Temptation Island 30 luglio 2025: cosa è successo ieri e anticipazioni finale

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 si avvia verso la conclusione con le ultime due puntate consecutive. Dopo i colpi di scena della settima puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 30 luglio, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si prepara per il gran finale di stasera, giovedì 31 luglio 2025.

Cosa è successo nella puntata del 30 luglio

La settima puntata di Temptation Island, trasmessa ieri sera su Canale 5, ha regalato al pubblico momenti di grande tensione emotiva e colpi di scena inaspettati. L’appuntamento ha registrato ascolti stellari, confermando il successo straordinario di questa edizione record.

Il drammatico falò tra Maria Concetta e Angelo

Il momento più atteso della serata è stato il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo. La 37enne babysitter aveva chiesto l’incontro immediato dopo aver visto i video del fidanzato 33enne cartongessista sempre più vicino alla single Marianna.

Durante il confronto, Maria Concetta ha letteralmente travolto Angelo con le sue parole, accusandolo di aver oltrepassato ogni limite. Il ragazzo aveva infatti confessato alla tentatrice: “Ringrazia che non sono fidanzato, altrimenti non sarei così trattenuto”. La coppia, che aveva partecipato al programma per i problemi di fiducia di lei, ha vissuto uno scontro durissimo che ha segnato probabilmente la fine della loro relazione.

La crisi profonda di Lucia e Rosario

Un altro momento cruciale della puntata ha riguardato Lucia e Rosario, la coppia che doveva decidere sulla convivenza. Rosario ha vissuto momenti di grande sofferenza vedendo la fidanzata avvicinarsi sempre di più al tentatore Andrea.

Il 28enne di Modena ha reagito con rabbia alle immagini della fidanzata, esclamando: “Follia, vuole andare a convivere e poi dorme con un altro”. La situazione ha portato Rosario a chiedere il falò di confronto, mettendo a rischio la loro storia d’amore durata diversi anni.

Il ritorno di Sonia M e Alessio

Una delle sorprese più grandi della serata è stato il ritorno di Sonia M e Alessio per un nuovo confronto. I due avvocati, usciti separati nella terza puntata dopo un falò molto discusso, sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per un ulteriore chiarimento.

Sonia ha incredibilmente chiesto di poter riavere Alessio, ma lui ha mantenuto la sua posizione, confermando di aver bisogno di tempo per riflettere. La coppia ha nuovamente lasciato il programma separata, ma il loro ritorno rappresenta una novità assoluta nella storia del programma.

Marco e Denise: un colpo di scena inaspettato

La serata ha riservato un altro momento sorprendente con il ritorno di Marco e Denise. Dopo che Marco aveva lasciato il programma da solo nella puntata precedente, la coppia romana è tornata per un nuovo falò di confronto.

Denise ha messo da parte l’orgoglio e ha chiesto a Marco di dare una possibilità alla loro relazione: “Ho messo da parte l’orgoglio tante volte, potresti provarci anche tu una volta”. Sorprendentemente, Marco ha cambiato idea rispetto alla decisione precedente, decidendo di uscire insieme a lei per confrontarsi fuori dal programma.

Anticipazioni finale: cosa vedremo stasera 31 luglio

Il gran finale di Temptation Island 2025 andrà in onda stasera, giovedì 31 luglio, alle ore 21:30 su Canale 5. L’ottava e ultima puntata promette di essere ricca di emozioni e rivelazioni.

Il format del “Un mese dopo”

Come da tradizione, l’ultima puntata sarà interamente dedicata al confronto delle coppie un mese dopo la fine del programma. Filippo Bisciglia incontrerà tutti i protagonisti per scoprire:

Chi ha confermato le decisioni prese al falò di confronto

Quali coppie si sono riconciliate dopo la separazione

Chi ha cambiato idea una volta tornato alla vita reale

Se ci sono stati nuovi sviluppi sentimentali

Le coppie protagoniste del finale

Nel gran finale rivedremo tutte e sette le coppie che hanno partecipato a questa edizione da record:

Coppie uscite insieme:

Antonio e Valentina : La coppia più amata dal pubblico, protagonista di una proposta di matrimonio durante il programma

