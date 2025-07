Temptation Island 29-30 luglio 2025: cosa è successo ieri sera e anticipazioni di stasera

Temptation Island 2025 sta vivendo la sua settimana finale con una programmazione eccezionale: tre puntate consecutive martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025. Questa è la prima volta nella storia del programma che Mediaset propone un triplo appuntamento consecutivo del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Cosa è successo nella sesta puntata del 29 luglio 2025

Programmazione eccezionale

La sesta puntata di Temptation Island è andata in onda eccezionalmente martedì 29 luglio 2025, come primo dei tre appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5.

Le coppie protagoniste della serata

Secondo le informazioni disponibili, la sesta puntata ha riservato numerosi colpi di scena e ha segnato il primo dei tre appuntamenti settimanali in attesa del gran finale.

Valerio e Sarah: momento decisivo

Valerio si è avvicinato alla single Ary e nella puntata di ieri sera c’è stato un tradimento che ha spinto Valerio a chiedere un falò di confronto immediato con la fidanzata Sarah.

Sarah aveva precedentemente ammesso di essere uscita con due ragazzi diversi di nascosto dal fidanzato, pur precisando di non averlo mai tradito. Nel villaggio si è avvicinata al single Salvatore.

Antonio e Valentina: sviluppi inaspettati

Durante il falò di confronto tra Antonio e Valentina c’è stata una proposta di matrimonio, la prima nella storia del programma.

Il ritorno di Alessio e Sonia

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per un nuovo confronto, dopo aver interrotto il loro percorso nella prima puntata.

Gli ascolti della serata

La puntata di ieri sera ha registrato un boom di telespettatori, confermando Temptation Island come protagonista degli ascolti tv.

Le anticipazioni per stasera: settima puntata del 30 luglio 2025

Programmazione e orario

Mercoledì 30 luglio 2025 su Canale 5 arriva la settima puntata di Temptation Island, che rappresenta il secondo dei tre appuntamenti previsti per questa settimana.

I protagonisti della serata

Maria Concetta e Angelo: falò di confronto

Le anticipazioni rivelano che assisteremo al falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo. Maria Concetta ha visto il fidanzato Angelo interessarsi alla tentatrice Marianna.

Il secondo ritorno di Sonia e Alessio

Le immagini mostrate nel promo rivelano anche il ritorno di Sonia M e Alessio per un ulteriore confronto.

Rosario e Lucia: sviluppi della relazione

Scopriremo anche cosa sarà accaduto tra Rosario e Lucia, la coppia che sta affrontando il dilemma della convivenza a distanza tra Milano e Modena.

Le coppie di Temptation Island 2025

Partecipanti confermati

Le coppie che partecipano a Temptation Island 2025 sono: Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Situazione attuale

Alcune coppie sono già uscite separate dal programma, tra cui Marco e Denise, mentre altre stanno ancora vivendo il loro percorso nei villaggi.

La formula del programma

Location e setup

Questa edizione è stata girata al resort Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria. La formula prevede 7 coppie, 13 uomini e 13 donne single, che convivono in due villaggi separati per 21 giorni.

Conduzione

Il programma è condotto da Filippo Bisciglia, che si occupa del racconto delle vicende sentimentali dei partecipanti, tra video compromettenti e falò di confronto.

Il successo dell’edizione 2025

Record di puntate

Questa è la quattordicesima edizione del reality show che va in onda dal 3 al 31 luglio 2025 per otto puntate. Visto il successo di questa edizione, Mediaset ha deciso di allungare il programma, diventando così l’edizione più lunga di tutte.

Programmazione innovativa

Per la prima volta, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5.

Ascolti e coinvolgimento

Partito lo scorso 3 luglio, Temptation Island ha ottenuto fin dall’esordio ascolti record, con un coinvolgimento altissimo anche sui social, dove ha dominato le conversazioni online settimana dopo settimana.

Come seguire il programma

In televisione

Canale : Canale 5 in prima serata

: Canale 5 in prima serata Repliche: Le puntate sono disponibili in replica su La5 (canale 30 del digitale terrestre)

In streaming

Il programma è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e on demand sulla piattaforma Witty TV.

Il gran finale di giovedì 31 luglio

L’ultima puntata

La serata conclusiva del 31 luglio sarà dedicata a un incontro decisivo tra tutte le coppie partecipanti, dopo un mese dal rientro a casa.

Cosa aspettarsi

L’evento offrirà l’opportunità di comprendere gli effetti reali di Temptation Island sulle relazioni, mostrando quali legami sono più forti o destinati a sciogliersi.

L’impatto del programma

Fenomeno sociale

Il docu-reality Temptation Island si conferma come un contenitore di storie d’amore che fotografano situazioni comuni a molte coppie, mettendo a nudo fragilità, ambiguità e aspettative.

Coinvolgimento del pubblico

Il programma ha generato centinaia di meme e reaction virali, diventando un fenomeno che va oltre la semplice visione televisiva.

Conclusioni

Temptation Island 2025 si conferma come uno dei reality show più seguiti della televisione italiana. La programmazione eccezionale di tre puntate consecutive rappresenta una novità assoluta per Mediaset e dimostra la fiducia nell’appeal del programma.

Stasera, mercoledì 30 luglio, la settima puntata promette nuovi colpi di scena con i falò di confronto e i ritorni inaspettati. L’appuntamento è alle 21:40 su Canale 5 per scoprire come evolveranno le storie dei protagonisti rimasti nel villaggio calabrese.

Il gran finale di giovedì 31 luglio chiuderà un’edizione che passerà alla storia come la più lunga e coinvolgente di sempre, confermando il successo della formula italiana del viaggio nei sentimenti più amato dal pubblico.