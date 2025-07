Temptation Island 2025: chi sono i favoriti per la vittoria di stasera?

Stasera, giovedì 31 luglio 2025, va in onda l’ultima imperdibile puntata di Temptation Island 2025. L’ottava e ultima puntata del reality dei sentimenti più amato d’Italia chiuderà un’edizione da record, con ascolti stellari e momenti indimenticabili. Ma chi sono i favoriti per la “vittoria” finale? Scopriamo insieme le coppie che hanno maggiori possibilità di uscire insieme e più forti di prima.

Il gran finale: cosa aspettarsi stasera

Stasera, giovedì 31 luglio, va in onda l’ultima imperdibile puntata di Temptation Island. Le sette le coppie protagoniste di questa stagione si rincontrano a un mese di distanza dalla fine del loro percorso nel villaggio delle tentazioni per un confronto finale.

Come da tradizione, l’ultima puntata sarà interamente dedicata al confronto delle coppie un mese dopo la fine del programma. Un faccia a faccia conclusivo che rivelerà se le decisioni prese durante i falò di confronto sono state confermate anche lontano dalle telecamere.

Il format dell’ultima puntata

Filippo Bisciglia incontrerà tutti i protagonisti per scoprire: Chi ha confermato le decisioni prese al falò di confronto · Quali coppie si sono riconciliate dopo la separazione · Chi ha cambiato idea una volta tornato alla vita reale.

I favoriti assoluti: Antonio e Valentina

Antonio e Valentina si confermano come la coppia più amata dal pubblico, protagonista di una proposta di matrimonio durante il programma. La loro storia d’amore ha conquistato i telespettatori nonostante i problemi iniziali.

La loro storia

È Valentina a scrivere al programma: con Antonio sono fidanzati da un anno, ma il motivo della partecipazione è che lei non si fida di lui. Il motivo? Un tradimento del passato che aveva minato la fiducia della ragazza.

“Quando eravamo fidanzati, mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci, ma non è mai andato con lui, è partito con la fidanzata”. La ragazza ha scoperto il tradimento perché “Un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram scrivendomi ‘io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato'”.

Perché sono i favoriti

La proposta di matrimonio: Durante il programma Antonio ha fatto la proposta di matrimonio a Valentina, dimostrando quanto tenga alla loro relazione L’evoluzione del rapporto: Nonostante le difficoltà iniziali, i due hanno mostrato una crescita emotiva evidente Il supporto del pubblico: Sono diventati rapidamente i beniamini dei telespettatori La maturità dimostrata: Antonio ha ammesso i suoi errori e ha lavorato per riconquistare la fiducia di Valentina

Gli outsider: Marco e Denise

Marco e Denise rappresentano una delle storie più complesse di questa edizione. Dopo il ritorno e la riconciliazione di ieri sera, potrebbero essere una delle sorprese del finale.

La loro situazione

Denise ha 36 anni, sta insieme a Marco da 6 anni e convivono da un anno me mezzo. Lei dice: «Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco perché non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto di un tradimento che risale a tre anni fa».

Marco ha chiesto il falò di confronto anticipato con Denise, che lei accetta. La richiesta avviene dopo il tentativo di fuga verso il villaggio delle ragazze. Alla fine del falò di confronto, Marco decide di lasciare Denise, pur amandola ancora.

Perché potrebbero essere una sorpresa

Il ritorno inaspettato: La loro riconciliazione nell’ultima puntata ha sorpreso tutti L’amore autentico: Nonostante i problemi, Marco ha dimostrato di amare davvero Denise La maturità acquisita: Entrambi sembrano aver capito l’importanza del loro rapporto

Le coppie in bilico

Lucia e Rosario: la distanza che divide

Nel corso della puntata andata in onda ieri, mercoledì 30 luglio, i telespettatori hanno assistito alla conclusione del viaggio dei sentimenti tra Lucia e Rosario. Dopo un falò di confronto iniziale, i due sono usciti insieme dal programma con una promessa, quella di andare finalmente a convivere.

Ma un mese dopo le cose sono cambiate: “Io mi sono trovata un Rosario diverso, una persona più gelosa e meno ragionevole. Lui non ha creduto che i miei atteggiamenti nei confronti del single Andrea fossero predisposti affinché lui avesse una reazione”.

Probabilità di successo: Media-bassa, per via dei dubbi sorti post-programma.

Sonia e Alessio: il ritorno di fiamma

Sonia e Alessio, i due avvocati fidanzati da 8 anni in un primo momento avevano deciso di interrompere la loro relazione. Sonia aveva ascoltato le dichiarazioni di Alessio, che aveva detto di stare con lei quasi per gratitudine.

