Semifinali Europei femminili 2025: l’Italia sfida l’Inghilterra, anticipazioni

Le semifinali degli Europei femminili 2025 entrano nel vivo con due match che promettono spettacolo e grande agonismo. L’Italia affronterà l’Inghilterra campione in carica martedì 22 luglio alle 21:00 a Ginevra, mentre Germania e Spagna si sfideranno mercoledì 23 luglio alle 21:00 a Zurigo. Due sfide che determineranno le finaliste del torneo continentale più prestigioso.

La rinascita dell’Italia femminile: 28 anni dopo

Il trionfo contro la Norvegia

La Nazionale italiana femminile ha scritto una pagina di storia battendo la Norvegia 2-1 nei quarti di finale, tornando in semifinale europea per la prima volta dal 1997. L’impresa è stata firmata dalla straordinaria doppietta di Cristiana Girelli, che ha dimostrato ancora una volta di essere il faro della squadra azzurra.

Il match contro la Norvegia è stato deciso da due gol della capitana azzurra: il primo al 50′ su assist di Sofia Cantore, il secondo al 90′ con un colpo di testa che ha gelato le norvegesi. Una prestazione maiuscola che ha portato Girelli a quota 61 gol in Nazionale, consolidando il suo ruolo di miglior marcatrice della storia azzurra.

Cristiana Girelli, l’eroina azzurra

A 35 anni, Cristiana Girelli continua a essere un punto di riferimento non solo per i gol, ma per la capacità di unire il gruppo. Con 10 Scudetti, 9 Coppe Italia e un record di 11 Supercoppe italiane, è la calciatrice italiana più titolata della sua epoca. La sua doppietta contro la Norvegia ha scritto un pezzo di storia del calcio femminile italiano.

Nel post-partita, Girelli ha dichiarato: “Penso che il segreto sia il basket. Io ho giocato a basket per tanti anni e forse quel terzo tempo che hai bisogno di giocare nel basket mi ha aiutato poi nel calcio”, riferendosi alla sua specialità nel gioco aereo che l’ha resa letale sui colpi di testa.

Il percorso azzurro verso la semifinale

L’Italia di Andrea Soncin ha dimostrato una crescita costante durante tutto il torneo:

Fase a gironi : 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta (4 punti, seconda nel gruppo B)

: 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta (4 punti, seconda nel gruppo B) Quarti di finale: vittoria 2-1 contro la Norvegia

Prima dell’arrivo di Soncin, l’Italia era arrivata ultima – con un solo punto – nel suo girone agli Europei del 2022 e nel 2023 era stata eliminata dai Mondiali dopo aver perso due partite su tre. La trasformazione operata dal ct è stata evidente.

Italia-Inghilterra: David contro Golia

L’avversario: le Lionesses campioni in carica

L’Inghilterra è campione europeo in carica dopo aver vinto l’Europeo 2022 in casa, ed è anche seconda al Mondiale 2023. Le Lionesses di Sarina Wiegman rappresentano una delle nazionali più forti al mondo, ma hanno mostrato qualche incertezza nel torneo svizzero.

Le Lionesses hanno avuto sin qui un Europeo di alti e bassi, dove il carattere e la grande qualità hanno sopperito ad alcune scelte tecniche rivelatesi errate da parte della CT Sarina Wiegman.

I precedenti tra Italia e Inghilterra

Nel complesso, le due nazionali si sono incrociate 26 volte dal 1984 a oggi: il bilancio vede le Azzurre leggermente favorite, con 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Un dato che potrebbe sorprendere molti, considerando il momento di forma delle due squadre.

L’ultimo confronto risale al febbraio 2024, quando l’Inghilterra ha inflitto alla squadra di Soncin una pesante sconfitta per 5-1 nell’amichevole disputata ad Algeciras, in Spagna. Un risultato che ha rappresentato il punto più basso del percorso azzurro, ma che ora appare come un lontano ricordo.

Le chiavi tattiche della sfida

Lucy Bronze sarà fondamentale per l’Inghilterra: non solo per la sua bravura come terzina destro di livello mondiale, ma anche da un punto di vista mentale. La sua esperienza è alla settima fase finale tra Europei e Mondiali.

