Programmi tv stasera 28 luglio 2025: la guida completa alla prima serata

La serata di lunedì 28 luglio 2025 si preannuncia ricca di intrattenimento per tutti i gusti. Le reti televisive italiane propongono una programmazione variegata che spazia dalla musica live alle fiction, passando per i film e i programmi di approfondimento. Scopriamo insieme tutti i programmi imperdibili di questa sera.

Canale 5: musica e spettacolo con Battiti Live

La prima serata di Canale 5 è dedicata alla musica con “Cornetto Battiti Live“, il festival musicale più amato dell’estate italiana. La quarta puntata va in onda alle 21:37 ed è condotta dalla coppia confermata Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Nicolò De Devitiis.

La scaletta degli artisti di stasera

Sul suggestivo palco di Molfetta, affacciato sul mare, si esibiranno i migliori artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra gli ospiti della serata:

Aka 7even

Alexia

Alfa

Boomdabash

Carl Brave

Chiamamifaro

Clara

Coco

Cristiano Malgioglio

Fabio Rovazzi

Francesca Michielin

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

LDA

Levante

Michele Bravi

Orietta Berti

Sarah Toscano

The Kolors

Tiromancino

Il programma rappresenta la continuazione del successo dello scorso anno, quando Battiti Live è passato da Italia 1 a Canale 5, confermandosi come uno degli eventi musicali più seguiti dell’estate.

Rai 1: cultura e conoscenza con Noos

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma che porta la firma di Alberto Angela. La trasmissione offre un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della natura, della storia e della scienza.

Il formato del programma prevede:

Reportage esclusivi da luoghi straordinari del mondo

da luoghi straordinari del mondo Approfondimenti scientifici accessibili a tutti

accessibili a tutti Ricostruzioni storiche con tecnologie all’avanguardia

con tecnologie all’avanguardia Interviste a esperti e studiosi internazionali

Prima della trasmissione, alle 20:30, appuntamento con “Techetechetè”, il programma che celebra la storia della televisione italiana con i momenti più iconici del piccolo schermo.

Rete 4: crime e suspense internazionale

Rete 4 propone alle 21:30 la serie tv “Delitti ai Caraibi” in prima TV. La serie, ambientata nelle paradisiache isole caraibiche, offre gialli avvincenti con paesaggi mozzafiato come sfondo delle indagini.

Le caratteristiche della serie includono:

Ambientazioni esotiche che fanno da cornice ai misteri

che fanno da cornice ai misteri Trame intricate che tengono i telespettatori con il fiato sospeso

che tengono i telespettatori con il fiato sospeso Personaggi complessi e ben caratterizzati

e ben caratterizzati Atmosfere uniche che mescolano il genere crime con l’esotico

Italia 1: action e adrenalina

Su Italia 1, la serata inizia alle 21:18 con “Chicago P.D.” in prima TV, la serie poliziesca che segue le vicende dell’Unità Investigativa del Dipartimento di Polizia di Chicago. A seguire, alle 22:56, va in onda “Attacco al potere: Paris Has Fallen”, un thriller d’azione che promette momenti di pura adrenalina.

Rai 2: crime procedurale con Elsbeth

Rai 2 propone alle 21:20 la serie TV “Elsbeth” in prima TV, con la Stagione 2, Episodio 9 intitolato “Morto e vegeto”.

La serie, spin-off di “The Good Wife” e “The Good Fight”, segue le avventure dell’avvocato Elsbeth Tascioni, interpretata da Carrie Preston. Il personaggio, già amato dal pubblico nelle serie precedenti, si trova ora a New York dove collabora con la polizia locale per risolvere casi complessi.

Caratteristiche della serie:

Protagonista carismatica con un approccio non convenzionale alle indagini

con un approccio non convenzionale alle indagini Trame intricate che mescolano legal drama e crime procedurale

che mescolano legal drama e crime procedurale Atmosfera newyorchese che fa da sfondo alle vicende

che fa da sfondo alle vicende Umorismo intelligente che alleggerisce i momenti più tesi

L’episodio di stasera promette nuovi colpi di scena e rivelazioni che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

La7: approfondimento e cinema d’autore

La7 dedica la prima serata all’approfondimento con “L’assassinio del banchiere di Dio” alle 21:15, preceduto dal programma di attualità “In Onda” alle 20:35, condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio.

L’offerta del digitale terrestre

Programmi per famiglie

Per chi cerca intrattenimento familiare, la serata offre diverse opzioni:

Techetechetè su Rai 1 per un viaggio nostalgico nella televisione italiana

su Rai 1 per un viaggio nostalgico nella televisione italiana Battiti Live su Canale 5 per gli amanti della musica

su Canale 5 per gli amanti della musica Le repliche delle serie più amate sui canali tematici

Per gli appassionati di crime

Gli amanti del genere giallo possono scegliere tra:

“Delitti ai Caraibi” su Rete 4

su Rete 4 “Chicago P.D.” su Italia 1

su Italia 1 I film thriller sui canali del digitale terrestre

I programmi del pre-serata

Prima della programmazione di prima serata, le reti propongono i tradizionali appuntamenti del pre-serata:

TG1 e successivamente “Reazione a catena” su Rai 1

e successivamente su Rai 1 TG5 seguito da “La ruota della fortuna” su Canale 5

seguito da su Canale 5 “4 di sera news” su Rete 4

su Rete 4 “NCIS – Unità Anticrimine” su Italia 1

Le anticipazioni della settimana

La programmazione della settimana dal 28 luglio al 1° agosto 2025 si preannuncia ricca di novità e appuntamenti imperdibili. Le reti stanno puntando su una strategia estiva che bilancia intrattenimento leggero e contenuti di qualità.

Tendenze della programmazione estiva 2025

Le televisioni italiane stanno seguendo alcune tendenze specifiche per l’estate:

Maggiore spazio alla musica live con eventi come Battiti Live

con eventi come Battiti Live Repliche strategiche dei successi più amati

dei successi più amati Programmazione internazionale con serie TV di qualità

con serie TV di qualità Contenuti culturali accessibili e coinvolgenti

Come seguire i programmi

Tutti i programmi della serata sono disponibili anche in streaming:

RaiPlay per i contenuti Rai

per i contenuti Rai Mediaset Infinity per Canale 5, Rete 4 e Italia 1

per Canale 5, Rete 4 e Italia 1 La7.it per i programmi de La7

Molti programmi offrono anche la possibilità di essere rivisti on demand, permettendo di recuperare gli appuntamenti perduti.

Gli ascolti e le aspettative

La serata del 28 luglio si inserisce in un periodo particolare per la televisione italiana, con la battaglia degli ascolti estivi che vede le reti competere per conquistare il pubblico nonostante le vacanze e il caldo.

Battiti Live si conferma uno dei programmi di punta dell’estate Mediaset, mentre Noos rappresenta la proposta culturale di qualità di Rai 1. La sfida sarà interessante, considerando che entrambi i programmi hanno target diversi ma complementari.

La programmazione di lunedì 28 luglio 2025 offre dunque una varietà di opzioni che dovrebbe soddisfare tutti i gusti, dalla musica alla cultura, dal crime all’intrattenimento familiare, confermando la ricchezza dell’offerta televisiva italiana anche durante il periodo estivo.