Tuttavia, Alessio e Sonia M: I due avvocati che hanno chiuso la loro storia di 8 anni potrebbero aver avuto ripensamenti.

Probabilità di successo: Bassa, ma non impossibile.

Le coppie che hanno già detto addio

Sonia B. e Simone: tradimenti e separazione

Sonia e Simone, fidanzati da diverso tempo, anche loro hanno lasciato il programma da ‘single’. Simone, all’interno del villaggio, si è avvicinato molto alla single Rebecca e tra i due, lontano dalle telecamere, c’è stato un bacio.

Il fidanzato Simone e la single Rebecca si appartano in bagno, lontano dallo sguardo delle telecamere. Dall’audio si sente che i due si stanno baciando, cosa che poi la single conferma.

Probabilità di riconciliazione: Molto bassa.

Valerio e Sarah: quando l’amore non basta

Tantissima curiosità anche su quello che accadrà tra Valerio e Sarah. Il ragazzo si è spinto oltre, ha baciato la single Ary e al falò di confronto ha deciso di lasciare il programma da solo. Tra non poche lacrime.

Probabilità di riconciliazione: Bassa.

Maria Concetta e Angelo: gelosia fatale

Innanzitutto ci sarà il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo che promette di essere infuocato. Il 33enne siciliano si è invaghito della single Marianna ed i due nelle scorse puntate hanno iniziato a flirtare.

Probabilità di riconciliazione: Molto bassa.

Le indiscrezioni del web

Gli spoiler che circolano sui social sono davvero tanti. C’è chi sostiene di aver visto Rosario da solo, senza Lucia. E chi ha spiegato di aver visto Denise in spiaggia, senza Marco. Solo coincidenze o le coppie sono ‘scoppiate’?

Alcune voci sul web parlano di:

Possibili riavvicinamenti tra coppie che sembravano finite

tra coppie che sembravano finite Separazioni definitive per altre

per altre Nuove frequentazioni nate durante il programma

Il successo straordinario dell’edizione 2025

Temptation Island 2025 ha registrato ascolti da record sin dalla prima puntata. La puntata di martedì 29 luglio 2025 con 4 199 000 telespettatori risulta la più vista nella storia di Temptation Island, escludendo l’edizione speciale del 2005.

Questa è la prima volta nella storia del programma in cui sono state otto puntate, diventando così l’edizione più lunga di tutte. Mediaset ha deciso di allungare il programma visto il successo straordinario ottenuto.

Le previsioni finali

Sulla base di quanto visto durante il programma e delle indiscrezioni circolate, ecco le nostre previsioni per il finale:

Molto probabili “vincitori”:

Antonio e Valentina – La proposta di matrimonio e l’evoluzione del loro rapporto li rendono i favoriti assoluti Marco e Denise – Il loro ritorno potrebbe essere il colpo di scena finale

Possibili sorprese:

Lucia e Rosario – Se riusciranno a superare i problemi sorti dopo il programma

– Se riusciranno a superare i problemi sorti dopo il programma Sonia e Alessio – Un eventuale ripensamento potrebbe ribaltare le carte in tavola

Addii definitivi:

Sonia B. e Simone – Il tradimento sembra aver chiuso definitivamente la loro storia

– Il tradimento sembra aver chiuso definitivamente la loro storia Maria Concetta e Angelo – La gelosia e l’attrazione per altri hanno minato il rapporto

– La gelosia e l’attrazione per altri hanno minato il rapporto Valerio e Sarah – Le strade sembrano ormai separate

Conclusioni

Il gran finale di Temptation Island 2025 promette di essere un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Dopo settimane di emozioni, tradimenti, lacrime e colpi di scena, stasera scopriremo finalmente come sono andate a finire le storie d’amore che hanno appassionato l’Italia intera.

Antonio e Valentina partono nettamente favoriti, ma Temptation Island ci ha insegnato che fino all’ultimo secondo tutto può cambiare. Il programma di Filippo Bisciglia si conferma il reality dell’estate italiana, capace di raccontare l’amore in tutte le sue sfaccettature.

L’edizione 2025 passerà alla storia come una delle più coinvolgenti e seguite di sempre, confermando Temptation Island come il reality dell’estate italiana. L’appuntamento è alle 21:30 su Canale 5 per un finale che si preannuncia ricco di sorprese e rivelazioni inaspettate.

Chi saranno i veri “vincitori” di Temptation Island 2025? La risposta arriverà stasera, in un finale che promette di emozionare e sorprendere fino all’ultimo momento.