Per l’Italia, l’intesa tra Cristiana Girelli e Sofia Cantore sarà cruciale. Protagoniste di entrambi i gol contro la Norvegia ai quarti di finale, l’intesa tra Cristiana Girelli e Sofia Cantore potrebbero essere la chiave vincente anche contro l’Inghilterra in semifinale.

Germania-Spagna: il big match delle semifinali

La Germania, regina d’Europa in cerca di riscatto

La Germania è alla sua 11esima semifinale (record) nelle ultime 12 edizioni, confermandosi una delle potenze assolute del calcio femminile europeo. Le tedesche hanno conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e vantano 8 titoli europei nella loro bacheca.

La resilienza delle tedesche è stata evidente ai quarti di finale contro la Francia, quando hanno giocato praticamente tutta la gara in 10 e mantenuto i nervi saldi ai calci di rigore.

La Spagna campione del mondo

La Spagna, squadra Campione del mondo in carica, è la favorita per il titolo europeo. Hanno battuto l’Inghilterra per il titolo mondiale nel 2023 e hanno poi vinto la prima edizione della UEFA Nation’s League nel 2024.

Le “Rojas” rappresentano il calcio più moderno e spettacolare, con un gioco basato sul possesso palla e la tecnica individuale. La loro crescita negli ultimi anni è stata esponenziale.

Il confronto diretto Germania-Spagna

La Germania è imbattuta da otto incontri con la Spagna, a fronte di cinque vittorie e tre pareggi, con un bilancio di 18 gol fatti e 3 subiti. La Germania ha battuto la Spagna per 1-0 per il bronzo olimpico del 2024.

I precedenti sorridono alle tedesche, ma la Spagna di oggi è una squadra completamente diversa rispetto al passato.

Le stelle della semifinale

Ann-Katrin Berger sarà fondamentale per la Germania. Il portiere ha effettuato diverse parate decisive nei tempi regolamentari contro la Francia, mentre ai calci di rigore ne ha parati due e ne ha trasformato uno.

Per la Spagna, l’attenzione si concentra su Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, le due Palloni d’Oro che rappresentano l’essenza del calcio spagnolo moderno.

Programma e orari delle semifinali

Martedì 22 luglio 2025

Inghilterra vs Italia

Orario : 21:00 (ora italiana)

: 21:00 (ora italiana) Stadio : Stade de Genève, Ginevra

: Stade de Genève, Ginevra Diretta TV: Rai 1

Mercoledì 23 luglio 2025

Germania vs Spagna

Orario : 21:00 (ora italiana)

: 21:00 (ora italiana) Stadio : Stadion Letzigrund, Zurigo

: Stadion Letzigrund, Zurigo Diretta TV: Rai Sport

Le favorite per la finale

La finale di UEFA Women’s EURO 2025 si disputerà al St. Jakob-Park di Basilea alle 18:00 CET di domenica 27 luglio.

Secondo i bookmaker, la Spagna parte favorita per la vittoria finale del torneo, seguita dalla Germania. L’Inghilterra, pur essendo campione in carica, ha mostrato alcune incertezze, mentre l’Italia rappresenta la vera sorpresa di questi Europei.

Le quote delle semifinali

Per la sfida Italia-Inghilterra, secondo le quote la vittoria delle giocatrici della nazionale di calcio italiana oscilla fra 5.75 e 6.25 volte la posta in palio. Il pareggio è dato fra 4.20 e 4.35.

Conclusioni: verso una finale storica

Le semifinali degli Europei femminili 2025 promettono spettacolo e grande calcio. L’Italia di Soncin ha l’opportunità di scrivere una pagina di storia del calcio femminile azzurro, mentre Inghilterra, Germania e Spagna si contendono un posto nella finale di Basilea.

Con questa doppietta, Girelli sale a quota 61 gol in azzurro, consolidando il suo ruolo di miglior marcatrice della squadra e di simbolo di una generazione che vuole scrivere una nuova storia del calcio femminile italiano.

Il calcio femminile italiano non è mai stato così in alto: ora l’obiettivo è continuare a sognare e provare a raggiungere quella finale che manca dal 1997.