Claudio Guerrini tra i conduttori dell’RDS Summer Festival 2025: stasera la prima serata su TV8, Sky Uno e NOW

Sabato 19 luglio alle 21:30, debutta in prima serata su TV8, Sky Uno e NOW l’edizione 2025 dell’RDS Summer Festival, l’appuntamento musicale più atteso dell’estate. Quest’anno lo show raddoppia: due serate evento, in onda il 19 e il 26 luglio, per portare in tv musica, spettacolo ed energia direttamente dalle piazze italiane.

Tra i volti protagonisti di questa edizione c’è Claudio Guerrini, storica voce di RDS e ormai presenza fissa anche sul piccolo schermo. Insieme a lui, a raccontare lo spettacolo tra palco e backstage, ci saranno Rossella Brescia, Ciccio Valenti, Baz, Roberta Lanfranchi, Leo Di Bello, Petra Loreggian, Anna Pettinelli e Filippo Ferraro.

Registrata tra le città di Rimini e Senigallia, la prima puntata propone una scaletta ricca di nomi della scena musicale italiana e internazionale. Sul palco si esibiranno:

Serena Brancale

BNKR44

Sangiovanni

Alessandra Amoroso

Gaia

Olly

Sophie and the Giants

Fedez

Clara

Elodie

Carl Brave

Sarah Toscano

Tananai

La regia è affidata a Marco D’Amelio.

Claudio Guerrini, con la sua verve ironica e uno stile sempre diretto e coinvolgente, è oggi uno dei conduttori più versatili tra radio e tv. Da anni voce iconica del pomeriggio su RDS con il “Guerrini & Lanfranchi Show”, ha saputo conquistare anche il pubblico televisivo con naturalezza e professionalità.

«Una prima serata su TV8 e Sky è un piccolo grande traguardo nel mio percorso tv», racconta Guerrini. «Il Summer Festival di RDS è cresciuto anno dopo anno e oggi ha raggiunto un livello altissimo. Con i miei colleghi, da Rossella a Ciccio, da Baz a Roberta Lanfranchi, abbiamo presentato alcuni tra i protagonisti più amati della musica attuale, da Alessandra Amoroso col pancione a Elodie, Fedez e Serena Brancale. Abbiamo portato sul palco lo spirito che ci anima ogni giorno in radio. È un’estate piena di progetti, anche in arrivo con la Rai, ma non potrei essere più felice: sto facendo esattamente quello che sognavo. Le vacanze possono aspettare!»

L’appuntamento è per stasera, sabato 19 luglio, alle 21:30, in contemporanea su TV8, Sky Uno e NOW: uno show travolgente tra grande musica, energia e divertimento, con Claudio Guerrini e le voci di RDS.