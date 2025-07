Temptation Island 24 luglio: falò esplosivi e addii definitivi

La quinta puntata di Temptation Island 2025, andata in onda giovedì 24 luglio su Canale 5, ha regalato ai telespettatori momenti di pura tensione e colpi di scena inattesi. Il secondo appuntamento settimanale del reality condotto da Filippo Bisciglia ha confermato le aspettative con un turbinio di emozioni che ha tenuto incollati milioni di spettatori.

Il falò più atteso: Sonia e Simone ai titoli di coda

La scoperta del tradimento

Il momento clou della serata è stato senza dubbio il falò di confronto tra Sonia B. e Simone, richiesto dalla ragazza dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato con la single Rebecca. Il bacio tra Simone e Rebecca, avvenuto in bagno lontano dalle telecamere ma registrato dai microfoni, ha rappresentato un punto di non ritorno per la coppia.

La reazione di Sonia è stata immediata e devastante: “Mi fa schifo, voglio il falò subito” sono state le sue parole dopo aver visto le immagini compromettenti del personal trainer con la tentatrice.

Lo scontro finale

Il falò di confronto non è iniziato nel migliore dei modi, con Sonia che non voleva nemmeno guardare Simone perché le faceva schifo. Le parole della ragazza sono state durissime:

“Secondo me non hai capito come funziona la vita in generale”

“Sei di un viscidume unico”

“Ti devi fare schifo da solo”

“Tu senza di me non sei niente”

Simone ha tentato di difendersi sostenendo di aver baciato Rebecca per mettersi alla prova oltre i limiti, cercando di rigirare la frittata. Sonia però non si è fatta ingannare e ha deciso di lasciare il villaggio da single, mentre lui avrebbe voluto tornare a casa insieme a lei.

Le altre coppie in crisi

Antonio e Valentina: fuga dal villaggio

La coppia napoletana ha regalato altri momenti di tensione. Antonio è andato su tutte le furie vedendo le immagini di Valentina sempre più vicina al tentatore Francesco. L’invito di quest’ultimo allo stadio nella Tribuna Posillipo per vedere il Napoli ha fatto scattare un raptus di rabbia tale che Antonio è scappato dal villaggio per andare ad affrontare Francesco.

Alla fine il ragazzo si è calmato e ha fatto ritorno, ma ha comunque richiesto il falò di confronto anticipato.

Sarah e Valerio: i ruoli si invertono

La situazione tra Sarah e Valerio si è completamente ribaltata: ora è lui ad essere sempre più vicino alla single Ary. Valerio ha confessato di non sentire la mancanza di Sarah, chiamandola già “ex”. Sarah è scoppiata in lacrime e sembra pronta ad abbandonare il programma.

Lucia e Rosario: distanze incolmabili

Rosario continua a lamentarsi di Lucia, sostenendo che il loro dialogo è a senso unico e che lei appare disinteressata. Intanto Lucia si avvicina sempre di più al single Andrea, tanto che i due si sono massaggiati il volto a vicenda. Rosario è apparso molto provato e si è lasciato andare alle lacrime.

Maria Concetta e Angelo: crisi di attenzioni

Maria Concetta è stufa di elemosinare attenzioni da Angelo, che sembra più interessato alle altre ragazze, in particolare alla tentatrice Marianna.

I numeri di un successo

Il successo di Temptation Island 2025 è ormai indiscutibile, con ascolti che sfiorano i 3,5 milioni di spettatori e share oltre il 29%. Il programma si conferma il re incontrastato dell’estate televisiva.

Novità dell’edizione 2025

Quest’anno il reality presenta diverse novità:

Nuova location : Per la prima volta è stata girata al resort Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria

: Per la prima volta è stata girata al resort Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria Programmazione speciale : Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con due puntate nella penultima settimana, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio

: Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con due puntate nella penultima settimana, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio Edizione più lunga: Per la prima volta nella storia del programma le puntate sono 8, diventando così l’edizione più lunga di tutte

Le anticipazioni della prossima settimana

La prossima settimana l’appuntamento con Temptation Island sarà addirittura triplo: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 ci saranno ben tre puntate in prima serata su Canale 5 per scoprire:

Chi si sarà lasciato ai falò di confronto

Cosa sarà successo un mese dopo la fine delle registrazioni

Il destino finale delle coppie rimaste

Il fenomeno social

Il programma continua a dominare anche sui social media, diventando trending topic su tutte le piattaforme durante la diretta. Hashtag, meme e commenti hanno invaso Twitter, Instagram e TikTok, confermando Temptation Island come il fenomeno dell’estate 2025.

La quinta puntata ha dimostrato ancora una volta come il reality riesca a catturare l’attenzione del pubblico con storie autentiche e momenti di grande intensità emotiva, preparando il terreno per un finale di stagione che promette di essere esplosivo.