciproca continua a crescere Valentina e Antonio : nuove tensioni in arrivo

: nuove tensioni in arrivo Maria Concetta e Angelo : sviluppi ancora da scoprire

: sviluppi ancora da scoprire Lucia e Rosario: la coppia a distanza affronta nuove sfide

I possibili colpi di scena

Le anticipazioni parlano di una puntata ricca di emozioni forti. Con Simone al centro dell’attenzione, Antonio protagonista di nuove tensioni, la serata si preannuncia esplosiva. Non è escluso che altre coppie possano decidere di chiedere un falò di confronto anticipato.

Il successo straordinario di questa edizione

Ascolti da record

Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia continua a macinare ascolti straordinari, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva:

Prima puntata : 3,2 milioni di spettatori (27,8% share)

: 3,2 milioni di spettatori (27,8% share) Seconda puntata : 3,3 milioni di spettatori (28,5% share)

: 3,3 milioni di spettatori (28,5% share) Terza puntata: 3,4 milioni di spettatori (29,2% share)

Il doppio appuntamento settimanale

Il successo ha convinto Mediaset a raddoppiare l’appuntamento. Temptation Island 2025 andrebbe in onda il 23 e il 24 luglio, offrendo ai telespettatori due serate consecutive di puro intrattenimento.

Le location da sogno: dalla Sardegna alla Calabria

Per la prima volta nella sua storia, Temptation Island ha lasciato la tradizionale Sardegna per approdare in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, regalando al pubblico paesaggi mozzafiato. Il resort Calalandrusa offre uno scenario perfetto per questo intenso viaggio nei sentimenti.

I protagonisti che stanno facendo discutere

Simone: il personal trainer al centro delle polemiche

Simone, già soprannominato dal pubblico “il terrapiattista” per le sue controverse teorie, continua a essere uno dei personaggi più discussi di questa edizione. Le sue rivelazioni sui tradimenti e il comportamento con le single hanno scatenato il pubblico social.

Le single che hanno conquistato i fidanzati

Rebecca, la single che ha conquistato Simone, sta diventando una delle protagoniste più chiacchierate. Il suo approccio diretto ha portato al primo vero tradimento di questa edizione.

Il format che non stanca mai

Perché Temptation Island funziona sempre

Il programma continua a essere un successo perché rappresenta un vero e proprio laboratorio delle emozioni umane dove le coppie mettono alla prova i loro sentimenti più profondi. La formula rimane invariata ma sempre efficace: 7 coppie, 13 uomini e 13 donne single, convivono in due villaggi separati per 21 giorni.

La conduzione di Filippo Bisciglia

Il conduttore continua a essere il filo conduttore perfetto di queste storie, con la sua capacità di entrare in empatia con i protagonisti e guidare i momenti più delicati come i falò di confronto.

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Il gran finale del 31 luglio

Cambia la programmazione delle prossime puntate di Temptation Island con un doppio appuntamento settimanale in vista del gran finale del 31 luglio 2025. La prossima settimana il programma tornerà con altri due appuntamenti: mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.

Un’edizione da record?

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, “Persone vicine alla produzione fanno sapere che a quanto pare nessuna coppia sia scoppiata!”. Se confermato, sarebbe la prima volta nella storia del programma che tutte le coppie rimangono insieme.

Dove seguire il programma

In tv e streaming

Temptation Island va in onda ogni mercoledì e giovedì alle 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate sono disponibili anche on demand per chi volesse rivedere i momenti più emozionanti.

L’interazione social

Il programma è seguitissimo anche sui social network, dove ogni puntata genera migliaia di commenti e discussioni. L’hashtag #TemptationIsland è sempre tra i trending topic durante la messa in onda.

La quinta puntata di stasera promette di essere un altro capitolo indimenticabile di questo viaggio nei sentimenti che continua a conquistare il pubblico italiano, confermandosi il re indiscusso dell’intrattenimento estivo.