: La coppia più amata dal pubblico, protagonista di una proposta di matrimonio durante il programma Marco e Denise: Dopo il ritorno e la riconciliazione di ieri sera

Coppie uscite separate:

Alessio e Sonia M : I due avvocati che hanno chiuso la loro storia di 8 anni

: I due avvocati che hanno chiuso la loro storia di 8 anni Simone e Sonia B : Separati dopo il tradimento di lui con la single Rebecca

: Separati dopo il tradimento di lui con la single Rebecca Valerio e Sarah : Usciti separati dopo il bacio di lui con la single Ary

: Usciti separati dopo il bacio di lui con la single Ary Maria Concetta e Angelo : Probabilmente separati dopo il drammatico falò di ieri

: Probabilmente separati dopo il drammatico falò di ieri Lucia e Rosario: Il loro destino sarà svelato stasera

Gli spoiler e le indiscrezioni

Sul web circolano già diverse indiscrezioni sui destini delle coppie:

C’è chi sostiene di aver visto Rosario da solo, senza Lucia

E chi ha spiegato di aver visto Denise in spiaggia, senza Marco

Si vocifera che alcune coppie abbiano cambiato idea dopo il programma

Tantissima curiosità anche su quello che accadrà tra Valerio e Sarah

I numeri record di questa edizione

Ascolti straordinari

Temptation Island 2025 ha registrato ascolti da record sin dalla prima puntata. La puntata di martedì 29 luglio 2025 con 4 199 000 telespettatori risulta la più vista nella storia di Temptation Island, escludendo l’edizione speciale del 2005.

L’edizione più lunga di sempre

Questa è la prima volta nella storia del programma in cui sono state otto puntate, diventando così l’edizione più lunga di tutte. Mediaset ha deciso di allungare il programma visto il successo straordinario ottenuto.

La programmazione innovativa

Per la prima volta nella storia della televisione italiana, Mediaset ha mandato in onda tre puntate consecutive dello stesso programma: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Una scelta mai tentata prima che dimostra la fiducia nell’appeal del programma.

I momenti più emozionanti dell’edizione

La proposta di matrimonio di Antonio

Uno dei momenti più emozionanti è stata la proposta di matrimonio di Antonio a Valentina, la prima nella storia del programma. Antonio ha dichiarato: “Avevo perso le speranze per l’amore vero, ma poi ho riscoperto l’amore”.

Il tradimento di Valerio

Il bacio tra Valerio e la single Ary ha rappresentato uno dei tradimenti più discussi dell’edizione, portando alla separazione dalla fidanzata Sarah dopo 5 anni di relazione e convivenza.

La storia di Sonia M e Alessio

La coppia di avvocati ha fatto discutere per settimane, con Alessio accusato di partecipare solo per visibilità e Sonia che ha vissuto un percorso emotivo molto intenso.

Come seguire il finale

In TV

Canale 5 : giovedì 31 luglio 2025 alle ore 21:30

: giovedì 31 luglio 2025 alle ore 21:30 Replica: su La5 e Mediaset Extra

In Streaming

Mediaset Infinity : diretta e on demand

: diretta e on demand Witty TV: puntate complete e contenuti extra

Le curiosità di questa edizione

Location e produzione

Il programma è stato girato al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, Calabria. La produzione è firmata Maria De Filippi per Fascino PGT.

Il motto dell’edizione

Il motto di questa edizione è stato: “Perché solo chi ha il coraggio di mettersi alla prova può arrivare alla verità”.

Novità assolute

Prima volta in cui una ex partecipante, uscita separatamente del fidanzato, rimane all’interno del villaggio (Sonia M)

Prima proposta di matrimonio nella storia del programma

Edizione con il maggior numero di puntate mai realizzate

Conclusioni

Il gran finale di Temptation Island 2025 promette di essere un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Dopo settimane di emozioni, tradimenti, lacrime e colpi di scena, stasera scopriremo finalmente come sono andate a finire le storie d’amore che hanno appassionato l’Italia intera.

L’edizione 2025 passerà alla storia come una delle più coinvolgenti e seguite di sempre, confermando Temptation Island come il reality dell’estate italiana. L’appuntamento è alle 21:30 su Canale 5 per un finale che si preannuncia ricco di sorprese e rivelazioni inaspettate.