Quasar su Rai 2: sabato 19 luglio l’ultima puntata tra NFT, AI e ambiente

L’ultima puntata di “Quasar” andrà in onda sabato 19 luglio alle 10.15 su Rai 2 e porterà il pubblico in un viaggio tra tecnologia, ambiente, sostenibilità e nuove sfide globali. A guidare l’appuntamento saranno ancora una volta Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella, volto familiare della rete. Il programma, che per tutta la stagione ha acceso i riflettori su temi cruciali per il nostro presente e futuro, chiude il ciclo con una puntata ricca di spunti e contenuti originali.

Si parte con uno dei temi più discussi degli ultimi anni: gli NFT, ovvero certificati digitali unici e non replicabili che attestano la proprietà di un’opera o di un bene digitale. “Quasar” dedica spazio all’impatto di questa tecnologia sul mondo dell’arte, della collezione digitale e della valorizzazione dei contenuti online. Non solo curiosità da addetti ai lavori: il servizio vuole far capire al grande pubblico come gli NFT possano cambiare il modo in cui pensiamo all’autenticità e alla proprietà, con implicazioni anche per musei, gallerie e artisti emergenti.

Nel segmento dedicato all’innovazione nel settore agroalimentare, protagonisti saranno imprenditori e giovani visioni. A “Quasar” si parlerà di come l’esperienza delle imprese tradizionali si stia incontrando con l’energia delle nuove generazioni per affrontare la transizione ecologica. Un esempio concreto di come il mondo del cibo, della produzione agricola e della distribuzione stia cambiando pelle, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale.

Spazio anche alla riflessione sul futuro dell’intelligenza artificiale, un tema sempre più centrale nei dibattiti pubblici e istituzionali. Marita Langella intervisterà Oreste Pollicino, docente dell’Università Bocconi di Milano ed esperto di diritto digitale, per affrontare il nodo delicato della regolamentazione dell’AI. Si parlerà di etica, responsabilità, protezione dei dati e rischi legati a uno sviluppo senza controllo di questi strumenti.

Con Fabio Gallo e la biologa marina Mila Cataldo, si andrà a fondo sul problema del sovraffollamento turistico nei mari italiani. Un fenomeno in crescita che impatta su ecosistemi marini delicati, mettendo a rischio specie e habitat già fragili. Il focus sarà su come si possa conciliare la voglia di vacanza e scoperta con il rispetto degli ambienti naturali, con l’aiuto di buone pratiche, limiti di carico e informazione.

A rendere la puntata ancora più spettacolare sarà il ritorno del progetto “Ad Astra”, con il cyber-esploratore Q-5, un personaggio simbolico creato per raccontare in modo accessibile e divertente le missioni scientifiche nello spazio. Un’avventura tra fantascienza e divulgazione, pensata per incuriosire anche il pubblico più giovane.

Infine, si parlerà dei progressi nella conservazione e rigenerazione della barriera corallina, un patrimonio naturale fondamentale per la biodiversità marina. Verranno mostrati esperimenti, studi e progetti internazionali che stanno cercando di ripopolare le zone danneggiate dai cambiamenti climatici.

“Quasar”, con la sua formula che unisce rigore scientifico e linguaggio accessibile, chiude la stagione confermandosi uno dei programmi più attenti ai temi del futuro, dell’ambiente e dell’innovazione.