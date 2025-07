Report amichevoli delle italiane – 26 luglio 2025

Panoramica generale

Sabato 26 luglio 2025 è stata una giornata intensa per il calcio italiano, con 13 squadre di Serie A impegnate in amichevoli pre-campionato in giro per l’Europa e non solo. Dai test internazionali di lusso alle sfide con formazioni di categoria inferiore, le squadre hanno continuato la loro preparazione in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

I risultati principali

MILAN 4-2 LIVERPOOL (Hong Kong, ore 13:30)

Il match di cartello della giornata

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una prestigiosa vittoria contro il Liverpool di Arne Slot nella suggestiva cornice di Hong Kong. I rossoneri hanno dimostrato grande carattere rimontando e superando i Reds inglesi.

Marcatori:

10′ Leão (Milan)

26′ Szoboszlai (Liverpool)

52′ Loftus-Cheek (Milan)

60′ Okafor (Milan)

93′ Gakpo (Liverpool)

94′ Okafor (Milan)

Formazione Milan: Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Note: Partita spettacolare che ha visto il Milan dominare soprattutto nella seconda frazione. Ottima prova di Okafor, autore di una doppietta decisiva.

ROMA 1-0 KAISERSLAUTERN (Germania, ore 18:00)

Primo test internazionale per Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini ha superato di misura il Kaiserslautern in Germania, ottenendo la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Trastevere (14-0) e UniPomezia (9-0).

Note: Prestazione solida dei giallorossi che hanno mostrato i primi progressi nel nuovo sistema di gioco proposto dal tecnico bergamasco.

NAPOLI 2-1 CATANZARO (Dimaro, ore 18:00)

Conte ritrova la vittoria dopo il ko con l’Arezzo

Il Napoli campione d’Italia ha battuto il Catanzaro nell’amichevole disputata a Dimaro, riscattando la sorprendente sconfitta per 2-0 contro l’Arezzo nell’esordio stagionale.

Marcatori:

Raspadori (Napoli)

Prima rete in azzurro per Lucca (Napoli)

Note: Buona prova degli azzurri che hanno mostrato maggiore incisività in fase offensiva. Esordio positivo per i nuovi acquisti.

TORINO 4-1 CREMONESE (Prato allo Stelvio, ore 17:00)

Convincente esordio per Baroni

Il Torino di Marco Baroni ha dominato la Cremonese di Davide Nicola in un match che ha visto i granata imporre la loro superiorità tecnica e fisica.

Marcatori:

Ilic (Torino)

Adams (Torino)

De Luca (Cremonese)

Tameze (Torino)

Bianay Balcot (Torino)

Formazione Torino: Paleari; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilic; Lazaro, Sanabria, Vlasic; Adams

ATALANTA 1-0 ATALANTA U23 (Clusone, ore 17:00)

Test in famiglia per Juric

Prima uscita stagionale per l’Atalanta di Ivan Juric, che ha battuto di misura la formazione Under 23 in un’amichevole organizzata per testare i meccanismi della squadra.

Note: Match utile per valutare le condizioni fisiche e tattiche del gruppo, con ampio turnover per permettere a tutti i giocatori di mettersi in evidenza.

Altri risultati significativi

GENOA 3-2 MANTOVA (Moena, ore 16:00)

Il Genoa di Patrick Vieira ha superato il Mantova in un match combattuto, mostrando buone trame di gioco ma anche qualche sbavatura difensiva da correggere.

Marcatori: Marcandalli, Venturino, Thorsby (Genoa); Radaelli, Galoppini (Mantova)

Risultati del triangolare in Alto Adige

BOLOGNA 0-0 SUDTIROL (primo tempo)

(primo tempo) BOLOGNA 2-1 SASSUOLO (secondo tempo)

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha partecipato a un triangolare, pareggiando con il Sudtirol ma superando il Sassuolo nell’antipasto di Serie A.

WERDER BREMA 0-0 PARMA (Germania, ore 15:00)

Pareggio a reti bianche per il Parma di Fabio Pecchia contro il Werder Brema. Match equilibrato ma con poche emozioni.

HANNOVER 2-0 CAGLIARI (Germania, ore 14:00)

Sconfitta per il Cagliari contro l’Hannover 96. I sardi hanno pagato alcuni errori individuali che hanno permesso ai tedeschi di chiudere il match.

UDINESE 3-0 QATAR (Austria, ore 18:00)

Vittoria netta dell’Udinese contro la nazionale del Qatar. I friulani hanno dominato l’incontro mostrando una buona condizione fisica.

LAZIO 3-0 AVELLINO (Frosinone, ore 20:30)

La Lazio di Maurizio Sarri ha chiuso la giornata con una convincente vittoria contro l’Avellino allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Report amichevoli delle italiane - 26 luglio 2025

Analisi tattica e prestazioni

Sistemi di gioco emersi

Milan: 3-5-2 con grande dinamismo sulle fasce

3-5-2 con grande dinamismo sulle fasce Roma: 3-4-2-1 tipico del gioco di Gasperini

3-4-2-1 tipico del gioco di Gasperini Napoli: 4-3-3 con pressing alto voluto da Conte

4-3-3 con pressing alto voluto da Conte Torino: 3-4-1-2 con focus sulla fisicità

Giocatori in evidenza

Noah Okafor (Milan): Doppietta decisiva contro il Liverpool

Doppietta decisiva contro il Liverpool Giacomo Raspadori (Napoli): Gol e prestazione di qualità

Gol e prestazione di qualità Che Adams (Torino): Ancora a segno nel nuovo sistema

Ancora a segno nel nuovo sistema Ivan Juric (Atalanta): Buon esordio sulla panchina nerazzurra

Prospettive future

Prossimi impegni delle italiane

Milan: 31 luglio vs Perth Glory (Australia)

31 luglio vs Perth Glory (Australia) Roma: 2 agosto vs Lens (Francia)

2 agosto vs Lens (Francia) Napoli: 3 agosto vs Stade Brestois (Castel di Sangro)

3 agosto vs Stade Brestois (Castel di Sangro) Torino: Tournée in Francia (30 luglio – 3 agosto)

Mercato e formazioni

Le amichevoli hanno confermato alcune tendenze:

I nuovi acquisti si stanno integrando gradualmente

si stanno integrando gradualmente I sistemi tattici stanno prendendo forma sotto la guida dei nuovi allenatori

stanno prendendo forma sotto la guida dei nuovi allenatori La condizione fisica è in costante crescita verso l’inizio del campionato

Conclusioni

La giornata del 26 luglio ha offerto indicazioni interessanti sul percorso di preparazione delle squadre italiane. Il Milan ha impressionato battendo il Liverpool, dimostrando che il progetto Allegri sta decollando. Il Napoli ha riscattato il passo falso con l’Arezzo, mentre Roma e Torino hanno confermato i progressi nelle rispettive filosofie di gioco.

Le 13 squadre impegnate hanno mostrato livelli di preparazione differenti, ma tutte sono sulla strada giusta per farsi trovare pronte all’inizio della Serie A 2025/26, previsto per il weekend del 23-24 agosto.

L’intensità degli allenamenti e la qualità degli avversari affrontati lasciano ben sperare per una stagione di alto livello del campionato italiano.