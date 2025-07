Sarabanda: dal 21 luglio alle 18.45 il quiz musicale torna su Canale 5 con Enrico Papi

Da lunedì 21 luglio alle 18.45 su Canale 5, torna “Sarabanda”, lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi, in una nuova edizione preserale completamente rinnovata. Prodotto da Banijay Italia, il programma promette di far cantare e giocare il pubblico con la sua classica formula fatta di musica, memoria e sfide a tempo.

In ogni puntata si sfidano cinque concorrenti non vip, pronti a dimostrare il proprio talento musicale e la prontezza di riflessi in giochi iconici del format:

Playlist: indovinare il titolo della canzone prima degli avversari.

Pentagramma: riconoscere una canzone partendo da una frase celebre del brano.

Asta Musicale: per chi ama il rischio, si gioca su una sola nota e un indovinello.

7×30: 30 secondi per indovinare 7 brani senza sbagliare.

Il tutto avviene in uno studio colorato e moderno, pensato per esaltare lo stile vivace e coinvolgente che ha reso Sarabanda un vero cult della TV italiana. L’energia di Enrico Papi, le grafiche accattivanti e l’atmosfera da sfida musicale fanno di questo ritorno una scommessa pop pensata per il pubblico di ogni età.

Il preserale di Canale 5 si arricchisce così con un appuntamento quotidiano capace di mixare nostalgia, divertimento e ritmo, portando ogni sera nelle case italiane la voglia di cantare, giocare e mettersi alla prova.