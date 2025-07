Il successo de La Ruota della Fortuna che sta dando nuova linfa a Canale 5

Il ritorno de “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per Canale 5. Dal 14 luglio 2025, il celebre game show ha conquistato l’access prime time dell’ammiraglia Mediaset, riportando la rete ai vertici degli ascolti dopo anni di difficoltà. Un successo che ha stravolto i palinsesti, costretto la Rai a rivedere le proprie strategie e messo in discussione equilibri consolidati da decenni. Ecco tutti i numeri e i retroscena di questo autentico miracolo televisivo.

L’esordio da record: numeri mai visti da anni

Il debutto del 14 luglio: una partenza col botto

Esordio da incorniciare per Gerry Scotti al timone de “La Ruota della Fortuna”. Il 14 luglio 2025, il ritorno del reboot dell’indimenticabile format ha registrato 3 milioni e 643 mila spettatori, pari al 21,9% di share, sbaragliando “Techetechetè TopTen” su Rai 1 con 2 milioni e 876 mila spettatori.

I dati record della prima puntata:

Spettatori : 3.643.000

: 3.643.000 Share : 21,9%

: 21,9% Picchi : 4.500.000 spettatori e 27% di share

: 4.500.000 spettatori e 27% di share Target giovani : 31,9% di share tra gli uomini 15-19 anni

: 31,9% di share tra gli uomini 15-19 anni Target femminile: 28,9% tra le donne 20-24 anni

La prima settimana straordinaria

La prima, incredibile e straordinaria settimana della nuova “Ruota della Fortuna” ha raggiunto una media di 3.472.000 telespettatori con il 23,59% di share. Numeri oggettivamente inaspettati e clamorosi, che hanno tramutato Paperissima Sprint in un lontano ricordo.

L’andamento giorno per giorno:

Lunedì 14 luglio : 3.643.000 spettatori (21,9%)

: 3.643.000 spettatori (21,9%) Domenica 20 luglio : 3.493.000 spettatori (25,1%)

: 3.493.000 spettatori (25,1%) Media settimanale: 3.472.000 spettatori (23,59%)

I record che continuano a crescere

Il nuovo record del 24 luglio

Nella fascia dell’access prime time di giovedì 24 luglio, “La Ruota della Fortuna” ha registrato un nuovo record stagionale: 4.073.000 spettatori e uno share del 25,8%. Il game show sembra aver conquistato definitivamente il pubblico.

Performance costanti sopra il 21%

Dal debutto, il game show di Scotti non è mai sceso sotto il 21,5% di share e i 3 milioni di telespettatori, toccando punte del 25% e vincendo puntualmente la sfida contro la Rai e le altre reti.

I numeri che dimostrano il successo:

Costanza : Mai sotto 3 milioni di spettatori

: Mai sotto 3 milioni di spettatori Crescita : Da 21,9% a 25,8% di share

: Da 21,9% a 25,8% di share Stabilità : Risultati sempre sopra le aspettative

: Risultati sempre sopra le aspettative Coinvolgimento: Pubblico di tutte le età

La rivoluzione dei palinsesti Mediaset

Addio a Paperissima Sprint dall’access

Una scelta vincente quella di riportare in tv lo storico programma, che si è conquistato il posto sull’ammiraglia Mediaset, costringendo “Paperissima Sprint” al trasloco su Italia 1 per questa stagione estiva.

I cambiamenti nel palinsesto:

Paperissima Sprint : Spostata al primo pomeriggio su Italia 1

: Spostata al primo pomeriggio su Italia 1 La Ruota della Fortuna : Protagonista dell’access prime time

: Protagonista dell’access prime time Striscia la Notizia : Posticipata a novembre 2025

: Posticipata a novembre 2025 Durata: Il quiz andrà avanti fino a ottobre

Il confronto con i numeri precedenti

Togliendo Paperissima Sprint dall’access prime time, Pier Silvio Berlusconi è riuscito a riportare Canale 5 sopra la soglia del 21% di share. Prima, con il programma di Antonio Ricci, la rete viaggiava su una media del 14% di share e circa 2.170.000 telespettatori.

Il confronto con la concorrenza Rai

La disfatta di Techetechetè TopTen

Lo spin-off delle “teche” condotte da Bianca Guaccero è stato travolto dal successo della Ruota. Giovedì 17 luglio si è fermato al 13,4%, costringendo la Rai a tornare al formato originale di Techetechetè.

Il crollo della concorrenza Rai:

Techetechetè TopTen : Dal 17% al 13,4%

: Dal 17% al 13,4% Chiusura anticipata : Il 20 luglio calato il sipario

: Il 20 luglio calato il sipario Ritorno al format originale : Senza successo

: Senza successo Distacco: Oltre 6 punti percentuali di differenza

L’effetto domino sulla programmazione Rai

Il successo della Ruota ha costretto la Rai a rivedere le proprie strategie. Techetechetè TopTen è stata cancellata anticipatamente, con la scusa di aver “esaurito le puntate”, ma la realtà è che i numeri erano diventati insostenibili.

