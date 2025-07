Il 25 luglio 2025 è una data storica per la Serie C: il Consiglio Direttivo di Lega ha ufficializzato la composizione dei tre gironi per la stagione 2025/2026, completando così il quadro delle 60 squadre che daranno vita a quello che si preannuncia come un campionato ricco di emozioni e sorprese.

Il comunicato ufficiale e le date chiave

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, la Serie C ha annunciato la composizione dei tre gironi per la stagione 2025/2026. Il nuovo campionato prenderà il via domenica 24 agosto e si concluderà domenica 26 aprile 2026, con la consueta sosta natalizia a cavallo tra dicembre e gennaio.

Il calendario degli appuntamenti

25 luglio 2025 : Composizione ufficiale dei gironi

: Composizione ufficiale dei gironi 26 luglio 2025 : Sorteggio Coppa Italia Serie C

: Sorteggio Coppa Italia Serie C 28 luglio 2025 : Sorteggio calendari (sui canali social della Serie C)

: Sorteggio calendari (sui canali social della Serie C) 17 agosto 2025 : Primi due turni eliminatori Coppa Italia

: Primi due turni eliminatori Coppa Italia 24 agosto 2025: Inizio campionato

Le 60 squadre e le novità dell’edizione 2025/2026

Le seconde squadre protagoniste

Una delle novità più significative è la presenza di tre seconde squadre di club di Serie A, distribuite equamente tra i gironi:

Inter U23 (Girone A) – Prima volta assoluta in Serie C

(Girone A) – in Serie C Juventus Next Gen (Girone B) – Confermata dopo l’esperienza precedente

(Girone B) – Confermata dopo l’esperienza precedente Atalanta U23 (Girone C) – Trasferita dal Girone A

L’Inter Under 23 è la quarta seconda squadra ammessa tra i professionisti, dopo Juventus, Atalanta e Milan, finito però in Serie D al debutto.

Le retrocessioni eccellenti

Tra le squadre più blasonate che parteciperanno al campionato spiccano le retrocesse dalla Serie B:

Cittadella (Girone A)

(Girone A) Cosenza (Girone C)

(Girone C) Salernitana (Girone C)

Assenti illustri: Non ci saranno Brescia e SPAL, escluse per problemi amministrativi.

La composizione dettagliata dei tre gironi

Girone A – Il Nord Italia

Il raggruppamento settentrionale presenta un mix equilibrato tra realtà storiche e formazioni in cerca di affermazione:

Le 20 squadre del Girone A:

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano Valchiampo

Cittadella (retrocessa dalla Serie B)

(retrocessa dalla Serie B) Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio

Inter U23 (novità assoluta)

(novità assoluta) L.R. Vicenza

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto Franciacorta

Pergolettese

Pro Patria (ripescata)

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Union Brescia

Virtus Verona

Squadre di maggior blasone: Vicenza, Novara, Triestina, Pro Vercelli e il neopromosso Cittadella.

Girone B – Il Centro Italia

Il Girone B raccoglie le ambizioni del calcio dell’Italia centrale, con alcune formazioni che vantano trascorsi in Serie A e B:

Le 20 squadre del Girone B:

Arezzo

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia Montecelio

Juventus Next Gen

Livorno (neo-promossa dalla Serie D)

(neo-promossa dalla Serie D) Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Ravenna (ripescata)

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

Protagoniste principali: Perugia, Ternana, Ascoli e il ritorno del Livorno dopo quattro anni.

Girone C – Il Sud e le Isole

Nel Girone C sarà derby siciliano tra Catania, Trapani e Siracusa:

Le 20 squadre del Girone C:

Atalanta U23

Audace Cerignola

AZ Picerno

Benevento

Casarano (neo-promossa)

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza (retrocessa dalla Serie B)

(retrocessa dalla Serie B) Crotone

Foggia

Giugliano

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana (retrocessa dalla Serie B)

(retrocessa dalla Serie B) Siracusa (neo-promossa)

Sorrento

Team Altamura

Trapani

Derby siciliano: Catania, Trapani e Siracusa si sfideranno per la supremazia isolana.

