Programmi tv stasera 29 luglio: la guida completa di martedì

La serata televisiva del 29 luglio 2025 promette emozioni forti

Martedì 29 luglio 2025 si preannuncia come una serata televisiva ricca di emozioni e intrattenimento di qualità. Su Canale 5 Temptation Island con la prima delle tre puntate finali, su Rai Uno Assaporando Parigi, mentre le altre reti propongono una programmazione variegata tra film, serie tv e documentari.

La programmazione di questa sera offre qualcosa per tutti i gusti: dagli amanti dei reality show a chi preferisce le storie romantiche, passando per thriller e serie poliziesche. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa vedere stasera in tv.

Rai 1: romanticismo francese con “Assaporando Parigi”

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda “Assaporando Parigi” in prima visione assoluta. Il film racconta la storia di Ella, una manager delusa da una mancata promozione che decide di lasciare tutto per trasferirsi a Parigi. Nella capitale francese, la protagonista ritroverà le emozioni vissute da ragazzina e incontrerà due uomini affascinanti legati dalla passione per la cucina e i formaggi francesi.

A seguire andrà in onda “Sognando Parigi”, con Victoria, una wedding planner che organizza a Parigi il matrimonio della sua migliore amica. Due storie romantiche ambientate nella Ville Lumière che promettono di conquistare il pubblico con atmosfere suggestive e trame coinvolgenti.

Cast e dettagli tecnici

“Assaporando Parigi” (2024): regia di Clare Niederpruem, con Bethany Joy Lenz, Stanley Weber, Ben Wiggins

"Sognando Parigi" (2021): regia di Clare Niederpruem, con Mallory Jansen, Joshua Sasse, Lachlan Nieboer

Canale 5: il gran finale di Temptation Island inizia stasera

La vera sorpresa della serata arriva da Canale 5 con Temptation Island 2025 che chiude col botto: tre serate consecutive su Canale 5, dal 29 al 31 luglio. Un evento televisivo con tre puntate consecutive. Una maratona di emozioni che Mediaset ha pensato come riconoscimento al successo senza precedenti di questa edizione.

Perché tre puntate consecutive

Mediaset, con questa scelta editoriale senza precedenti per un reality show, dimostra di voler dare la massima centralità a un format diventato ormai fenomeno culturale dell’estate italiana. Il motivo è semplice: la puntata del 23 luglio ha toccato il 28,4% di share, con picchi di oltre 4 milioni di spettatori e un dominio totale sul target commerciale 15-34 anni.

Cosa aspettarsi dal finale

La quattordicesima edizione del reality show Temptation Island va in onda in prima serata su Canale 5 dal 3 al 31 luglio 2025 per otto puntate con la conduzione di Filippo Bisciglia. Questa sera inizia la trilogia conclusiva che mostrerà il destino delle sette coppie rimaste nel villaggio delle tentazioni.

Altri programmi da non perdere stasera

Rai 2: repliche e serie tv

Prosegue in replica Delitti in Paradiso su Rai 2, la serie poliziesca ambientata nei Caraibi che continua a conquistare il pubblico con le sue trame avvincenti e l’atmosfera esotica.

I film della serata sui canali tematici

La programmazione dei canali tematici offre diverse alternative interessanti:

Iris (canale 22) : alle 21:10 “L’assassino di pietra” – Un thriller che racconta la storia di don Alberto che, quarant’anni dopo una strage, vuole vendicarsi e prendere il controllo di Cosa Nostra

: alle 21:10 “L’assassino di pietra” – Un thriller che racconta la storia di don Alberto che, quarant’anni dopo una strage, vuole vendicarsi e prendere il controllo di Cosa Nostra Rai 5 (canale 23) : alle 21:15 “Sulla giostra” – Ambientato nel Salento, racconta di Irene che vuole vendere la villa di famiglia

: alle 21:15 “Sulla giostra” – Ambientato nel Salento, racconta di Irene che vuole vendere la villa di famiglia La7d (canale 29) : alle 21:30 “Misure straordinarie” – Un dramma sui genitori Crowley che cercano una cura per la rara malattia dei figli

: alle 21:30 “Misure straordinarie” – Un dramma sui genitori Crowley che cercano una cura per la rara malattia dei figli Top Crime (canale 39): alle 21:15 “La signora in giallo: Appuntamento con la morte”

La programmazione completa di stasera

Prima serata – ore 21:30 circa

Rai 1 : Assaporando Parigi + Sognando Parigi (film romantici)

: Assaporando Parigi + Sognando Parigi (film romantici) Canale 5 : Temptation Island (reality – prima puntata del finale)

: Temptation Island (reality – prima puntata del finale) Rai 2 : Delitti in Paradiso (serie tv – replica)

: Delitti in Paradiso (serie tv – replica) Italia 1 : Film d’azione

: Film d’azione Rete 4: Film thriller

Canali tematici – programmazione serale

I canali del digitale terrestre offrono una vasta scelta di intrattenimento, con particolare attenzione ai generi thriller, drammatico e commedia. La varietà della programmazione permette a ogni spettatore di trovare il contenuto più adatto ai propri gusti.

Perché stasera è una serata speciale

Il 29 luglio 2025 rappresenta una data importante per la televisione italiana. Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv, mentre Rai 1 punta sul cinema romantico con due prime visioni assolute ambientate a Parigi.

L’importanza dei social media

Il programma ha dominato le conversazioni online settimana dopo settimana e dove, come ogni edizione recente, è stato in grado di generare centinaia di meme e reaction virali. La televisione moderna non si limita più alla sola visione tradizionale, ma si estende sui social network creando un fenomeno di engagement trasversale.

Conclusioni: una serata da non perdere

La programmazione televisiva del 29 luglio 2025 offre contenuti di alta qualità per tutti i target di pubblico. Dal romanticismo parigino di Rai 1 all’adrenalina del reality di Canale 5, passando per le proposte dei canali tematici, ogni spettatore potrà trovare l’intrattenimento perfetto per la propria serata.

Non resta che scegliere cosa guardare e godersi una serata di grande televisione. Con ascolti record sin dal debutto del 3 luglio, Temptation Island si conferma come il programma simbolo dell’estate, mentre il cinema francese promette di conquistare chi ama le storie d’amore e l’atmosfera romantica della capitale transalpina.