Le novità che hanno fatto la differenza

Il restyling completo del programma

La nuova edizione presenta importanti novità che hanno contribuito al successo:

Le innovazioni principali:

Nuovo studio : Moderno e coinvolgente

: Moderno e coinvolgente Band dal vivo : Atmosfera più dinamica

: Atmosfera più dinamica Nuovo gioco finale : “La Ruota delle Meraviglie”

: “La Ruota delle Meraviglie” Premi più ricchi : Montepremi significativi

: Montepremi significativi Samira Lui: Nuova valletta al fianco di Scotti

Il fattore Gerry Scotti

Gerry Scotti ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei conduttori più amati e efficaci della televisione italiana. La sua capacità di adattare un format storico alle esigenze del pubblico moderno si è rivelata vincente.

I punti di forza di Scotti:

Esperienza : Decenni di successi televisivi

: Decenni di successi televisivi Empatia : Capacità di entrare in sintonia con il pubblico

: Capacità di entrare in sintonia con il pubblico Professionalità : Gestione impeccabile del programma

: Gestione impeccabile del programma Ironia: Battute e riferimenti che coinvolgono

La preparazione alla sfida autunnale

Con settembre alle porte, Gerry Scotti si prepara ad affrontare la sfida più importante: il confronto diretto con “Affari Tuoi” di Stefano De Martino.

L’impatto economico e strategico

Il ritorno sull’investimento

Il ricco investimento targato “Ruota della Fortuna” non è neanche lontanamente paragonabile ai bassissimi costi di Paperissima Sprint, ma i risultati dimostrano che la scommessa di Pier Silvio Berlusconi era giusta.

I vantaggi economici:

Maggiori introiti pubblicitari : Ascolti più alti attraggono inserzionisti

: Ascolti più alti attraggono inserzionisti Rivalutazione della fascia : Access prime time più competitivo

: Access prime time più competitivo Effetto traino : Benefici per la prima serata

: Benefici per la prima serata Prestigio: Canale 5 torna competitiva

La strategia a lungo termine

Se Gerry Scotti dovesse confermarsi anche a settembre contro Stefano De Martino, sarebbe impensabile un suo ritorno in “panchina”, con Canale 5 tornata di nuovo competitiva dopo anni di pesanti sconfitte quotidiane.

Il caso Andrea Siciliano: il campione del cuore

La storia del giovane campione

Nella prima settimana di messa in onda, Andrea Siciliano, 20enne di Varese, si è confermato campione per 7 puntate consecutive, vincendo la bellezza di 104.400 euro.

Il percorso di Andrea:

Età : 20 anni, studente di ingegneria chimica

: 20 anni, studente di ingegneria chimica Durata : 7 puntate consecutive

: 7 puntate consecutive Vincita : 104.400 euro

: 104.400 euro Eliminazione : 20 luglio 2025

: 20 luglio 2025 Impatto: Grande seguito del pubblico

L’effetto fidelizzazione

Il percorso straordinario di Andrea ha saputo fidelizzare il pubblico di Canale 5 alla nuova Ruota, dimostrando quanto sia fondamentale avere un personaggio in grado di vincere e rivincere.

Il mistero Striscia la Notizia

Il giallo della programmazione autunnale

Resta il giallo di Striscia la Notizia. Nel documento pubblicato sul sito di Publitalia relativo alla politica commerciale della tv lineare per il periodo autunnale, di Striscia non c’era traccia.

Gli interrogativi aperti:

Novembre 2025 : Confermato il ritorno posticipato

: Confermato il ritorno posticipato Durata : “Qualche mese o meno”

: “Qualche mese o meno” Novità : Antonio Ricci lavora a una versione rinnovata

: Antonio Ricci lavora a una versione rinnovata Futuro incerto: Dipenderà dai risultati della Ruota

Le dichiarazioni dei protagonisti

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

“Gerry Scotti ha rivitalizzato uno storico format e acceso – ancora una volta – una delle fasce più importanti del palinsesto: il preserale. Un compito sfidante, pienamente assolto, raggiungendo audience addirittura sorprendenti”.

Le parole di Gerry Scotti

“C’era la speranza di fare una bella figura ma la certezza no, perché nel nostro lavoro la sicurezza può facilmente trasformarsi in sicumera, e la sicumera è un brutto vizio umano”.

Su Stefano De Martino: “Se riusciremo a fare il nostro 18% di share, sarà davvero un piccolo miracolo. Dovrebbe darmi lui i consigli, ormai è l’uomo dei record”.

