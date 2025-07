Signori si parte torna il 27 luglio su La7 con la tappa in Toscana

Domenica 27 luglio alle 11:45 su La7 torna Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia, il programma che unisce paesaggio, memoria e viaggio lento a bordo dei convogli d’epoca delle Ferrovie dello Stato.

Alla guida del racconto c’è ancora la giornalista Stefania Capobianco, affiancata dal Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e AD di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, che veste i panni di capotreno d’eccezione per accompagnare gli spettatori in una nuova tappa carica di fascino.

Quinta puntata: la bellezza senza tempo della Val d’Orcia

Dopo aver attraversato altre regioni italiane, il viaggio fa tappa in Toscana, nel cuore della Val d’Orcia, dichiarata Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Un paesaggio da cartolina, fatto di colline dorate, cipressi solitari, borghi medievali e chiese romaniche.

Il convoglio storico, trainato da una locomotiva a vapore e composto dalle iconiche carrozze Centoporte e Corbellini, si muove lentamente tra:

Bagno Vignoni , con la sua vasca monumentale di acqua termale nel cuore del centro storico;

, con la sua vasca monumentale di acqua termale nel cuore del centro storico; San Quirico d’Orcia , con le sue pievi romaniche e i viali costeggiati da cipressi;

, con le sue pievi romaniche e i viali costeggiati da cipressi; Montalcino, celebre per il vino e le sue vie lastricate, immerse in un’atmosfera d’altri tempi.

Ogni fermata diventa l’occasione per riscoprire tradizioni locali, storie antiche e dettagli nascosti della vita quotidiana.

Un format che unisce memoria, lentezza e identità

Signori si parte non è un semplice programma di viaggio. È un racconto poetico, dove i treni storici diventano lo strumento per esplorare un’Italia profonda, spesso dimenticata, ma ricca di valore culturale.

Il programma invita a rallentare, a guardare con altri occhi luoghi che spesso attraversiamo di fretta. I binari sono il filo conduttore di una narrazione che unisce passato e presente, in un’ottica di valorizzazione del territorio.

Il ruolo di Luigi Cantamessa, figura chiave del progetto FS Treni Turistici Italiani, è centrale anche per la sua conoscenza dei percorsi e la sua capacità di raccontare il viaggio non solo come spostamento, ma come esperienza collettiva.

Produzione e collaborazioni

La trasmissione è una produzione DirAmare, realizzata in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, sotto la supervisione di Alessandro Valentini, Head of Business TV.

Un progetto che mette insieme servizio pubblico, promozione del territorio e narrazione emozionale, in linea con il crescente interesse per il turismo sostenibile e le esperienze autentiche.