Le regole e il sistema promozioni/retrocessioni

Come funzionano le promozioni

Tre gironi, 60 squadre e solo quattro promozioni. La Serie C è un girone dantesco. Per salire in Serie B bisogna assolutamente vincere il proprio girone, altrimenti si passa dai maxi spareggi promozione.

Sistema promozioni 2025/2026:

3 promozioni dirette : Le vincitrici dei tre gironi

: Le vincitrici dei tre gironi 1 promozione dai playoff: Attraverso i maxi playoff con 28 squadre (dal 2° al 10° posto di ogni girone)

I playoff: un labirinto complesso

Il sistema dei playoff è articolato su più turni:

Primo turno : Squadre classificate dal 5° al 10° posto (6 turni da giocare)

: Squadre classificate dal 5° al 10° posto (6 turni da giocare) Secondo turno : Entrano le 4° classificate (5 turni da giocare)

: Entrano le 4° classificate (5 turni da giocare) Turno successivo : Entrano le 3° classificate e la vincente della Coppa Italia (4 turni)

: Entrano le 3° classificate e la vincente della Coppa Italia (4 turni) Quarti di finale: Entrano le 2° classificate di ogni girone

Le novità regolamentari e Sky Wifi

Salary Cap e sostenibilità

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione della Salary Cap, una misura volta a controllare il monte ingaggi delle società, promuovendo una gestione finanziaria più responsabile che verrà sperimentata dal 2025-2026.

Partnership con Sky

Il campionato si chiamerà ufficialmente “Serie C Sky Wifi 2025-2026”, con:

Oltre 1.250 partite trasmesse su Sky Sport e NOW

trasmesse su Sky Sport e NOW Una gara per turno in chiaro sui canali Rai

in chiaro sui canali Rai Copertura completa di playoff e playout

Le date del campionato

Calendario della stagione regolare

Inizio : 24 agosto 2025

: 24 agosto 2025 Sosta invernale : 28 dicembre 2025

: 28 dicembre 2025 Fine stagione regolare : 26 aprile 2026

: 26 aprile 2026 Turni infrasettimanali: 3 (date da definire)

Coppa Italia Serie C

Sorteggio : 26 luglio 2025

: 26 luglio 2025 Primi turni : 17 agosto 2025

: 17 agosto 2025 Inizio: Terzo weekend di agosto

Le ripescate e le esclusioni

Chi è stato ripescato

Il Consiglio della FIGC ha reintegrato l’organico della Serie C, riammettendo l’Aurora Pro Patria, per la non ammissione al campionato della Lucchese, e le società Inter U23 e Ravenna.

Ripescate ufficiali:

Pro Patria (al posto della Lucchese)

(al posto della Lucchese) Inter U23 (nuova seconda squadra)

(nuova seconda squadra) Ravenna (al posto della SPAL)

Le promosse dalla Serie D

Le nove squadre promosse dalla Serie D completano l’organico:

Livorno (vincitore Poule Scudetto)

(vincitore Poule Scudetto) Bra, Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi

Forlì, Sambenedettese, Guidonia Montecelio

Casarano, Siracusa

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

I favoriti per girone

Girone A: Cittadella e Vicenza partono favorite, ma attenzione alla novità Inter U23

Girone B: Perugia e Ternana guidano le candidate, con il Livorno pronto a stupire

Girone C: Salernitana e Catania sembrano un gradino sopra, ma Benevento e Cosenza non vanno sottovalutate

Il prossimo step: i calendari

Il 28 luglio sui canali social della Serie C verranno presentati i calendari: le sessanta squadre di Lega Pro conosceranno così il proprio percorso stagionale.

La Serie C 2025/2026 si presenta come un campionato equilibrato e affascinante, con nobili decadute, seconde squadre ambiziose e realtà emergenti pronte a scrivere nuove pagine di storia del calcio italiano.