La sfida autunnale: Ruota vs Affari Tuoi

I numeri da battere

Il vero banco di prova arriverà a settembre, quando si scoprirà se La Ruota della Fortuna riuscirà a mantenere alto l’interesse anche contro Affari Tuoi, che tornerà su Rai 1 con Stefano De Martino alla conduzione.

Il confronto dei numeri:

Affari Tuoi (giugno) : Fino al 30% di share

: Fino al 30% di share Ruota della Fortuna (luglio) : Fino al 25,8% di share

: Fino al 25,8% di share Obiettivo : Mantenere almeno il 18% contro De Martino

: Mantenere almeno il 18% contro De Martino Posta in gioco: Il futuro dell’access prime time

Le aspettative per settembre

Per settembre sono stati annunciati “premi che faranno saltare di gioia i concorrenti”, con l’intenzione di alzare ancora di più l’asticella dello spettacolo.

L’analisi degli esperti

Il parere di Davide Maggio

“Perché c’è una cosa che si chiama rispetto e un’altra che si chiama riconoscenza”, ha commentato l’esperto di televisione riguardo alla decisione di mantenere alcuni programmi nonostante gli ascolti deludenti.

La strategia di Pier Silvio Berlusconi

È partita ufficialmente quella fase di esperimenti annunciati da Pier Silvio Berlusconi nella sfida ad Affari Tuoi, con nuovi format al vaglio nel corso della stagione.

L’eredità di Mike Bongiorno

Il ritorno alle origini

La Ruota della Fortuna rappresenta un ritorno alle origini per Canale 5, che con Mike Bongiorno aveva fatto la storia del programma dal 1989 al 2003.

Il confronto con l’era Bongiorno:

Durata originale : 14 anni con Mike Bongiorno

: 14 anni con Mike Bongiorno Nuovo corso : Gerry Scotti raccoglie l’eredità

: Gerry Scotti raccoglie l’eredità Aggiornamento : Format modernizzato per il pubblico attuale

: Format modernizzato per il pubblico attuale Continuità: Stesso spirito, nuove dinamiche

L’evoluzione del format

Da format nato negli Stati Uniti negli anni ’70, La Ruota della Fortuna continua a dimostrare la sua validità anche nell’era digitale, confermando che i grandi classici, se ben adattati, possono ancora conquistare il pubblico.

Le reazioni del pubblico

Il coinvolgimento social

Il programma ha coinvolto tutta la famiglia, conquistando spettatori di ogni età e generando un notevole interesse sui social media.

L’engagement digitale:

Discussioni online : Hashtag di tendenza

: Hashtag di tendenza Coinvolgimento : Pubblico di tutte le età

: Pubblico di tutte le età Fidelizzazione : Crescita progressiva dell’audience

: Crescita progressiva dell’audience Passaparola: Effetto virino positivo

I commenti della critica

La critica televisiva ha accolto positivamente il ritorno del programma, riconoscendo a Gerry Scotti la capacità di rivitalizzare un format storico.

Prospettive future

La programmazione di ottobre

La Ruota della Fortuna andrà avanti fino a ottobre, una durata inusuale per un programma estivo che dimostra la fiducia di Mediaset nel progetto.

Le possibili evoluzioni

Se i numeri dovessero mantenersi su questi livelli, non è escluso che il programma possa avere un futuro anche oltre l’autunno, rivoluzionando definitivamente i palinsesti di Canale 5.

Conclusioni: un successo che cambia tutto

Il ritorno de “La Ruota della Fortuna” rappresenta più che un semplice successo televisivo: è la dimostrazione che con le scelte giuste, il coraggio di cambiare e professionisti di qualità, anche i format più tradizionali possono tornare a essere vincenti.

I numeri parlano chiaro

Prima settimana : Media del 23,59% di share

: Media del 23,59% di share Record : 25,8% di share il 24 luglio

: 25,8% di share il 24 luglio Costanza : Mai sotto i 3 milioni di spettatori

: Mai sotto i 3 milioni di spettatori Crescita: Trend sempre positivo

L’impatto sulla televisione italiana

Gerry Scotti ha dimostrato che è possibile rilanciare l’access prime time di Canale 5, riportando la rete in una competizione aperta con Rai 1 e segnando un vero punto di svolta nel panorama televisivo estivo.

La vera sorpresa dell’estate 2025 ha dimostrato che, come nella vita, anche in televisione la ruota gira. E stavolta ha girato dalla parte giusta per Canale 5, regalando a Mediaset e ai telespettatori un’estate di grandi emozioni e ascolti record.

Il miracolo Ruota della Fortuna non è solo una questione di nostalgia o di effetto novità: è la prova che la qualità, l’esperienza e la passione possono ancora fare la differenza nell’era dello streaming e della frammentazione dell’audience. Gerry Scotti e la sua Ruota hanno davvero dato nuova linfa a Canale 5, preparando la rete a sfide ancora più ambiziose per il futuro.