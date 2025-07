Programmi tv stasera 31 luglio 2025: finale Temptation Island e film

La serata di giovedì 31 luglio 2025 si presenta ricca di intrattenimento per tutti i gusti, con una programmazione televisiva italiana che spazia dal reality show più seguito dell’estate ai film cult, dalle serie TV ai programmi di approfondimento. Scopriamo insieme cosa vedere stasera in TV sui principali canali del panorama televisivo italiano.

Temptation Island: l’imperdibile finale su Canale 5

Il 31 luglio 2025 su Canale 5 andrà in onda l’ottava e ultima puntata di Temptation Island, il reality dei sentimenti che ha dominato l’estate televisiva con ascolti record. Condotto da Filippo Bisciglia, l’ultimo appuntamento della trasmissione sarà trasmesso alle ore 21:30.

Cosa aspettarsi dal gran finale

Nel corso dell’ultima puntata scopriremo cosa sarà accaduto a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Le anticipazioni promettono emozioni forti e colpi di scena per tutte le coppie protagoniste:

Alessio e Sonia M : dopo la separazione, si saranno riconciliati?

: dopo la separazione, si saranno riconciliati? Valerio e Sarah : il tradimento con la single Ary avrà conseguenze definitive?

: il tradimento con la single Ary avrà conseguenze definitive? Simone e Sonia B : la coppia che ha lasciato il programma separata avrà ritrovato l’amore?

: la coppia che ha lasciato il programma separata avrà ritrovato l’amore? Denise e Marco : i due romani riusciranno a superare la crisi?

: i due romani riusciranno a superare la crisi? Antonio e Valentina : la coppia più amata continuerà il suo percorso insieme?

: la coppia più amata continuerà il suo percorso insieme? Maria Concetta e Angelo : il loro confronto finale porterà a una riconciliazione?

: il loro confronto finale porterà a una riconciliazione? Lucia e Rosario: quale sarà il destino della loro relazione?

Questa programmazione rappresenta una novità rispetto alle stagioni precedenti, con Mediaset che ha deciso di mandare in onda le ultime tre puntate consecutive dal 29 al 31 luglio, una scelta mai tentata prima.

Rai 1: “Scusate se esisto!” con Paola Cortellesi e Raoul Bova

Alle 21:30 su Rai Uno, va in onda Scusate se esisto, una commedia intelligente e ironica con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Il film del 2014, diretto da Riccardo Milani, affronta il tema della discriminazione di genere nel mondo del lavoro con intelligenza e leggerezza.

La trama del film

Serena Bruno è un’architetta che ha avviato con successo la sua carriera professionale a Londra dove è apprezzata e riconosciuta. Conosce molte lingue, percepisce uno stipendio adeguato al suo livello di formazione e istruzione, ma non basta. Come molti “expat” ha nostalgia del suo paese e decide di tornare a Roma.

Il rientro in Italia si rivela lavorativamente catastrofico: non riesce a trovare un impiego all’altezza delle sue competenze e si trova a fare i lavoretti più disparati finché non decide di farsi passare per un uomo, aiutata dal gentile e bellissimo Francesco.

Una storia ispirata alla realtà

Il film è basato sulla storia vera di Guendalina Salimei, architetta romana che ha lavorato al progetto di riqualificazione del Corviale a Roma. La pellicola mette in luce le difficoltà che ancora oggi le donne professioniste incontrano nel mondo del lavoro italiano.

La programmazione completa della serata

Rai 2 e Rai 3: approfondimento e intrattenimento

Su Rai 2 la serata sarà dedicata alle serie TV americane con episodi di The Rookie e Blue Bloods, mentre Rai 3 propone il programma di approfondimento Il caso, dedicato ai temi di attualità.

Rete 4: thriller e approfondimento

Su Rete 4 andrà in onda “La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones” alle 21:25, un thriller con Liam Neeson, seguito da Zona Bianca per l’approfondimento politico e sociale.

Italia 1: azione e fantascienza

Italia 1 punta sui film d’azione con World War Z, il blockbuster con Brad Pitt ambientato durante un’apocalisse zombie, seguito da V per Vendetta.

I canali tematici

I canali del digitale terrestre offrono una programmazione variegata:

La7 : documentari e approfondimenti

: documentari e approfondimenti TV8 : film e serie TV internazionali

: film e serie TV internazionali NOVE : intrattenimento e comedy show

: intrattenimento e comedy show Real Time : reality e programmi lifestyle

: reality e programmi lifestyle DMAX: documentari e programmi di avventura

Come seguire i programmi in streaming

Tutti i programmi della serata sono disponibili anche in streaming:

Temptation Island : su Mediaset Infinity e Witty TV

: su Mediaset Infinity e Witty TV Scusate se esisto! : su RaiPlay

: su RaiPlay Altri programmi Rai : su RaiPlay

: su RaiPlay Programmi Mediaset: su Mediaset Infinity

Consigli per la serata

La serata del 31 luglio 2025 offre davvero qualcosa per tutti:

Per gli amanti dei reality : l’imperdibile finale di Temptation Island su Canale 5

: l’imperdibile finale di Temptation Island su Canale 5 Per chi cerca una commedia intelligente : “Scusate se esisto!” su Rai 1

: “Scusate se esisto!” su Rai 1 Per gli appassionati di thriller : “La preda perfetta” su Rete 4

: “La preda perfetta” su Rete 4 Per i fan dell’azione: World War Z su Italia 1

L’estate televisiva italiana

La programmazione del 31 luglio 2025 rappresenta perfettamente la strategia estiva delle televisioni italiane: Mediaset punta tutto su Temptation Island, il reality che sta dominando l’estate televisiva con ascolti record, mentre la Rai bilancia intrattenimento e qualità con film di successo e approfondimento giornalistico.

Ascolti e tendenze

Visto il successo di questa edizione, Mediaset ha deciso inizialmente di allungare il programma di una puntata, e poi successivamente di due: la novità di questa edizione infatti, è stato l’aumento di puntate, che per la prima volta nella storia del programma sono state otto.

Il finale di Temptation Island è atteso da milioni di telespettatori che hanno seguito le vicende delle sette coppie protagoniste, rendendo questa edizione una delle più seguite nella storia del programma.

Conclusione

La serata del 31 luglio 2025 conferma la ricchezza e la varietà dell’offerta televisiva italiana. Tra il gran finale del reality più seguito dell’estate, la qualità cinematografica di Rai 1 e l’ampia scelta dei canali tematici, ogni telespettatore potrà trovare il programma più adatto ai propri gusti. Una perfetta serata estiva all’insegna dell’intrattenimento di qualità.